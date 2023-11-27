ກຳລັງປະກອບອາວຸດຂອງຊົນກຸ່ມນ້ອຍກຸ່ມນຶ່ງໃນມຽນມາໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມດ່ານຂ້າມຊາຍແດນ ທີ່ມີກຳໄລງາມຕິດກັບຈີນ ຈາກລັດຖະບານທະຫານທີ່ປົກຄອງປົກຄອງປະເທດ ສື່ມວນຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນແລະແຫຼ່ງຂ່າວດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງລາຍງານໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອແອັຟພີ.
ການປະທະກັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນທົ່ວລັດສານ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດ ຕິດກັບຊາຍແດນຈີນ ຫຼັງຈາກກຳລັງປະກອບອາວຸດ ທີ່ເປັນພັນທະມິດ ຂອງ 3 ຊົນກຸ່ມນ້ອຍ ໄດ້ເປີດສາກບຸກໂຈມຕີພວກທະຫານ ໃນເດືອນຕຸລາຜ່ານມາ.
ກຸ່ມພັນທະມິດທັງສາມໄດ້ເຂົ້າຢຶດທີ່ຕັ້ງທາງທະຫານຫຼາຍແຫ່ງແລະຫົວເມືອງສຳຄັນແຫ່ງນຶ່ງເພື່ອຄ້າຂາຍກັບຈີນ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການຕິດຄັດຕໍ່ເສັ້ນທາງການຄ້າສຳລັບພວກທະຫານທີ່ຕ້ອງການເງິນ.
ການບຸກໂຈມຕີໂດຍກອງທັບພັນທະມິດປະຊາທິປະໄຕແຫ່ງຊາດມຽນມາ ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ MNDAA ຊຶ່ງເປັນນຶ່ງໃນ 3 ພັນທະມິດໄດ້ເຂົ້າຢຶດເອົາເມືອງດ່ານຊາຍແດນ ກິນຊານຈໍ (Kyin San Kyawt) ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ.
“ກຸ່ມ MNDAA ຍັງໄດ້ລາຍງານວ່າ ຕົນໄດ້ເຂົ້າຢຶດເອົາດ່ານຂ້າມຊາຍແດນອີກແຫ່ງນຶ່ງ ທີ່ເອີ້ນວ່າກິນຊານຈໍ ຢູ່ໃນເຂດມົງໂກ (Mongo) ເມືອງມູເຊ (Muse) ໃນຕອນເຊົ້ານີ້” ອົງການຂ່າວໂກກັງ ລາຍງານໃນວັນອາທິດ.
ອົງການຂ່າວນີ້ຍັງແຈ້ງວ່າ ກຸ່ມພັນທະມິດຊຶ່ງຮວມທັງກອງທັບອາຣາຄານ (AA) ແລະກອງທັບປົດປ່ອຍແຫ່ງຊາດຕາອາງ (TNLA) ໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມທີ່ຕັ້ງອີກຫຼາຍແຫ່ງ ໃນເຂດການຄ້າຊາຍແດນ ຫຼັງຈາກການບຸກໂຈມຕີທີ່ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນມື້ວັນສຸກແລ້ວນີ້ເປັນຕົ້ນມາ.