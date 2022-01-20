ຊາວມຸສລິມ ກັງວົນ ໃນຂະນະທີ່ຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍ ພວມຫາທາງເຂົ້າກຳອຳນາດ ໃນລັດຣາຄາຍນ໌

ໃນຂະນະທີ່ອຳນາດການປົກຄອງທະຫານຂອງມຽນມາ ກຳລັງຫຍຸ້ງຢູ່ໃນແຫ່ງອື່ນໆນັ້ນ
ບັນດາຜູ້ນຳຊົນກຸ່ມນ້ອຍ ທີ່ນັບຖືສາດສະໜາພຸດ ຢູ່ທີ່ລັດຣາຄາຍນ໌ ທາງພາກຕາເວັນ
ຕົກຂອງປະເທດ ກຳລັງສ້າງຕັ້ງລັດຖະບານທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະກຳລັງຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພຂຶ້ນຢູ່ໃນລັດດັ່ງກ່າວ ແລະຊັກຊວນໃຫ້ຊາວ ມຸສລິມຢ່າງໜ້ອຍຈຳນວນນຶ່ງ
ເຂົ້າຮ່ວມ ອັນເປັນທາງເລືອກທີ່ດີສຳລັບເຂົາເຈົ້າ ກວ່າພວກທະຫານ.
ແຕ່ວ່າການເຄື່ອນໄຫວນີ້ ໄດ້ສ້າງຄວາມກັງວົນໃຈຕໍ່ຊາສມຸສລິມອື່ນໆຢູ່ໃນລັດ ດັ່ງກ່າວ
ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ໄດ້ມີການສັງຫານເກີດຂຶ້ນ ໃນປີ 2017 ໂດຍກຳລັງລັດຖະບານ ທີ່ໄດ້
ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍພັນຄົນເສຍຊີວິດແລະຂັບໄລ່ຊາວມຸສລິມໂຣຮິງຢາ ຫຼາຍກວ່າ 700,000
ຄົນ ໃຫ້ຫລົບໜີໄປສູ່ຄວາມປອດໄພ ຢູ່ໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານ ບັງກລາແດັສ.
ສຳລັບເຂົາເຈົ້າແລ້ວ ເຫດການຕ່າງໆທີ່ມີການກ່າວຫາທາງດ້ານຊົນຊາດຊົນເຜົ່າ ຊຶ່ງໄດ້
ເກີດຂຶ້ນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ຮວມທັງການສັງຫານເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນຄົນນຶ່ງ ພາໃຫ້ຫວນຄືນ
ຄິດເຖິງບັນຫາຂັດແຍ້ງ ລະຫວ່າງສອງປະຊາຄົມ ໃນປີ 2012 ເວລາຜູ້ຄົນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ
ບ້ານເຮືອນ ແລະສະຖານທີ່ທາງສາດສະໜາໄດ້ຖືກຈູດເຜົາ ແລະຫຼາຍກວ່າ 30,000 ຄົນ
ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຫລົບໜີອອກຈາກບ້ານເຮືອນເຂົາເຈົ້າ.
ຫວ່າງບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນທີ່ຜ່ານມານີ້ ລັດຣາຄາຍນ໌ ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຕັ້ງຢູ່ໃນຄວາມສະຫງົບ
ເຖິງແມ່ນເພີ້ມມີຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ແຫ່ງອື່ນໃນມຽນມາ ບ່ອນທີ່ທະຫານ ຊຶ່ງຮູ້ກັນໃນຊື່ ຕັດມາດໍ (Tatmadaw) ນັ້ນ ພວມປະເຊີນໜ້າກັບລຸກຂຶ້ນຕໍ່ຕ້ານຂອງປະຊາຊົນ ໃນການເຮັດ
ລັດຖະປະຫານຍຶດກຳອຳນາດເມື່ອວັນທີ 1 ເດືອນກຸມພາປີ 2021.
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