ເຈົ້າເມືອງໃນລັດນິວເຈີຊີ ຖືກຂັດຂວາງຈາກງານລ້ຽງຢູ່ທໍານຽບຂາວໃນຕົ້ນປີນີ້ ແມ່ນນຶ່ງໃນຊາວມຸສລິມອາເມຣິກັນສິບກວ່າຄົນ ທີ່ກໍາລັງຟ້ອງຮ້ອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບການສືບຕໍ່ໃຊ້ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາ ລຸນຫຼັງການໂຈມຕີ ໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ 2001.
ທ່ານໂມຮໍາເມັດ ໄຄຣູລລະ (Mohamed Khairullah), ເຊິ່ງດໍາລົງຕໍາແໜ່ງເປັນເຈົ້າເມືອງ ໂພຣສເປັກ ພາກ (Prospect Park), ລັດນິວເຈີຊີ ມາ 5 ສະໄໝ, ທ່ານໄດ້ຖືກເຊື້ອເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ ງານບຸນ ອີດ (Eid) ຢູ່ທີ່ທໍານຽບຂາວໃນເດືອນພຶດສະພາ ແຕ່ຖືກແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ເປັນເວລາສັ້ນໆ ກ່ອນເຂົ້າຮ່ວມງານວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ.
ໜ່ວຍອາລັກຂາປະທານາທິບໍດີ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ຍ້ອນສາຍເຫດຫຍັງ ຈຶ່ງບໍ່ໃຫ້ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມ, ແຕ່ການຟ້ອງຮ້ອງໃໝ່ທີ່ນໍາໂດຍ ທ່ານໄຄຣູລລາ ແລະ 11 ຄົນ ອ້າງວ່າ ທ່ານຖືກກີດກັນເນື່ອງຈາກຊື່ຂອງທ່ານ ປາກົດຢູ່ໃນລາຍຊື່ ຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍ ລະຫວ່າງປີ 2019 ແລະ ປີ 2022.
“ລຸນຫຼັງປະມານວັນທີ 22 ສິງຫາ, ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການຖອນຊື່ຈໍາເລີຍ ທ່ານໄຄຣູລລະ ອອກຈາກບັນຊີລາຍຊື່, ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຄົງດໍາເນີນການຢູ່ ແລະຍັງຄົງດໍາເນີນຕໍ່ໄປ, ຈົນເຖິງມື້ນີ້ ເພື່ອຮັກສາບັນທຶກບັນຊີລາຍຊື່ ກ່ຽວກັບສະຖານະໃນອະດີດຂອງທ່ານ ແລະນໍາໃຊ້ມັນເພື່ອທໍາລາຍທ່ານ ແລະໃສ່ຮ້າຍທ່ານ,” ອີງຕາມການກ່າວຂອງສຳນວນຟ້ອງ.
ການຟ້ອງຮ້ອງນີ້ ແມ່ນຍື່ນໂດຍ ສະພາຄວາມສຳພັນອາເມຣິກັນ-ອິສລາມ ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມສະໜັບສະໜຸນຊາວມຸສລິມໄດ້ຍື່ນຟ້ອງຕໍ່ 29 ອົງການຂອງລັດຖະບານ ກາງ ເຊິ່ງລວມມີກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ອົງການສັນຕິບານກາງສະຫະລັດ ຫຼື FBI, ໜ່ວຍອາລັກຂາປະທານາທິບໍດີ, ກົມພາສີ ແລະປ້ອງກັນຊາຍແດນ, ແລະອົງ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພດ້ານຂົນສົ່ງ.