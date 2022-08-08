ເອກອັກຄະລັດຖະທູດມຽນມາ ປະຈໍາປະເທດຈີນ ໄດ້ເຖິງແກ່ມໍລະນະກໍາແບບກະທັນຫັນໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຢູ່ທີ່ເມືອງຄຸນມິງ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດຈີນ, ອີງຕາມລາຍງານຂ່າວການເສຍຊີວິດ ຈາກແຫຼ່ງຂ່າວຂອງລັດຖະບານມຽນມາ ແລະແຫຼ່ງຂ່າວທາງການທູດ ໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌.
ລາຍງານຂ່າວການເສຍຊີວິດຂອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຢູ ມຽວ ທັນທ໌ ເປ (U Myo Thant Pe) ໃນໜັງສືພິມຂອງລັດຖະບານໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ໂດຍກະຊວງການຕ່າງປະເທດມຽນມາ ບໍ່ໄດ້ລະບຸເຖິງສາເຫດຂອງການເສຍຊີວິດແຕ່ຢ່າງໃດ.
ນັກການທູດຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ແລະໜັງສືພິມພາສາຈີນຂອງມຽນມາ ກ່າວວ່າ ສາເຫດຂອງການເສຍຊີວິດ ມີທ່າທາງວ່າເປັນອາການຫົວໃຈວາຍ.
ອີງຕາມລາຍງານຂ່າວທ້ອງຖິ່ນກ່າວວ່າ ມີການພົບເຫັນ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຢູ ມຽວ ທັນທ໌ ເປ ໃນການປະຊຸມຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນໃນວັນເສົາແລ້ວນີ້ ຢູ່ແຂວງຢຸນນານ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງຈີນ, ເຊິ່ງມີຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດມຽນມາ.
ສະຖານທູດມຽນມາປະຈໍາປະເທດຈີນ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນໃດໆໃນທັນທີຕໍ່ຄໍາຮ້ອງຂໍດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານຢູ ມຽວ ທັນທ໌ ເປ ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດປະຈໍາປະເທດຈີນໃນປີ 2019 ແລະຍັງຄົງດໍາລົງຕໍາແໜ່ງຂອງທ່ານຕໍ່ລຸນຫຼັງທີ່ລັດຖະບານທະ ຫານມຽນມາໄດ້ກໍ່ລັດຖະປະຫານຢຶດອໍານາດໃນເດືອນກຸມພາ ປີ 2021.
ທ່ານເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດຄົນທີ 4 ທີ່ເສຍຊີວິດຢູ່ໃນປະເທດຈີນໃນຮອບປີທີ່ຜ່ານມາ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດເຢຍຣະມັນ ທ່ານແຈນ ເຮັກເກີ້ (Jan Hecker), ອາຍຸ 54 ປີ, ເສຍຊີວິດໃນເດືອນກັນຍາ, ບໍ່ຮອດສອງອາທິດ ຫຼັງຈາກເຂົ້າດໍາລົງຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຢູເຄຣນ ທ່ານເຊີຮີ ແຄມມີເຊັບ (Serhiy Kamyshev), ອາຍຸ 65 ປີ, ເສຍຊີວິດໃນເດືອນກຸມພາ ໃນລະຫວ່າງ ຫຼື ບໍ່ດົນລຸນຫຼັງການໄປຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ຈັດກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຟີລິບປິນ ທ່ານໂຮເຊ ຊານຕິອາໂກ “ຊິໂຕ” ສຕາ ໂຣມານາ (Jose Santiago “Chito” Sta. Romana), ອາຍຸ 74 ປີ, ເສຍຊີວິດໃນລະຫວ່າງການກັກໂຕ ຢູ່ໃນແຂວງອັນຫຸຍ (Anhui) ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງຈີນ ໃນເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ.