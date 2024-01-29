ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສ ຂອງລັດຖະບານທະຫານມຽນມາ ໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຂອງບັນດາປະຊາຊາດ ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫຼືອາຊຽນ ໃນຖານະຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ບໍ່ແມ່ນການເມືອງ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວກຽວໂດທີ່ອ້າງແຫຼ່ງຂ່າວທາງການທູດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດມຽນມາໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມຢູ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ທີ່ເລີ້ມໃນວັນອາທິດ ແລະມີຂຶ້ນກ່ອນໜ້າວັນຄົບຮອບໃນການເຂົ້າຢຶດອຳນາດ ຂອງລັດຖະບານທີ່ຖືກເລືອກ ແບບປະຊາທິປະໄຕ ຂອງທ່ານນາງອອງຊານ ຊູຈີ ໃນວັນທີ 1 ກຸມພາ 2021.
ມຽນມາ ບໍ່ໄດ້ໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມລະດັບລັດຖະມົນຕີ ນັບແຕ່ສະມາຊິກຂອງອາຊ່ຽນໄດ້ຕັດສິນໃຈ ໃນເດືອນຕຸລາປີ 2021 ໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ແຕ່ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ບໍ່ແມ່ນການເມືອງໄປຮ່ວມ.
ປີນີ້ ລາວ ເປັນປະທານວຽນຂອງອາຊຽນ ຍິນດີທີ່ຈະໃຫ້ລັດຖະບານທະຫານມີສ່ວນພົວພັນນຳ. ລັດຖະບານທະຫານໄດ້ພະຍາຍາມ ທີ່ຈະສົ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນລະດັບສູງກວ່ານີ້ໄປຮ່ວມ ແຕ່ແຜນການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກປະຕິເສດ ໂດຍບັນດາສະມາຊິກຂອງອາຊຽນ.
ອຳນາດການປົກຄອງທະຫານ ໄດ້ທຳການກົດຂີ່ຢ່າງຮຸນແຮງ ຕໍ່ພວກປະທ້ວງນິຍົມປະຊາທິປະໄຕ ແຕ່ການລູ້ລົບ ລະຫວ່າງອຳນາດການປົກຄອງທະຫານ ແລະຊົນກຸ່ມນ້ອຍເຜົ່າຕ່າງໆ ໄດ້ເພີ້ມທະວີຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ ນັບແຕ່ເດືອນຕຸລາເປັນຕົ້ນມາ.
Kyodo/AP
ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