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ສານ​ມຽນ​ມາ​ ຕັດສິນ​ລົງ​ໂທດ​ ທ.ນ. ຊູຈີ, ​ຖານມີ​ວິທະຍຸ​​ວອ​ກ​ກີ-ທັອກ​ກີ ​ຜິດ​ກົດໝາຍ ​ແລະ​ ລະ​ເມີດກົດ​​ລະ​ບຽບ​ດ້ານ​ໂຄວິດ-19

ທ່ານ​ນາງ​ອອງ​ຊານ ຊູ​ຈີ, ທີ່​ປຶກ​ສາ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ມຽນ​ມາ, ກ່າ​ວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຕໍ່​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ ກ່ຽວ​ກັບສະ​ພາບ​ໃນ​ລັດ​ຣາ​ຄາຍ​ນ໌ ແລະ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ໂຣ​ຮິງ​ຢາ ຢູ່​ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫລວງເນ​ປີດ​ໍ​ຂອງ​ມຽນ​ມາ, ວັນ​ທີ 19 ກັນ​ຍາ, 2017.

ຜູ້ນຳທີ່​ແທ້​ຈິງ​ຂອງ​ມຽນມາ​ຖືກ​ປົດອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່​ງ​, ທ່ານ​ນາງອອງຊານ ຊູ​ຈີ ​ໄດ້​ຖືກ​ຕັດສິນ​ລົງ​ໂທດ​ຈຳ​ຄຸກ 4 ປີ ​ໃນ​ຂໍ້​ຫາ​ນຳ​ເຂົ້າ ​ແລະ ມີ​ວິທະຍຸສື່​ສານສອງ​ທາງແບບ​ຜິດ​ກົດໝາຍ ​ແລະ​ລະ​ເມີດ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ດ້ານ​ໄວ​ຣັ​ສໂຄ​ໂຣນາ.

ແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ມີ​ການພົວພັນກັບສານໃນນະຄອນຫຼວງເນ​ປີ​ດໍ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ວ່າ ທ່ານນາງຊູ​ຈີ ຖືກຕັດສິນໂທດຈຳຄຸກ 2 ປີ ໃນຂໍ້ຫາລະເມີດກົດໝາຍ ໃນ ການນຳເຂົ້າ – ສົ່ງອອກຂອງມຽນມາສຳ​ລັບການນຳເຂົ້າວິທະຍຸສື່​ສານ 2 ທາງ ຫຼື ທີ່ເອີ້ນກັນທົ່ວໄປວ່າ ວອກ​ກີ-ທັອກ​ກີ (Walkie-talkies) ນັ້ນ ແລະມີ​ການ ຕັດສິນໂທດອີກ 2 ປີ ສຳ​ລັບການລະເມີດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄພ ພິບັດທຳມະຊາດຂອງປະເທດທີ່ລະເມີດກົດລະບຽບກ່ຽວ​ກັບໄວ​ຣັ​ສໂຄ​ໂຣນາ.

ການລົງໂທດໃນວັນຈັນ​ມື້ນີ້ ມີຂຶ້ນຫຼາຍກວ່ານຶ່ງເດືອນ ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານນາງຊູ​ຈີ ໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດ ໃນຂໍ້ຫາຍຸ​ຍົງ​ໃຫ້ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍ​ໃນ​ປວງ​ຊົນ ແລະ ມີຂໍ້ຫາອີກອັນ​ນຶ່ງຕ່າງຫາກ ໃນການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄພ ພິບັດທຳມະຊາດ ສຳລັບການຝ່າຝືນຂໍ້ຈຳກັດດ້ານ​ໂຄວິດ-19 ໃນຂະນະທີ່ ໂຄ ສະນາຫາສຽງຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງລັດຖະສະພາປີກາຍນີ້. ​ໃນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​ຖືກ​ຕັດສິນ​ລົງ​ໂທດ​ຈຳ​ຄຸກ 4 ປີ, ​ແຕ່​ຜູ້​ນຳ​ກອງທັບ​ລັດຖະບານ,​ ທ່ານມິນ ອອງ ລາຍ (Min Aung Hlaing) ​ໄດ້​ຕັດເວ​ລາ​ລົງ​ເຄິ່ງນຶ່ງ.

ທ່ານນາງຊູ​ຈີ ອາຍຸ 76 ປີ ກໍາລັງປະເຊີນກັບການຈໍາຄຸກ ຫຼາຍກວ່າ 100 ປີ ຖ້າຖືກຕັດສິນໂທດໃນຂໍ້ກ່າວຫາຕ່າງໆ ທີ່ເລັງ​ໃສ່ທ່ານນາງ ໂດຍລັດຖະບານ ທະຫານ ນັບຕັ້ງແຕ່ທ່ານນາງ ແລະລັດຖະບານພົນລະເຮືອນຂອງທ່ານນາງ​ໄດ້ ຖືກໂຄ່ນລົ້ມໃນວັນທີ 1 ກຸມພາ 2021 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ. ທ່ານນາງຍັງຖືກກ່າວຫາ ວ່າ ລະເມີດກົດໝາຍວ່າ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ລັບ​ຂອງ​ທາງ​ການ, ຍຸ​ຍົງ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ບໍ່​ສະ​ຫງົບໃນ​ປວງ​ຊົນ, ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ​ໂດຍ​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ໃຫ້​ແກ່​ມູນ​ນິ​ທິ​ການ​ກຸ​ສົນ​ຂອງ ທ່ານ​ນາງ, ແລະຮັບ​ເອົາ​ເງິນ​ທີ່​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ 600,000 ໂດ​ລາ​ບວກ​ກັບ​ຄຳອີກ 11 ກິ​ໂລ.

ພວກ​ທີ່​ສະໜັບສະໜຸນ​ທ່ານ​ນາງ​ກ່າວ​ວ່າ ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ມີ​ຈຸດປະສົງ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ທ່ານ​ນາງ​ບໍ່​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມວົງ​ການ​ການ​ເມືອງຕໍ່​ໄປໄດ້​ອີກ.

ພັກສັນນິບາດແຫ່ງຊາດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຂອງທ່ານນາງຊູ​ຈີໄດ້ຊະນະການ ເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປໃນເດືອນພະຈິກປີ 2020 ​ໂດຍ​ໄດ້ຮັ​ບ​ຄະ​ແນນສຽງລື່ນພັກສະຫະພັນສາມັກຄີ ແລະພັດທະນາທີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍທະຫານນັ້ນຢ່າງ​ຖ້ວ​ມ​ລົ້ນ.

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