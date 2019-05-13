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ການ​ກ່າວ​ຫາ​ຄາດ​ຕະ​ກຳ​ໂດຍຊາວ​ຍິວ ທີ່​ວາງ​ແຜນ​ວາງເພີງ​ໂຈມ​ຕີ ຖືກຍົກ​ເລີກ

ຊາວ​ປາ​ແລ​ສ​ໄຕ​ນ໌​ຄົນ​ນຶ່ງ​ກຳ​ລັງ​ກວ​ດ​ເບິ່ງ​ເຮືອນ ທີ່​ຖືກ​ໂຈມ​ຕີ​ວາງ​ເພີງ ເຮັດ​ໃຫ້​ເດັກ​ນ້ອຍ​ອາ​ຍຸ​ 8 ເດືອນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ພ​ໍ່​ແມ່​ຂອງ​ລາວ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ບັນ​ດາ​ໄອ​ຍະ​ການ​ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ໄດ້​ຍົກ​ເລີກ​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ຄາດ​ຕະ​ກຳ​ຕ້ານ ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ
​ທີ່​ເປັນ​ຊາວ​ຢິວ​ໃນ​ປີ 2015 ຂອງ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ວາງ​ເພີງ ທີ່​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ເດັກ​ນ້ອຍ​ປາ​ແລ​ສ​
ໄຕ​ນ໌ ແລະ​ພໍ່​ແມ່​ຂອງ​ລາວ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ.

ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ຕໍ່​ລອງ ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ​ທີ່​ບໍ່​ບອກ​ຊື່​ ໄດ້​ຮັບ​ສາ​ລະ​ພາບ​ຜິດ​ຕໍ່​ການ​ກະ​ຕຸ້ນ​ດ້ານ
​ຜິວພັນ ວ​າງ​ແຜນ ແລະ​ລັກ​ລອບ​ຢູ່​ໃນ​ໝູ່​ບ້ານ​ປາ​ແລັ​ສ​ໄຕ​ນ໌ ​ພ້ອມ ​ດ້ວ​ຍຜູ້​ຮວມ​ມື.

ບັນ​ດາ​ໄອ​ຍະ​ການຈະພະຍາຍາມໃຫ້ມີຕັດ​ສິນ​ລົງ​ໂທດໃສ່​ຄຸກຫ້າ​ປີ.​ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຫັນ​ດີ
​ທີ່​ຈະ​ບໍ່​ຊອກ​ຫາ​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຂອງ​ການ​ຄາດ​ຕະ​ກຳນັ້ນ ໂດຍ​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​
ວ່າ ​ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ​ໄດ້​ເປັນຊາວໜຸ່ມໄວລຸ້ນ ແລະ​ບໍ່​ເຖິງ​ກະ​ສຽນໃນ​ເວ​ລາການ​ໂຈມ​ຕີ.

ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ​ຄົນ​ອື່ນ ໄດ້​ມີການລະບຸວ່າ​ແມ່ນ​ທ້າວ​ອາ​ມີ​ຣຳ ເບັນ ໂອ​ຣິ​ແອ​ລ ຍັງ​ຢູ່​ໃນ​
ຄຸກ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ການ​ສືບ​ສວນພວມ​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່.

ທັງ​ສອງ​ຄົນ​ໄດ້​ຖືກກ່າວ​ຫາ​ວ່າວາງ​ລະ​ເບີ​ດ​ໄຟໃສ່​ເຮືອນ​ຂອງ​ຄອບ​ຄົວ​ດາ​ວັບ​ຊີ ຢູ່​
ເຂດ​ແຄມ​ຝັ່ງ​ຕາ​ເວັນຕົກ ຂອງ​ແມ່​ນໍ້າຈໍ​ແດນ ຂອງ​ເມືອງ​ດູ​ມາ ນາບ​ລັ​ສ.

ໄຟ​ໄດ້​ໄໝ້​ເດັກ​ນ້ອຍ​ທ້າວ​ອາ​ລີ ອາ​ຍຸ 18 ເດືອນ ແລະ​ພໍ່​ແມ່​ຂອງ​ລາວ. ອ້າຍ​ໃຫຍ່​
ຂອງ​ລາວ​ລອດ​ຊີ​ວິດ​ຈາກ​ໄຟ​ໄໝ້​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງນັ້ນ.

ການ​ໂຈມ​ຕີດັ່ງກ່າວ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້ມີ​ຄວາມ​ໂກດ​ແຄ້ນ​ແກ່ຊາ​ວອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ​ຫຼາຍ​ຄົນ
ຮວມ​ທັງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ ຮັກ​ສ​າແນວ​ທາງ​ເດີມ ທ່ານເບັນ​ຈາ​ມິນ ເນ​ຕັນ​ຢາ​ຮູ ຜູ້​
ທີ່​ໄດ້​ປະ​ນາມ​ວ່າ “ເປັນ​ການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ.”

ພໍ່​ຕູ້​ຂອງ​ທ້າວ​ອາ​ລີ​ໄດ້​ຕິ​ຕຽນ​ວ່າການ​ຕໍ່​ລອງ​ສາ​ລະ​ພາບ ກ່າວ​ວ່າ​ບັນ​ດາ​ໄອ​ຍະ​ການ​
ພາ​ກັນ “​ເປີດໄຟ​ຂຽວໃຫ້ແກ່​ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ​ຊາວ​ຢິວ ຜູ້​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ອອກ​ຈາກ​ຄຸກ ແລະ
​ສືບ​ຕໍ່​ຄາດ​ຕະ​ກຳ ທີ່​ລາວ ແລະ​ໝູ່​ຂອງ​ລາວ​ໄດ້​ພາ​ກັນ​ເລີ້ມ​ເຮັດມາ.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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