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ນັກຂ່າວຣອຍເຕີ້ ທີ່ຕິດຄຸກ ຢູ່ມຽນມາ ຖືກປະຕິເສດ ບໍ່ໃຫ້ປະກັນໂຕ

ທ່ານທັນ ຊໍ ອອງ ທະນາຍຄວາມ ຂອງພວກນັກຂ່າວຣອຍເຕີ້ ທ່ານວາ ໂລນ ແລະທ່ານ ຈໍ ໂຊ ອູ.

ນັກ​ຂ່າວ ອົງການຂ່າວຣອຍ​ເຕີ້​ ສອງ​ຄົນ ​ທີ່ຖືກ​ຈັບ​ໃນ​ມຽນມາ ​ຍ້ອນລະເມີດກົດໝາຍ
ວ່າຄວາມ​ລັບຂອງປະເທດ ໃນສະ​ໄໝ​ຫົວ​ເມືອງ​ຂຶ້ນນັ້ນ ​ໄດ້​ຖືກປະຕິ​ເສດບໍ່ໃຫ້ປະກັນ
​ໂຕໃນລະຫວ່າງ​ການໄປ​ປາກົດ​ໂຕ​ຢູ່​ສານ​ ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້.

ທ່ານ​ວາ ​ໂລ​ນ ອາຍຸ 31 ປີ ​ແລະ​ ທ່ານ​ຈໍ ໂຊ ອູ ອາຍຸ 27 ປີ ​ໄດ້​ຖືກ​ຈັບ​ໃນ​ວັນ​ທີ 12 ທັນ
ວາ ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາຫລັງ​ຈາກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ເອກ​ກະສາ​ນຈຳນວນ​ນຶ່ງ​ ​ຈາກຕຳຫລວດ​ສອງ​
ຄົນ ​ຢູ່ທີ່​ຮ້ານອາຫານໃນ​ນະຄອນ​ຢາງ​ກຸ້​ງ. ທັງ​ສອງ​ຄົນ​ໄດ້​ໄປເກັບກຳຂ່າວ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກວດ
ລ້າງ​ຂອງພວກ​ທະຫານ​ຢູ່​ໃນ​ລັດຣາໄຄນ໌ທີ່​ໄດ້​ຂັບ​ໄລ່​ຊາວໂຣຮິງ​ຢາ​ມຸສລິ​ມ ເກືອບ
700,000 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຂ້າມຊາຍ​ແດນ​ເຂົ້າ​ໄປ​ສູ່​ບັງກລາ​ແດັສ ນັບ​ແຕ່​ເດືອນ​ສິງຫາ​ເປັນ
ຕົ້ນມາ.

ນັກຂ່າວທັງ​ສອງ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ການ​ຕິດ​ຄຸກ 14 ປີ ​ຖ້າ​ຫາກ​ຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມ
ຜິດພາຍ​ໃຕ້ກົດໝາຍ ທີ່​ມີ​ມາ​ແຕ່​ປີ 1923 ​ເວລາ​ມຽນມາ ຍັງຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ປົກ​ຄອງ​
ຂອງອັງກິດ.

ທ່ານ​ສະ​ແຕັຟ​ເຟັນ ແອັດ​ເລີ ປະທານ ​ແລະ​ຫົວໜ້າ​ບັນນາທິການຂອງອົງການຂ່າວ
ຣອຍເຕີ້ ​ໄດ້​ອອກ​ຖະ​ແຫລ​ງການສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຜິດ​ຫວັງ​ຂອງ​ທ່ານ​ຕໍ່​ການ​ສືບຕໍ່ຄຸມຂັງ
ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ທັງສອງ​ຄົນ. ທ່ານແ​ອັດ​ເລີ ຂຽນ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ເຊື່ອ​ວ່າ ການ​ດຳ​ເນີນຄະ
ດີ​ຂອງ​ສານຈະ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ ​ແລະ​ທ່ານ​ວາ ​ໂລ​ນ ​ແລະ​
ທ່ານ​ຈໍ ​ໂຊ ອູຈະ​ໄດ້​ກັບ​ຄືນ​ໄປເຮັດ​ວຽກ​ລາຍງານຂ່າວຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃນ​ມຽນມາ. ພວກ​
ເຮົາ​ຈະສືບຕໍ່ຮຽກ​ຮ້ອງໃຫ້​ປ່ອຍ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໂດຍ​ທັນທີ.

