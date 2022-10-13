ສານມຽນມາ ໄດ້ຕັດສິນຄະດີ ນັກຂ່າວຊາວຍີ່ປຸ່ນ ໃຫ້ຂັງຄຸກເພີ້ມອີກ 3 ປີ

ນັກການທູດຍີ່ປຸ່ນກ່າວວ່າ ສານ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງ ຂອງລະບອບຜະເດັດ ການທະຫານໃນມຽນມາ, ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດນັກຂ່າວຊາວຍີ່ປຸ່ນຄົນນຶ່ງ ກ່ຽວກັບການລະເມີດກົດໝາຍຄົນເຂົ້າເມືອງ, ໂດຍເພີ້ມໂທດຂັງຄຸກອີກ 3 ປີໃສ່ໂທດຂັງຄຸກ 7 ປີ ທີ່ລາວໄດ້ຖືກຕັດສິນໄປແລ້ວ ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ເນື່ອງຈາກລາວໄດ້ບັນທຶກພາບການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP.
ທ້າວໂຕຣຸ ຄູໂບຕ້າ, ຜູ້ສ້າງຮູບເງົາສາລະຄະດີ ທີ່ມີສໍານັກງານ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວ, ໄດ້ຖືກຈັບໃນວັນທີ 30 ກໍລະກົດ ໂດຍຕໍາຫຼວດນອກເຄື່ອງແບບໃນນະຄອນຢ່າງກຸ້ງ, ເຊິ່ງເປັນເມືອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງປະເທດ, ລຸນຫຼັງທີ່ມີການບັນທຶກ ແລະຖ່າຍພາບກ່ຽວກັບການປະທ້ວງ ທີ່ເກີດຂຶ້ນແບບນ້ອຍໆ ແລະໄວວາ ເມື່ອທະ ຫານເຂົ້າມາຢຶດອໍານາດໃນປີກາຍນີ້.
ລາວຖືກຕັດສິນໃຫ້ຂັງຄຸກເປັນເວລາ 7 ປີ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຫາລະເມີດກົດໝາຍການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ ທາງດ້ານເຄື່ອງອີເລັກໂທຣນິກ, ແລະ 3 ປີໃນຂໍ້ຫາຍຸຍົງສ້າງປັ່ນປ່ວນ ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບໂທດພ້ອມກັນ.
ທ່ານເທັສສຸໂອະ ກິຕາດະ, ຮອງຫົວໜ້າຜູ້ແທນທາງການທູດຂອງສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນ ບອກສະມາຄົມນັກຂ່າວວ່າ ສານໄດ້ພິຈາລະນາກໍລະນີ ກ່ຽວກັບການເຂົ້າເມືອງໃນວັນພຸດວານນີ້ ແລະຕັດສິນໂທດໃຫ້ທ້າວ ຄູໂບຕ້າ ຖືກຂັງຄຸກເປັນເວລາ 3 ປີ, ໂດຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາວຕ້ອງຖືກຂັງຄຸກລວມກັນເປັນເວລາ 10 ປີ.