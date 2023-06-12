ລັດຖະບານທະຫານມຽນມາ ຍັງສືບຕໍ່ດໍາເນີນການໂຈມຕີທາງອາກາດທີ່ຮຸນແຮງຕໍ່ກອງກໍາລັງຕິດອາວຸດແລະພົນລະເຮືອນ ທີ່ຕໍ່ຕ້ານການປົກຄອງຂອງພວກເຂົາເພີ້ມຂຶ້ນ, ເຊິ່ງດົນກວ່າສອງປີມາແລ້ວລຸນຫຼັງທີ່ພວກທະຫານໄດ້ເຂົ້າຢຶດອໍານາດ. ອົງການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ແລະບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຂົາ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນແນໃສ່ຜູ້ເຄາະຮ້າຍທີ່ເປັນພົນລະເຮືອນ.
“ການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງພວກທະຫານມຽນມາ ໄດ້ທໍາລາຍໝົດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ພວກເຮົາເຄີຍເຫັນມາ,” ກ່າວໂດຍ ທ່ານເດວິດ ຢູແບັງ (David Eubank) ຫົວໜ້າອົງການ Free Burma Ranger, ເຊິ່ງເປັນອົງການຊ່ວຍ ເຫຼືອຂອງກຸ່ມສາສະໜາຄຣິສຕຽນ ທີ່ດໍາເນີນງານຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ ມາເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 30 ປີ, ໂດຍໃສ່ອີກຊື່ນຶ່ງວ່າ Myanmar.
“ມັນແມ່ນການພະຍາຍາມໂຈມຕີໃສ່ໝົດທຸກຢ່າງ. ບໍ່ມີມື້ໃດເລີຍທີ່ພວກເຮົາຢູ່ທີ່ນີ້ ຈະບໍ່ມີການຖິ້ມລະເບີດ ຢູ່ບ່ອນໃດບ່ອນນຶ່ງ,” ທ່ານຢູແບັງ ກ່າວຕໍ່ VOA ຈາກລັດກະຫຼ່ຽງ (Karenni), ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກ ຂອງມຽນມາ, ໂດຍກ່າວເມື່ອສອງສາມເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການລາຍງານການໂຈມຕີທາງອາກາດໃນທົ່ວປະເທດ ຈາກບັນຊີ ຂອງກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ, ອົງການການກຸສົນ ແລະກອງກໍາລັງຕໍ່ຕ້ານພົບວ່າ ເຮືອບິນລົບຂອງກອງທັບມຽນມາ, ເຮືອບິນເຮລີຄັອບເຕີ້ ແລະເຮືອບິນຖິ້ມລະເບີດບໍ່ມີຄົນຂັບ, ໄດ້ໂຈມຕີດ້ວຍຈະຫຼວດ ແລະການຍິງກາດລົງມາຈາກເຮືອບິນ ຢູ່ໃນທົ່ວມຽນມາ ໃນອັດຕາທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.