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ມີການຮຽກຮ້ອງ ເພີ້ມຂຶ້ນ ໃຫ້ພວກສືບສວນ ອິດສະຫຼະ ເຂົ້າໄປເບິ່ງຂຸມຝັງສົບໝູ່ ຢູ່ມຽນມາ

ຊາວອົບພະຍົບມຸສລິມໂຣຮິງຢາ ທ້າວໂມຮຳມັດ ກາຣິມ ອາຍຸ 26 ປີ (ກາງ) ສະແດງພາບວີດີໂອມືຖື ກ່ຽວກັບ ການສັງຫານໝູ່ ທີ່ບ້ານ Gu Dar Pyin ໃຫ້ອົບພະຍົບຄົນອື່ນໆເບິ່ງ ຢູ່ສູນ Kutupalong ໃນບັງກລາແດັສ.

ການ​ປະຕິ​ເສດ​ຂອງລັດຖະບານ​ມຽນມາ​ ຕໍ່ລາຍ​ງານອົງການ​ຂ່າວ​ເອພີ (AP) ກ່ຽວ​ກັບ
ບັນທຶກ​ຂຸມ​ຝັງ​ສົບຢູ່​ບ້ານ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ໃນ​ລັດຣາ​ໄຄນ໌ທາງ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ​ໄດ້​ເ​ນັ້ນ
​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ຄວາມຈຳ​ເປັນ ໃນການອະນຸຍາດ ໃຫ້ຄະນະກຳມະການ​ສືບ​ສວນທີ່ເປັນ
​ອິດສະຫຼະເຂົ້າໄປໃນ​ເຂດ​ທີ່ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍດັ່ງກ່າວ ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງບັນ​ດາ​
ກຸ່ມ​ປົກ​ປ້ອງສິດທິ​ມະນຸດ​.

ຊາວອົບພະຍົບໂຣຮິງຢາ ພາກັນເຂົ້າໄປສູນອົບບພະຍົບ ຫລັງຈາກຂ້າມຊາຍແດນ ມຽນມາ ບັງກລາແດັສ ທີ Palong Khali ໃກ້ກັບເມືອງ Cox's Bazar ໃນບັງກລາແດັສ ທີ 3 ພະຈິກ 2017.
ຊາວອົບພະຍົບໂຣຮິງຢາ ພາກັນເຂົ້າໄປສູນອົບບພະຍົບ ຫລັງຈາກຂ້າມຊາຍແດນ ມຽນມາ ບັງກລາແດັສ ທີ Palong Khali ໃກ້ກັບເມືອງ Cox's Bazar ໃນບັງກລາແດັສ ທີ 3 ພະຈິກ 2017.

ໃນ​ວັນ​ທີ 2 ກຸ​ມພາ​ທີ່​ຜ່າ​ມມາ ລາຍ​ງານທີ່​ພິມ​ເຜິ​ຍ​ແຜ່ ​ໂດຍອົງການ​ຂ່າວ AP ໄດ້ກ່າວ
​ຫາ​ວ່າ ມີການ​ສັງຫານໝູ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ ​ດ້ວຍນ້ຳມື​ຂອງ​ກຳລັງ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ມຽນມາ​
ຢູ່​ໃນ​ບ້ານ Gu Dar Pyin ໃກ້​ກັບ​ເມືອງ Buthidaung ​ໃນ​ລັດຣາໄຄ​ນ໌. ລາຍ​ງານ​ທີ່ອີ​ງ
ຕາມຄຳໃຫ້ການ ຂອງພວກທີ່ເຫັນ​ເຫດການ ​ຮູບ​ຖ່າຍ​ຈາກ​ດາວ​ທຽມ ​ແລະຮູບ​ຈາກ​ໂທ
ລະ​ສັບ​ມື​ຖື ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ ​ກຳລັງ​ຮັກສາ​ ຄວາມ​ປອດ​ໄພວ່າ ​ຈູດ​ເຜົາ​ຊາກ​ສົບ​ຈຳນວນ​ນຶ່ງ
​ດ້ວຍ​ນໍ້າ​ກົດ.

ລາຍງານກ່າວວ່າ ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ເຈັດ​ສິບຫ້າ​ຄົນ​ໄດ້​ພົບ​ເຫັນຢູ່​ຂຸມຝັງ​ສົບ ​ແຕ່​ພວກ​ຊາວ
ບ້ານ​ກ່າວ​ວ່າ​ ມີປະມານ 400 ຄົນໄດ້​ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ງານທີ່​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​
ທີ 27 ເດືອນສິງຫາ ພຽງ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ມື້ ​ຫລັງ​ຈາກ​ການ​ໂຈມຕີ​ໂດ​ຍພວກ​ນັກ​ລົບ​ກອງທັບ
ປົດປ່ອຍ​ອາ​ຣາການ​ໂຣຮິງ​ຢາ ທີ່​ໄດ້​ເປັນ​ເຫ​ດ ພາໃຫ້ມີການປາບປາມທາງທະຫານທີ່
ເຮັໃຫ້​ປະຊາຊົນເກືອບ 700,000 ຄົນ ທີ່​ເປັນ​ຊາວ​ມຸສລິ​ມ ພາກັນ​ຫລົບໜີ ​ຂ້າມ​ຊາຍ​
ແດນ​ເຂົ້າ​ໄປ​ສູ່ບັງ​ກລາ​ແດັສ.

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