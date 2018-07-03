ສານໃນມຽນມາ ຈະຕັດສິນ ໃນສັບປະດາໜ້ານີ້ ກ່ຽວກັບພວກນັກຂ່າວຂອງອົງການ
ຂ່າວຣອຍເຕີ້ 2 ຄົນ ທີ່ຈະຖືກດຳເນີນຄະດີ ໃນຂໍ້ຫາວ່າ ໄດ້ລະເມີດ ກົດໝາຍຄວາມ
ລັບຂອງປະເທດ ທີ່ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບວິກິດການຊາວໂຣຮິງຢາ.
ທ່ານວາ ໂລນ ໄວ 32 ປີ ແລະທ່່ານຈໍ ໂຊ ອູ ໄວ 28 ປີ ແມ່ນຖືກກ່າວຫາວ່າລະເມີດ
ກົດຄວາມລັບຂອງປະເທດ ທີ່ອາດຈະຖືກໂທດໜັກສຸດ ຕິດຄຸກ 14 ປີ ນັ້ນ.
ທັງສອງຄົນໄດ້ຖືກຄຸມຂັງ ນັບຕັ້ງແຕ່ຖືກຈັບກຸມ ໃນເດືອນທັນວາຜ່ານມານີ້ແລະຖືກ
ກ່າວຫາວ່າ ມີຄວາມລັບທີ່ຮົ່ວໄຫລ ຢູ່ໃນຄວາມຄອບຄອງ ກ່ຽວກັບ ການປາບປາມ
ຂອງພວກທະຫານ ໃນວິກິດການຢູ່ໃນລັດຣາໄຄນ໌ ຊຶ່ງເປັນລັດທີ່ພວກຊົນກຸ່ມນ້ອຍ
ຊາວມຸສລິມໂຣຮິງຢາ ອາໄສຢູ່ນັ້ນ. ການກັກຂັງພວກເຂົາເຈົ້າທັງສອງນັ້ນ ແມ່ນໄດ້
ພາໃຫ້ມີການປະນາມ ຈາກກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດທັງຫຼາຍ.
ທະນາຍຄວາມຂອງພວກກ່ຽວໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ບັນດາຜູ້ພິພາກສາສານກ່ອນທີ່ສານ
ຈະ ຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການໃນວັນຈັນວານອາທິດໜ້າ ໃຫ້ຍົກເລີກຂໍ້ຫາ, ໂດຍກ່າວວ່າ
ໄອຍະການແມ່ນບໍ່ໄດ້ສະໜອງຫຼັກຖານຢ່າງພຽງພໍ ເພື່ອພິສູດຄະດີດັ່ງກ່າວນີ້.
ທະນາຍຄວາມ ຄິນ ມວງ ຊໍ (Khin Muang Zaw) ໄດ້ກກ່າວຕໍ່ສານວ່າ “ນັກຂ່າວ
ວາ ໂລນ ແລະ ຈໍ ໂຊ ອູ ແມ່ນເປັນຜູ້ຮັບເຄາະ ຂອງການວາງແຜນຂອງບັນດາສະ
ມາຊິກ ກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ເພື່ອວາງກັບດັກຈັບກຸມພວກເຂົາເຈົ້າ
ແລະເພື່ອປິດປາກປິດສຽງຂອງການລາຍງານຄວາມຈິງ,”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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