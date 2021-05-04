ກຸ່ມກະບົດຊົນເຜົ່າ ມຽນມາ ເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າ ຍິງເຮລິຄັອບເຕີ ຂອງລັດຖະບານຕົກ

ກຸ່ມກະບົດຊົນເຜົ່າໃນພາກເໜືອຂອງ ມຽນມາ ໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍິງເຮລິຄັອບເຕີລຳນຶ່ງຂອງລັດຖະບານຕົກໃນວັນຈັນວານນີ້ ໃນລະຫວ່າງການຕໍ່ສູ້ຢ່າງໜັກ.
ກອງທັບອິດສະຫຼະ ກະຈິນ ໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍິງເຮລິຄັອບເຕີດັ່ງກ່າວຕົກໃກ້ກັບເມືອງ ໂມມອກ ໃນລັດ ກະຈິນ ຫລັງຈາກກອງກຳລັງລັດຖະບານໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີທາງອາກາດໃນເຂດດັ່ງກ່າວ, ດ້ວຍການໃຊ້ເຮລິຄັອບເຕີ ແລະ ເຮືອບິນລົບ.
ການກ່າວອ້າງທີ່ວ່ານັ້ນແມ່ນບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຢັ້ງຢືນໄດ້ຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ ແລະ ມັນກໍບໍ່ມີການໃຫ້ຄຳເຫັນໃນທັນທີໂດຍລັດຖະບານ.
ຊົນເຜົ່າ ກະຈິນ ແມ່ນນຶ່ງໃນຫຼາຍຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍໃນ ມຽນມາ ທີ່ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການປະທ້ວງທົ່ວປະເທດຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ລັດຖະປະຫານຂອງທະຫານໃນເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງລັດຖະບານທີ່ຖືກເລືອກເອົາຂອງຜູ້ນຳພົນລະເຮືອນ ທ່ານນາງ ອອງ ຊານ ຊູ ຈີ ໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ອອກໄປ. ການປະທ້ວງໄດ້ເກີດຂຶ້ນເກືອບທຸກວັນໃນທົ່ວປະເທດ.
ສະມາຄົມການຊ່ວຍເຫຼືອນັກໂທດການເມືອງ, ເຊິ່ງຕິດຕາມຄວາມຮຸນແຮງໃນປະເທດດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພໄດ້ສັງຫານຜູ້ປະທ້ວງ ແລະ ຜູ້ຢືນເບິ່ງຢ່າງໜ້ອຍ 765 ຄົນນັບຕັ້ງແຕ່ການກໍ່ລັດຖະປະຫານເປັນຕົ້ນມາ. ພວກຜູ້ນຳກອງທັບໄດ້ໂຕ້ແຍງຕົວເລກທີ່ວ່ານັ້ນ.
ທ່ານນາງ ຊູ ຈີ ໄດ້ຖືກກັກຂັງ ນັບຕັ້ງແຕ່ການກໍ່ລັດຖະປະຫານໄດ້ເກີດຂຶ້ນ, ພ້ອມກັບສະມາຊິກຄົນອື່ນໆອີກຫຼາຍຄົນຂອງພັກສັນນິບາດແຫ່ງຊາດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຂອງທ່ານນາງ.
ກອງທັບຂອງ ມຽນມາ ຍັງໄດ້ຂະຫຍາຍການໂຈມຕີຕໍ່ຊົນເຜົ່າ ກະຈິນ ແລະ ກະຫຼ່ຽງ, ເຊິ່ງແມ່ນຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍອີກກຸ່ມນຶ່ງທີ່ມີກອງກຳລັງຕິດອາວຸດຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ.
ຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍດັ່ງກ່າວໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບລັດຖະບານກາງຂອງປະເທດເປັນເວລາຫຼາຍ ທົດສະວັດ, ເພື່ອຢາກໄດ້ການປົກຄອງຕົນເອງ.