ນັກຂ່າວຣອຍເຕີ້ ທີ່ຕິດຄຸກ ຢູ່ມຽນມາ ຖືກປະຕິເສດ ບໍ່ໃຫ້ປະກັນໂຕ

ນັກຂ່າວ ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ ສອງຄົນ ທີ່ຖືກຈັບໃນມຽນມາ ຍ້ອນລະເມີດກົດໝາຍ
ວ່າຄວາມລັບຂອງປະເທດ ໃນສະໄໝຫົວເມືອງຂຶ້ນນັ້ນ ໄດ້ຖືກປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ປະກັນ
ໂຕໃນລະຫວ່າງການໄປປາກົດໂຕຢູ່ສານ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ທ່ານວາ ໂລນ ອາຍຸ 31 ປີ ແລະ ທ່ານຈໍ ໂຊ ອູ ອາຍຸ 27 ປີ ໄດ້ຖືກຈັບໃນວັນທີ 12 ທັນ
ວາ ທີ່ຜ່ານມາຫລັງຈາກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບເອກກະສານຈຳນວນນຶ່ງ ຈາກຕຳຫລວດສອງ
ຄົນ ຢູ່ທີ່ຮ້ານອາຫານໃນນະຄອນຢາງກຸ້ງ. ທັງສອງຄົນໄດ້ໄປເກັບກຳຂ່າວ ກ່ຽວກັບກວດ
ລ້າງຂອງພວກທະຫານຢູ່ໃນລັດຣາໄຄນ໌ທີ່ໄດ້ຂັບໄລ່ຊາວໂຣຮິງຢາມຸສລິມ ເກືອບ
700,000 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຂ້າມຊາຍແດນເຂົ້າໄປສູ່ບັງກລາແດັສ ນັບແຕ່ເດືອນສິງຫາເປັນ
ຕົ້ນມາ.
ນັກຂ່າວທັງສອງປະເຊີນໜ້າກັບການຕິດຄຸກ 14 ປີ ຖ້າຫາກຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມ
ຜິດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ທີ່ມີມາແຕ່ປີ 1923 ເວລາມຽນມາ ຍັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງ
ຂອງອັງກິດ.
ທ່ານສະແຕັຟເຟັນ ແອັດເລີ ປະທານ ແລະຫົວໜ້າບັນນາທິການຂອງອົງການຂ່າວ
ຣອຍເຕີ້ ໄດ້ອອກຖະແຫລງການສະແດງຄວາມຜິດຫວັງຂອງທ່ານຕໍ່ການສືບຕໍ່ຄຸມຂັງ
ພວກນັກຂ່າວທັງສອງຄົນ. ທ່ານແອັດເລີ ຂຽນວ່າ “ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ການດຳເນີນຄະ
ດີຂອງສານຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມຜິດ ແລະທ່ານວາ ໂລນ ແລະ
ທ່ານຈໍ ໂຊ ອູຈະໄດ້ກັບຄືນໄປເຮັດວຽກລາຍງານຂ່າວຂອງເຂົາເຈົ້າໃນມຽນມາ. ພວກ
ເຮົາຈະສືບຕໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ່ອຍເຂົາເຈົ້າໂດຍທັນທີ.
ຢູ່ນະຄອນນິວຢອກ ໂຄສົກເລຂາການໃຫ້ຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂຕນິໂອ
ກິວເຕເຣສ ກ່າວວ່າ ທ່ານຕິດຕາມການດຳເນີນຄະດີຢ່າງໃກ້ຊິດ.
ໂຄສົກ ທ່ານສະແຕັຟຟານ ດູຍຈາຣິກ ກ່າວວ່າ “ເລຂາທິການໃຫຍ່ໄດ້ສະແດງຄວາມ
ເປັນຫ່ວງຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບສິດເສລີພາບດ້ານການຂ່າວທີ່ພວມຊຸດໂຊມ ລົງຢູ່ໃນມຽນ
ມາ ແລະທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຄົມສາກົນ ດຳເນີນການທີ່ສາ ມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອໃຫ້ປ່ອຍພວກນັກຂ່າວ ແລະຄໍ້າປະກັນສິດເສລີພາບດ້ານຂ່າວສານຢູ່ໃນປະເທດ
ດັ່ງກ່າວ.”
ອະດີດ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານບີລ ຣິດເຈີດ
ສັນ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ໄດ້ລາອອກຈາກການເປັນທີ່ປຶກສາຂອງຄະນະກຳ ມະການສາກົນ
ກ່ຽວກັບສະພາບການຂອງຊາວໂຣຮິງຢາ ໃນຄວາມຜິດຫວັງຂອງທ່ານກ່ຽວກັບການ
ປະຕິບັດງານຂອງຜູ້ນຳທີ່ແທ້ຈິງຂອງມຽນມາ ທ່ານນາງອອງ ຊານ ຊູ ຈີ. ທ່ານກ່າວຕໍ່
ນັກຂ່າວວີໂອເອ ທ່ານນາງກຣີຕາ ແວນ ຊັສເຕີເຣນວ່າ ທ່ານໄດ້ຍົກເອົາບັນຫາ ກ່ຽວ
ກັບນັກຂ່າວຮອຍເຕີ້ສອງຄົນ ແລະຂຸມຝັງສົບໝູ່ ທີ່ເຂົາເຈົ້າພົບເຫັນຢູ່ໃນລັດຣາໄຄນ໌
ຂຶ້ນມາໂອ້ລົມ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມກັບ ທ່ານນາງອອງ ຊານ ຊູ ຈີ ຜູ້ໄດ້ຮັບລາງວັນໂນ
ແບລຂະແໜງສັນຕິພາບ.
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