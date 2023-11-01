ກອງທັບຂອງ ມຽນມາ ໄດ້ບຸກກວດຄົ້ນອົງການຂ່າວທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ລັດ ຣາໄຄນ໌ ແລະ ໄດ້ຈັບນັກຂ່າວຄົນນຶ່ງ ແລະ ພະນັກງານຫ້ອງການຄົນນຶ່ງ, ວີໂອເອພະແນກມຽນມາ ໄດ້ລາຍງານ, ເຊິ່ງໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳໃຫ້ເຫັນການປາບປາມຢ່າງບໍ່ລົດລະຂອງກອງທັບຫຼັງການກໍ່ລັດຖະປະຫານຕໍ່ສື່ມວນຊົນໃນທົ່ວປະເທດ.
ການບຸກກວດຄົ້ນຫ້ອງການກຸ່ມສື່ມວນຊົນການພັດທະນາ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອຕອນບ່າຍຂອງວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ. ທ່ານ ຊໍ ຊໍ, ໂຄສົກຂອງອົງການຂ່າວນັ້ນໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອພະແນກມຽນມາວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຍຶດອຸປະກອນໄປ ແລະ ໄດ້ຈັບນັກຂ່າວຄົນນຶ່ງ ແລະ ຍາມຮັກສາຄວາມປອດໄພຄົນນຶ່ງ.
ໃນວັນດຽວກັນ, ກອງທັບຂອງມຽນມາ ໄດ້ປະກາດການຈັບອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບບົກ ຜູ້ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ພາຍໃຕ້ລັດຖະບານທີ່ຖືກໜູນຫຼັງໂດຍກອງທັບກ່ອນໜ້ານີ້.
ທ່ານ ເຢ ຕຸດ, ອະດີດລັດຖະມົນຕີ, ຖືກຕັ້ງຂໍ້ຫາ ກ່ຽວກັບ ການເຜີຍແຜ່ຂ່າວທີ່ຜິດ ແລະ ຍຸແຍ່ໃນເຟສບຸກຂອງທ່ານ ແລະ ປະເຊີນກັບການຂັງຄຸກ 3 ປີ.