ເຈົ້າໜ້າທີ່ເລືອກຕັ້ງອະວຸໂສຂອງມຽນມາໄດ້ຖືກຍິງຕາຍຢູ່ນະຄອນຢ່າງກຸ້ງ ໃນການໂຈມຕີຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ທີ່ມີການຖິ້ມໂທດໃສ່ພວກຫົວຮຸນແຮງ ຕໍ່ຕ້ານການປົກຄອງທະຫານ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ຫ້ອງການຖະແຫຼງຂ່າວຂອງພວກທະຫານ ລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນ ແລະຖະແຫຼງການອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງກຸ່ມກອງໂຈນໃນເຂດເທດສະບານກ່າວວ່າ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ກຳມາທິການເລືອກຕັ້ງຂອງສະຫະພາບທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍທະຫານ ໄດ້ຖືກຍິງຫຼາຍໆລູກ ຢູ່ໃນລົດຂອງລາວ ເມື່ອວັນເສົາທີ່ຜ່ານມານີ້.
ພວກທະຫານກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນນ້ຳມືຂອງກຳລັງປົກປ້ອງປະຊາຊົນ ຊຶ່ງຈັດຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍກຸ່ມກຳລັງປະກອບອາວຸດທີ່ນິຍົມປະຊາທິປະໄຕຂອງລັດຖະບານສາມັກຄີຊາດອັນເປັນກຸ່ມປະສານງານໃນຕໍ່ຕ້ານໄຕ້ດິນຕໍ່ການປົກຄອງຂອງພວກທະຫານ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນນີ້ແມ່ນເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສສຸດ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກຍິງໂດຍພວກກອງໂຈນນັບແຕ່ທະຫານໄດ້ເຂົ້າຢຶດອຳນາດໃນປີ 2021.