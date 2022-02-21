ທະຫານມຽນມາ ຮຽກຮ້ອງ ບໍ່ໃຫ້ທູດພິເສດ ​ໄປພົວພັນກັບກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ

ລັດຖະບານທະຫານມຽນມາ ໄດ້ຕໍາໜິການຮຽກຮ້ອງ ຂອງທູດພິເສດ ສະມາຄົມບັນດາປະເທດຊາດ ໃນເຂດເອເຊຍອາຄະເນ ຫລືອາຊຽນ ASEAN ໃຫ້ພົບປະ ບັນດາສະມາຊິກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ເຫັນພ້ອມກັບການເຮັດລັດຖະປະຫານ ໃນປີກາຍ ຊຶ່ງທະຫານໄດ້ປະກາດວ່າເປັນ “ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ” ນັ້ນ ອີງຕາມລາຍງານ ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ.
ໂດຍບໍ່ມີຮ່ອງຮອຍຫຍັງຫຼາຍວ່າພວກທະຫານ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການສັນ ຕິພາບ 5 ຂໍ້ ທີ່ອາຊຽນ ໄດ້ຕົກລົງກັນໃນປີກາຍນີ້ ຮວມທັງການຍຸຕິຄວາມເປັນ ປໍລະປັກກັນໃນທັນທີ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ທູດພິເສດເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ ການເຈລະຈາ ຫາລື ຊຶ່ງການແຍກກຳລັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເພີ້ມຂຶ້ນ ຢູ່ໃນ 10 ປະເທດສະມາຊິກ ກ່ຽວກັບວ່າ ຈະຟື້ນຟູສະຖຽນລະພາບຢ່າງໃດ.
ຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມບັນດາລັດຖະມົນຕີອາຊຽນໃນວັນພະຫັດແລ້ວນີ້ ອິນໂດເນເຊຍ ກ່າວວ່າ ສຳຄັນສຸດທີ່ທູດພິເສດ ພົບປະກັບທຸກພັກຝ່າຍທັງໝົດ ທີ່ຢູ່ໃນບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໂດຍມາເລ ເຊຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເປີດການເຈະລຈາກັບລັດຖະບານສາ ມັກຄີຊາດ (NUG) ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມທີ່ປະກອບດ້ວຍບັນດາສະມາຊິກລັດຖະບານເກົ່າທີ່ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກໜ້າທີ່ ແລະພວກອື່ນໆທີ່ຕໍ່ຕ້ານທະຫານ.
ກະຊວງຕ່າງປະເທດມຽນມາ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ທາງກະຊວງໃຫ້ຂໍ້ສັງ ເກດວ່າ ໃນຂະນະທີ່ການພິຈາລະນາວ່າ ມັນເປັນການສ້າງສັນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂໍ້ສະເໜີທີ່ເປັນເອກກະສັນ 5 ຂໍ້ ສະມາຊຍິກຂອງຄົນໄດ້ສະເໜີວ່າທູດພິເສດໄດ້ພົວພັນກັບບັນດາສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະພວກກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ.”
ຢູ່ໃນການກ່າວຕອບໂຕ້ເທື່ອທຳອິດຢ່າງເປີດເຜີຍຕໍ່ກອງປະຊຸມຂອງອາຊຽນໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ທາງກະຊວງໄດ້ກ່າວວ່າ ການສະເໜີໃຫ້ທູດພິໄປເສດພົວພັນກັບບັນດາກຸ່ມດັ່ງກ່າວ “ບໍ່ພຽງແຕ່ຂັດກັບຫລັກການ ຂອງອາຊຽນ ແຕ່ຍັງບ່ອນທຳ ລາຍ ຄວາມພະຍາມໃນການຕໍ່ຕ້ານພວກກໍ່ການຮ້າຍຂອງອາຊຽນນຳດ້ວຍ.”
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