ມຽນມາ ໄດ້ຫຼຸດໂທດຂັງຄຸກ 33 ປີຂອງຜູ້ນຳພົນລະເຮືອນທີ່ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ທ່ານນາງ ອອງ ຊານ ຊູ ຈີ ລົງ 6 ປີໃນການໃຫ້ອະໄພຍະໂທດສ່ວນນຶ່ງເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້, ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານທະຫານດີ້ນຮົນທີ່ຈະປາບປາມການຕໍ່ຕ້ານຢ່າງນອງເລືອດຕໍ່ການປົກຄອງຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ປະເທດດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືກທຳລາຍໂດຍຄວາມຮຸນແຮງໃນສອງປີທີ່ຜ່ານມານັບຕັ້ງແຕ່ທ່ານນາງ ຊູ ຈີ ຖືກຂັບໄລ່ໃນການກໍ່ລັດຖະປະຫານ ແລະ ຖືກຕັ້ງຂໍ້ຫາດ້ວຍ 19 ຄະດີອາຍານັບຈາກການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຫາກການລະເມີດລະບຽບໂຄວິດ-19.
ມັນໄດ້ມີຄວາມເປັນຫ່ວງສຳລັບສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າຂອງລາງວັນໂນແບລອາຍຸ 78 ປີນັ້ນ ແລະ ລັດຖະບານທະຫານໄດ້ຍ້າຍທ່ານນາງອອກຈາກຄຸກໄປຢູ່ຕຶກລັດຖະບານເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.
ໂຄສົກລັດຖະບານທະຫານ ທ່ານ ຊໍ ມິນ ຕຸນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຫຼັງຈາກມັນໄດ້ມີການປະກາດວ່າທ່ານນາງໄດ້ຮັບອະໄພຍະໂທດໃນ 5 ຄະດີວ່າ “ໂທດຂັງຄຸກ 6 ປີຈະຖືກຫຼຸດລົງ.”
ທ່ານນາງ ຊູ ຈີ ຍັງຈະປະເຊີນກັບ 14 ຄະດີເຖິງແມ່ນຈະໄດ້ຮັບອະໄພຍະໂທດກໍ່ຕາມ. ກຸ່ມສິດທິມະນຸດທັງຫຼາຍໄດ້ກ່າວປະນາມການຕໍ່ສູ້ດ້ານກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຕໍ່ທ່ານນາງວ່າຫຼອກລວງ ທີ່ຖືກອອກມາແບບມາເພື່ອປົດຜູ້ນຳປະຊາທິປະໄຕທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກສາຍຕາສາທາລະນະ.
ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ມຽນມາ ທ່ານ ວິນ ມິ້ນ, ຜູ້ທີ່ຖືກປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງໃນການກໍ່ລັດຖະປະຫານປີ 2021, ແມ່ນໄດ້ຮັບການຫຼຸດໂທດຂັງຄຸກ 4 ປີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສອງຄະດີ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງໂຄສົກລັດຖະບານທະຫານ.