ນັກຂ່າວຣອຍເຕີ້ ທ່ານວາ ໂລນ (ກາງ) ຖືກນຳພາມາສານ ໂດຍພວກເຈົ້າໜ໊າທີ່ຕຳຫລວດ.
ນັກຂ່າວຣອຍເຕີ້ ທ່ານວາ ໂລນ (ກາງ) ຖືກນຳພາມາສານ ໂດຍພວກເຈົ້າໜ໊າທີ່ຕຳຫລວດ.

ຢູ່​ນະຄອນ​ນິວຢອກ ​ໂຄສົກ​ເລຂາການໃຫ້ຍ່​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ທ່ານແອນ​ໂຕ​ນິ​ໂອ
ກິວ​ເຕເຣສ ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຕິດຕາມ​ການດຳເນີນຄະດີ​ຢ່າງ​ໃກ້ຊິດ.

​ໂຄສົກ ທ່ານ​ສະ​ແຕັຟ​ຟານ ດູ​ຍຈາຣິກ ກ່າວ​ວ່າ “​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​
ເປັນ​ຫ່ວງ​ຂອງ​ທ່ານ ກ່ຽວກັບສິດເສລີພາບດ້ານການຂ່າວທີ່ພວມຊຸດໂຊມ ລົງ​ຢູ່​ໃນ​ມຽນ
ມາ ​ແລະ​ທ່ານ​ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ປະຊາ​ຄົມ​ສາກົນ​ ດຳເນີນການ​ທີ່​ສາ ມາດ​ເຮັດໄດ້ ​ເພື່ອ​ໃຫ້ປ່ອຍພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ​ແລະ​ຄໍ້າປະກັນສິດ​ເສລີ​ພາບດ້ານຂ່າວ​ສານ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ
ດັ່ງກ່າວ.”

VOA Interview: Bill Richardson Discusses Myanmar, Rohingya
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ອະດີດ ​ເອກ​ອັກຄະ​ລັດຖະທູດ​ສະຫະລັດ ປະຈຳ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ທ່ານ​ບີ​ລ ຣິດເຈີດ
​ສັນ ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້​ໄດ້​ລາ​ອອກ​ຈາກການເປັນ​ທີ່ປຶກສາຂອງຄະນະ​ກຳ ມະການ​ສາກົນ
ກ່ຽວ​ກັບ​ສະພາບ​ການຂອງ​ຊາວ​ໂຣຮິງ​ຢາ ​ໃນ​ຄວາມ​ຜິດ​ຫວັງ​ຂອງ​ທ່ານກ່ຽວ​ກັບການ
​ປະຕິບັດ​ງານຂອງຜູ້ນຳ​ທີ່​ແທ້​ຈິງຂອງມຽນມາ ທ່ານ​ນາງ​ອອງ ຊານ ຊູ ຈີ. ທ່ານ​ກ່າວ​ຕໍ່
ນັກຂ່າວວີ​ໂອ​ເອ ທ່ານ​ນາງກຣີຕາ ​ແວນ ຊັສ​ເຕີ​ເຣນວ່າ ​ທ່ານ​ໄດ້​ຍົກເອົາ​ບັນຫາ​ ​ກ່ຽວ
​ກັບ​ນັກ​ຂ່າວ​ຮອຍ​ເຕີ້​ສອງ​ຄົນ ​ແລະ​ຂຸມ​ຝັງ​ສົບ​ໝູ່ ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ພົບ​ເຫັນ​ຢູ່ໃນ​ລັດຣາໄຄນ໌
ຂຶ້ນມາໂອ້ລົມ ຢູ່ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ກັບ ທ່ານ​ນາງ​ອອງ ຊານ ຊູ ຈີ ຜູ້​ໄດ້​ຮັບລາງວັນ​ໂນ
ແບລຂະແໜງສັນຕິພາບ.

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