ຜູ້ພິພາກສາຄົນນຶ່ງໃນມຽນມາ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຄຳຮ້ອງຂໍໃຫ້ລົບລ້າງຄຳໃຫ້ການຂອງພິ
ຍານຜູ້ທີ່ກ່າວວ່າ ນັກຂ່າວຣອຍເຕີສອງຄົນ ທີ່ພວມຢູ່ໃນລະຫວ່າງການ ດຳເນີນຄະດີ
ໃນຂໍ້ຫາວ່າ ມີຄວາມລັບຂອງລັດຖະບານນັ້ນ ແມ່ນມີການວາງແຜນໂດຍຕຳຫຼວດ.
ຮ້ອຍຕຳຫຼວດເອກໂມ ຢານ ແນ້ງ ໄດ້ມີການຂັດແຍ້ງກັບພິຍານຄົນອື່ນໆ ໂດຍກ່າວໃນ
ເດືອນແລ້ວນີ້ວ່າ ຜູ້ບັນຊາການຂອງທ່ານ ໄດ້ຈັດແຈງໃຫ້ຕຳຫຼວດສອງຄົນໄປພົບກັບ
ນັກຂ່າວ ທ່ານວາ ໂລນ ອາຍຸ 31 ປີ ແລະ ທ່ານຈໍ ໂຊ ອູ ອາຍຸ 27 ປີ ຢູ່ທີ່ຮ້ານອາຫານ
ແລະໄດ້ມອບເອກກະສານທີ່ກ່າວວ່າ “ເປັນເອກກະສານລັບທີ່ສຳຄັນ” ເພື່ອລໍ້ໃຫ້ພວກ ນັກຂ່າວທັງສອງຕິດກັບ.
ທະນາຍຄວາມຕໍ່ສູ້ຄະດີ ທ່ານຢູ ຄິມ ມອງ ຊໍ ກ່າວວ່າ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອພະແນກ ພາສາ
ມຽນມາວ່າ ທ່ານຫວັງວ່າ ຄຳໃຫ້ການຂອງຮ້ອຍຕຳຫຼວດເອກ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ທ່ານວາ
ໂລນ ແລະທ່ານຈໍ ໂຊ ອູ ພົ້ນໂທດ.
ບັນດາໄອຍະການໄດ້ຊອກຫາເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮ້ອຍຕຳຫຼວດເອກ ຖືກປະກາດວ່າເປັນ
ພິຍານທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້.
ທ່ານວາ ໂລນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອພະແນກພາສາມຽນມາວ່າ ທ່ານ ແລະເພື່ອນຮ່ວມ
ງານ ໃນອົງການຂ່າວຣອຍເຕີຂອງທ່ານ ມີຄວາມດີໃຈກ່ຽວກັບການຕັດສິນຂອງຜູ້ພິ
ພາກສາ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ເພາະເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າຄວາມຈິງຈະຖືກເປີດເຜີຍໃນບໍ່ຊ້ານີ້.
ພວກນັກຂ່າວຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີໄດ້ຖືກຈັບໃນວັນທີ 12 ທັນວາຫຼັງຈາກ ເຂົາ
ເຈົ້າໄດ້ຮັບເອກກະສານຈາກຕຳຫຼວດສອງຄົນ ຢູ່ທີ່ຮ້ານອາຫານໃນນະຄອນ ຢາງກຸ້ງ. ນັກຂ່າວທັງສອງແມ່ນພວມລາຍງານ ກ່ຽວກັບການໂຈມຕີທີ່ໂຫດຮ້າຍທາລຸນຂອງທະ
ຫານຢູ່ໃນລັດຣາໄຄນ໌ ທີ່ໄດ້ຂັບໄລ່ ຊາວມຸສລິມໂຣຮິງຢາ ຫຼາຍຮ້ອຍພັນຄົນຂ້າມຊາຍ
ແດນເຂົ້າໄປໃນບັງກລາແດັສ ນັບແຕ່ເດືອນສິງຫາປີແລ້ວເປັນຕົ້ນມາ.
ນັກຂ່າວທັງສອງປະເຊີນໜ້າ ກັບໂທດຕິດຄຸກ 14 ປີຖ້າຫາກເຂົາເຈົ້າຖືກພົບວ່າມີຄວາມ
ຜິດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຄວາມລັບຂອງທາງການ ທີ່ມີອາຍຸຢ້ອນຄືນໄປຫາປີ 1923 ເວລາ
ມຽນມາຍັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງອັງກິດ.
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