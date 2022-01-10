ຜູ້ນຳທີ່ແທ້ຈິງຂອງມຽນມາຖືກປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງ, ທ່ານນາງອອງຊານ ຊູຈີ ໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດຈຳຄຸກ 4 ປີ ໃນຂໍ້ຫານຳເຂົ້າ ແລະ ມີວິທະຍຸສື່ສານສອງທາງແບບຜິດກົດໝາຍ ແລະລະເມີດກົດລະບຽບດ້ານໄວຣັສໂຄໂຣນາ.
ແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ມີການພົວພັນກັບສານໃນນະຄອນຫຼວງເນປີດໍ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ວ່າ ທ່ານນາງຊູຈີ ຖືກຕັດສິນໂທດຈຳຄຸກ 2 ປີ ໃນຂໍ້ຫາລະເມີດກົດໝາຍ ໃນ ການນຳເຂົ້າ – ສົ່ງອອກຂອງມຽນມາສຳລັບການນຳເຂົ້າວິທະຍຸສື່ສານ 2 ທາງ ຫຼື ທີ່ເອີ້ນກັນທົ່ວໄປວ່າ ວອກກີ-ທັອກກີ (Walkie-talkies) ນັ້ນ ແລະມີການ ຕັດສິນໂທດອີກ 2 ປີ ສຳລັບການລະເມີດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄພ ພິບັດທຳມະຊາດຂອງປະເທດທີ່ລະເມີດກົດລະບຽບກ່ຽວກັບໄວຣັສໂຄໂຣນາ.
ການລົງໂທດໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ມີຂຶ້ນຫຼາຍກວ່ານຶ່ງເດືອນ ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານນາງຊູຈີ ໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດ ໃນຂໍ້ຫາຍຸຍົງໃຫ້ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍໃນປວງຊົນ ແລະ ມີຂໍ້ຫາອີກອັນນຶ່ງຕ່າງຫາກ ໃນການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄພ ພິບັດທຳມະຊາດ ສຳລັບການຝ່າຝືນຂໍ້ຈຳກັດດ້ານໂຄວິດ-19 ໃນຂະນະທີ່ ໂຄ ສະນາຫາສຽງຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງລັດຖະສະພາປີກາຍນີ້. ໃນເບື້ອງຕົ້ນທ່ານນາງໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດຈຳຄຸກ 4 ປີ, ແຕ່ຜູ້ນຳກອງທັບລັດຖະບານ, ທ່ານມິນ ອອງ ລາຍ (Min Aung Hlaing) ໄດ້ຕັດເວລາລົງເຄິ່ງນຶ່ງ.
ທ່ານນາງຊູຈີ ອາຍຸ 76 ປີ ກໍາລັງປະເຊີນກັບການຈໍາຄຸກ ຫຼາຍກວ່າ 100 ປີ ຖ້າຖືກຕັດສິນໂທດໃນຂໍ້ກ່າວຫາຕ່າງໆ ທີ່ເລັງໃສ່ທ່ານນາງ ໂດຍລັດຖະບານ ທະຫານ ນັບຕັ້ງແຕ່ທ່ານນາງ ແລະລັດຖະບານພົນລະເຮືອນຂອງທ່ານນາງໄດ້ ຖືກໂຄ່ນລົ້ມໃນວັນທີ 1 ກຸມພາ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ. ທ່ານນາງຍັງຖືກກ່າວຫາ ວ່າ ລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທາງການ, ຍຸຍົງໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ສະຫງົບໃນປວງຊົນ, ນຳໃຊ້ທີ່ດິນໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງໃຫ້ແກ່ມູນນິທິການກຸສົນຂອງ ທ່ານນາງ, ແລະຮັບເອົາເງິນທີ່ຜິດກົດໝາຍ 600,000 ໂດລາບວກກັບຄຳອີກ 11 ກິໂລ.
ພວກທີ່ສະໜັບສະໜຸນທ່ານນາງກ່າວວ່າ ຂໍ້ກ່າວຫາມີຈຸດປະສົງເພື່ອປ້ອງກັນທ່ານນາງບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມວົງການການເມືອງຕໍ່ໄປໄດ້ອີກ.
ພັກສັນນິບາດແຫ່ງຊາດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຂອງທ່ານນາງຊູຈີໄດ້ຊະນະການ ເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປໃນເດືອນພະຈິກປີ 2020 ໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງລື່ນພັກສະຫະພັນສາມັກຄີ ແລະພັດທະນາທີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍທະຫານນັ້ນຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ.
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