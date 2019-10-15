ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຂອງລັດເທັກຊັສ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຍິງ ແລະສັງຫານ ແມ່ຍິງຜິວດຳຄົນນຶ່ງ ຢູ່ໃນເຮືອນຂອງລາວເອງ ນັ້ນ ໄດ້ຖືກກ່າວຟ້ອງໃນຂໍ້ຫາຄາດຕະກຳ.
ທ້າວແອຣອນ ດີນ ໄດ້ຖືກຈັບກຸມບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກທີ່ຜູ້ກ່ຽວ ໄດ້ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ໃນກົມຕຳຫຼວດຂອງເມືອງຟອດ ເວີຣ໌ທ ລັດເທັກຊັສ ໃນວັນຈັນວານນີ້.
ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດຂອງເມືອງດັ່ງກ່າວ ທ່ານແອດວິນ ຄຣາວສ໌ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ວ່າ ທ້າວດີນ ຈະຖືກປົດອອກຈາກໜ້າທີ່ຢູ່ແລ້ວ ຖ້າຫາກຜູ້ກ່ຽວ ບໍ່ໄດ້ລາອອກກໍຕາມ.
ເມື່ອຕອນແລງວັນຈັນວານນີ້ ທ້າວດີນ ໄດ້ຖືກປ່ອຍຕົວອອກຈາກຄຸກ ຫຼັງຈາກໄດ້ຈ່າຍເງິນຄ່າປະກັນຕົວ 200,000 ໂດລາ.
ທ້າວດີນ ຜູ້ທີ່ເປັນຄົນຜິວຂາວ ໄດ້ຍິງປືນໃສ່ ນາງ ອາທາຕີອານາ ແຈັຟເຟີສັນ ອາຍຸ 28 ປີ ຜູ້ທີ່ເປັນຄົນຜິວດຳ ຜ່ານທາງປ່ອງຢ້ຽມຂອງເຮືອນຜູ້ກ່ຽວເອງ ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມານີ້ ຫຼັງຈາກ ຜູ້ທີ່ຢູ່ບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ໄດ້ໂທລະສັບໄປຫາຕຳຫຼວດ ເພື່ອແຈ້ງວ່າ ປະຕູໜ້າບ້ານຂອງນາງແຈັຟເຟີສັນ ໄດ້ເປີດປະໄວ້.
ນາງແຈັຟເຟີສັນ ໄດ້ຢູ່ພາຍໃນເຮືອນ ໂດຍມີຫລານຊາຍອາຍຸ 8 ປີ ຢູ່ນຳດ້ວຍ.
ຕຳຫຼວດເມືອງຟອດ ເວີຣ໌ທ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ ກ່ຽວກັບເຫດການໃນທ້າຍສັບປະດາ ວ່າ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ໄດ້ແນມເຫັນ ຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງ ຢູ່ໃກ້ໆປ່ອງຢ້ຽມ ພາຍໃນເຮືອນຫຼັງດັ່ງກ່າວ ແລະໄດ້ກ່າວວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳ ຫຼວດຄົນນຶ່ງ ໄດ້ຍິງປືນໃສ່ ຫຼັງຈາກ “ຮູ້ສຶກມີໄພອັນຕະລາຍ.”
ຄອບຄົວຂອງນາງແຈັຟເຟີສັນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຳການສືບສວນສອບສວນ ທ້າວດີນ ຢ່າງເປັນອິດສະຫລະ ພ້ອມກັນກັບ ກອງກຳລັງຂອງກົມຕຳຫຼວດເມືອງຟອດ ເວີຣ໌ທ ນຳດ້ວຍ.
ພາບບັນທຶກຈາກກ້ອງຕິດຕົວ ທີ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໂດຍກົມຕຳຫຼວດນັ້ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດສອງຄົນ ໃຊ້ໄຟສາຍຊອກຄົ້ນຫາ ບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມ ເຮືອນຂອງນາງແຈັຟເຟີສັນ ຢູ່ດ້ານນອກ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຄົນນຶ່ງ ສາມາດຍິນສຽງຮ້ອງອອກມາວ່າ “ໃຫ້ເອົາມືຂຶ້ນ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເບິ່ງມືຂອງເຈົ້າ” ກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຍິນສຽງປືນດັງຂຶ້ນ.
ຫຼັງຈາກມີການຍິງປືນແລ້ວ ຜູ້ປົກຄອງເມືອງຟອດ ເວີຣ໌ທ ທ່ານນາງ ແບັດຊີ ໄພຣສ໌ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ “ຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະການປິດຄະດີ” ສຳລັບຄອບຄົວ ແຈັຟເຟີສັນ.
ທ້າວດີນ ໄດ້ເຂົ້າປະຈຳການຢູ່ໃນກົມຕຳຫຼວດເມືອງຟອດ ເວີຣ໌ທ ນັບຕັ້ງແຕ່ ເດືອນເມສາ ປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ.