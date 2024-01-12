ນັກຂ່າວຜູ້ທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບລາງວັນແລະຜູ້ສ້າງຮູບເງົາສາລະຄະດີໄດ້ຖືກຕັດສິນຈຳຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດຢູ່ທີ່ປະເທດມຽນມາ ໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມານີ້ ອີງຕາມລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນ ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນການໂຈມຕີອີກຄັ້ງນຶ່ງ ຕໍ່ອິດສະຫຼະພາບດ້ານການຂ່າວຂອງພວກຜູ້ນຳທະຫານນັບແຕ່ໄດ້ເຂົ້າຢຶດອຳນາດຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວເມື່ອປີ 2021.
ທ່ານນາງຊິນ ແດເວ (Shin Daewe) ໄດ້ຖືກຕັດສິນໂທດຈຳຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດຍ້ອນລະເມີດກົດໝາຍ ຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ ສາມີຂອງທ່ານນາງ ກ່າວຕໍ່ພະແນກພາສາພະມ້າຂອງວິທະຍຸເອເຊຍເສລີ ຊຶ່ງເປັນອົງການອອກອາກາດໃນເຄືອຂ່າຍດຽວກັນກັບວີໂອເອ.
ທ່ານນາງຊິນ ແດເວ ໄດ້ຖືກຈັບໃນວັນທີ 15 ຕຸລາໃນຂະນະທີ່ໄປຮັບເອົາໂດຣນຖ່າຍວີດີໂອ ທີ່ທ່ານນາງໄດ້ສັ່ງຊື້ທາງອອນລາຍ ເພື່ອໃຊ້ໃນການຖ່າຍຮູບເງົາສາລະຄະດີ ສາມີຂອງທ່ານນາງ ທ່ານກູ ອູ ໄດ້ກ່າວ.
ຕຳຫຼວດ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍໄດ້ສອບປາກຄຳທ່ານນາງຊິນ ແດເວ ອາຍຸ 50 ປີ ເປັນເວລາເກືອບ 2 ອາທິດ ກ່ອນທີ່ຈະຕັ້ງຂໍ້ຫາຕໍ່ທ່ານນາງ ແລະສົ່ງນາງໄປເຂົ້າຄຸກ ອິນຊີນ (Insein) ທີ່ມີຊື່ສຽງບໍ່ຄ່ອຍດີ ທ່ານກູ ອູ ໄດ້ກ່າວ.
ທ່ານນາງຊິນ ແດເວ ຊຶ່ງໃນທີ່ສຸດກໍຖືກດຳເນີນຄະດີໂດຍສານຂອງພວກທະຫານ ສາມີຂອງທ່ານນາງໄດ້ກ່າວ ແລະໄດ້ຖືກປະຕິເສດ ບໍ່ໃຫ້ມີຜູ້ຕາງໜ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ. ນອກນັ້ນ ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີວ່າ ທ່ານນາງຊິນ ແດເວ ປາກົດວ່າໄດ້ຖືກທໍລະມານ.
“ເວລານາງກັບຄືນມາ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດໄປຫານາງນາງ. ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນວ່າ ນາງໄດ້ຮັບບາດເຈັບທີ່ຫົວ” ທ່ານກູ ອູ ກ່າວ. “ນາງໄດ້ຖືກຫຍິບຢູ່ທີ່ຫົວ ແລະມີໄມ້ດາມຢູ່ທີ່ແຂນຂອງນາງ. ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ນາງໄດ້ຖືກທຸບຕີ.”