ອະດີດຜູ້ຈັດພິມ ໜັງສືພິມຂ່າວອິດສະຫຼະ ອີຣະວັດດີ (Irrawaddy) ໄດ້ຖືກຕັດສິນຈໍາຄຸກເປັນເວລາ 5 ປີ ຍ້ອນຍຸຍົງປະຊາຊົນ ໃຫ້ຕໍ່ຕ້ານການປົກຄອງ, ເຊິ່ງເປັນການໂຈມຕີຫຼ້າສຸດຕໍ່ສື່ມວນຊົນຢູ່ໃນມຽນມາ ລຸນຫຼັງການກໍ່ລັດຖະປະ ຫານຂອງທະຫານ ໃນປີ 2021.
ທ່ານທອງ ວິນ (Thaung Win) ຖືກຕັດສິນໂດຍສານເຂດ ທາງກ້ຳຕາເວັນຕົກຂອງນະຄອນຢ່າງກຸ້ງທີ່ຄວບຄຸມໂດຍລັດຖະບານທະຫານ ເມື່ອວັນທີ 28 ມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມາ ພາຍໃຕ້ມາດຕາ 124-A ຂອງກົດໝາຍອາຍາ, ເຊິ່ງໄດ້ກວມລວມທັງການຍຸຍົງສ້າງຄວາມປັ່ນປ່ວນ ແລະໄດ້ປັບໃໝລາວ ເປັນເງິນ 100,000 ຄີອາດທ໌ (Kyats) ຫຼືປະມານ 47 ໂດລາ, ອີງຕາມລາຍງານຈາກອົງການຂ່າວອິດສະຫຼະ ອີຣະວັດດີ. ທ່ານວິນ ໄດ້ຖືກຈັບໂຕກ່ອນໜ້ານັ້ນ 9 ເດືອນ ໃນຊ່ວງທ້າຍເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ທີ່ເຮືອນພັກຂອງທ່ານທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນນະຄອນຢ່າງກຸ້ງ.
ທ່ານວິນ ຖືກຕັ້ງຂໍ້ຫາວ່າລະເມີດຕໍ່ລັດຖະທໍາມະນູນໃນການຈັດພິມ ໂດຍລາຍງານຂ່າວ “ເປັນທາງລົບ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປະເທດຊາດ, ຕໍ່ກົດລະບຽບທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະຕໍ່ຄວາມສະຫງົບສຸກທາງສັງຄົມ,” ອີງຕາມໜັງສືພິມອີຣະວັດດີ.
ອະດີດຜູ້ຈັດພິມ ໄດ້ຖືກຂັງຢູ່ທີ່ຄຸກອິນເຊນ (Insein) ທີ່ມີຊື່ສຽງບໍດີ. ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ທ່ານວິນ ຈະດໍາເນີນການຍື່ນຂໍອຸທອນຫຼືບໍ່.
ຄະນະກໍາມະການເພື່ອປົກປ້ອງນັກຂ່າວ ຫຼື CPJ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກທະຫານມຽນມາ ຈົ່ງປ່ອຍໂຕ ທ່ານວິນ ໃນທັນທີ.