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ສຫລ ວ່າມຽນມາ ແມ່ນນຶ່ງ ໃນປະເທດ ທີ່​ລະເມີດ ສິດທິມະນຸດ ​ທີ່​ຮ້າຍແຮງທີ່​​ສຸດ ຂອງ​​ໂລກ​

ພາບຖ່າຍໃນວັນທີ 28 ເມສາ 2018 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຊາວອົບພະຍົກໂຣຮິງຢາ ພາກັນສ້າງທີ່ຢູ່ອາໄສໃໝ່ ທີ່ສູນອົບພະຍົບ ກູຕູປາລົງ ປະເທດບັງກລາແດັສ ກ່ອນໜ້າ ລະດູຝົນຈະມາເຖິງ

ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້​ສະຫະລັດໄດ້​ປະກາດ​ວ່າ​ມຽນມາ ແມ່ນຮວມຢູ່​ໃນ​ບັນດາປະເທດທີ່​ກະທຳ​ຜິດດ້ານມະນຸດສະທໍາ​ທີ່​ຂີ້​ຮ້າຍສຸດຂອງໂລກ​ ຊຶ່ງໄດ້ຈັດໃຫ້ປະເທດດັ່ງກ່າວ ຢູ່​ຂ້າງ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ອີຣ່ານ ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ​ແລະ​ຊີ​ເຣຍ ຊຶ່ງເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ສະຫະລັດ​ໄດ້ຖືວ່າຕໍ່າ​ດ້ານນີ້ມາ​ເປັນ​ເວລາ​ນານ.

“ລາຍງານ​ການ​ຄ້າ​ມະນຸດ” ປີ 2018 ຂອງກະຊວງ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ​ໄດ້​ຫລຸດ​ຄະ​ແນນ​ມຽນລົງມາຢູ່​ໃນອັນ​ດັບຕໍ່າ​ສຸດຂອງບົດລາຍງານ ທ້າມກາງ​ການ​ຕິຕຽນ​ຂອງ​ໂລກຕໍ່ປະເທດດັ່ງກ່າວ​ກ່ຽວກັບການລະເມີດສິດທິ​ມະນຸດ ​ໂດຍ​ທະຫານ​ຂອງ​ປະ​ເທດນັ້ນຕໍ່​ຊາວ​ມຸສລິ​ມໂຣຮິງ​ຢາທີ່ເປັນຊົນ​ເຜົ່າ​ນ້ອຍ​ນັ້ນ.

ລັດຖະມົນ​ຕີກະຊວງ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ໄມຄ໌ ​ພອມພຽວ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້ ​ວ່າ “ກຳລັງ​ທະຫານ​ມຽນມາ ​ແລະຄົນ​ອື່ນໆ​ທີ່ຢູ່​ໃນ​ລັດຣາຄາຍ ເຮັດໃຫ້ຊາວ​ໂຣຮິງ​ຢາ​ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ພັນ​ຄົນ​ ​ແລະ​ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ຂອງ​ກຸ່ມຊົນ​ເຜົ່າ​ນ້ອຍ​ອື່ນໆ​ຍົກຍ້າຍໜີ ຊຶ່ງ​ຫຼາຍໆ​ຄົນ​ໄດ້ຖືກ​ກົດຂີ່ຢູ່ໃນ​ທົ່ວຂົງ​ເຂດ ຍ້ອນສະພາບ ການນັ້ນ”

ທ່ານ​ກ່າວ​ເພີ້​ມອີກ​ວ່າ “ຄົນຈຳນວນ​ນຶ່ງ​ຢູ່່​ໃນ​ກອງ​ທັບ​ມຽນມາ ຍັງ​ໄດ້​ເກ​ນ​ເອົາພວກ​ເດັກນ້ອຍໄປ​ເປັນ​ທະຫານ ​ແລະ​ບັງຄັບ​ຜູ້​ໃຫຍ່ ​ແລະ​ເດັກນ້ອຍ​ຈາກ​ບັນດາກຸ່ມຊົນ​ເຜົ່ານ້ອຍ​ຕ່າງໆ ອອກ​ແຮງ​ງານ.”

ລາຍ​ງານ​ປະຈຳ​ປີໄດ້​ຕີລາຄາຊັ່ງ​ຊາສະພາບຢູ່ 187 ປະ​ເທດ ​ແລະໄດ້ຈັດໃຫ້​ແຕ່ລະ​ປະ​ເທດ​ຢູ່​ໃນ​ນຶ່ງ​ຂອງສີ່​ລະດັບ ອີ​ງຕາມ​ການດໍາເນີນຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ໃນການ​ຕ້ານ​ກັບ​ການ​ຄ້າມ​ະນຸດ. ລະດັບ 1 ​ແມ່ນ​ດີສຸດ ​ໃນ​ຂະນະລະດັບ 3 ຂີ້​ຮ້າຍ​ສຸດ. ມີລະດັບປານກາງ ຢູ່ສອງ ລະດັບ. ລະດັບ 2 ແລະລະດັບ 2 ທີ່ຢູ່ໃນ​ບັນຊີຂອງປະເທດທີ່ຢູ່ໃນການ​ສັງ​ເກດ​ການ.

ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ
ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ


​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ຢູ່​ໃນ​ອັນ​ດັບ 3 ອາດ​ຖືກ​ປັບ​ໄໝດ້ວຍການລົງ​ໂທດ​ ​ແລະພົບ​ຈຳກັດ​ໃນການໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຈາກ​ສະຫະລັດ ​ແລະສາກົນ.

ສະຫະລັດ​ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງໃຫ້​ມຽນມາ​ຢຸ​ດ​ເຊົາ​ການ​ເກນເອົາເດັກນ້ອຍ ແລະ​ການ​ໃຊ້​ເດັກນ້ອຍ​ເປັນ​ກຳລັງ​ທະຫານ​ທີ່​ຜິດ​ກົດໝາຍ​ທັງໝົດ, ຍຸຕິການ​ພົວພັນໃນ​ກາ​ນ ຄ້າ​ທາງ​ເພດ ​ແລະ​ບັງຄັບ​ອອກ​ແຮ​ງງານຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ ​ແລະເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ກະທຳ​ຜິດ ຮັບ​ເອົາຜິດຊອບຕໍ່​ການ​ກະທຳ​ຜິດ​ເຫ​ລົ່ານີ້ຂອງ ພວກເຂົາເຈົ້າ.

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