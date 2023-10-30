ຊຸມຊົນເຂດສະລໍາໃນ ມຸມໄບ ມີຄວາມກັງວົນ ກ່ຽວກັບ ການສູນເສຍ ຊີວິດການເປັນຢູ່

ໃນຊອຍແຄບໆຢູ່ຊຸມຊົນແອອັດ ດາຣາວີ ຫຼື ສະລຳໃນນະຄອນ ມຸມໄບ, ຈັກຫຍິບຜ້າແມ່ນດັງກ້ອງໃນຂະນະທີ່ກຳມະກອນໃນຮ້ານຕັດຫຍິບເສືອຜ້າຂະໜາດນ້ອຍຂອງທ່ານ ອັບດຸລ ກາເດຍ ອານຊາຣີ ຫຍິບເຄື່ອງສຳລັບແມ່ຍິງ. ທ່ານ ອານຊາຣີ ມີຄວາມປາຖະໜາທີ່ຈະພັດທະນາຮ້ານທີ່ມີອາຍຸ 4 ປີຂອງລາວໃຫ້ກາຍເປັນທຸລະກິດຂະໜາດໃຫຍ່.
ແຕ່ໃນແຜນການທີ່ມີຄວາມທະເຍີທານຍານມູນຄ່າ 3 ພັນລ້ານໂດລາເພື່ອພັດທະນາເຂດສະລຳທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກນັ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາວເປັນຫ່ວງ. ທ່ານ ອາຊາຣີ ກ່າວວ່າ “ຮ້ານຂອງຂ້ອຍຢູ່ທີ່ນີ້ຈະຕ້ອງຖືກປິດເວລາຕຶກຕ່າງໆຖືກສ້າງຂຶ້ນ. ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ວ່າຂ້ອຍຈະໄດ້ຮັບພື້ນທີ່ເພື່ອດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຂ້ອຍຫຼືບໍ່.”
ລັດຖະບານ, ເຊິ່ງໄດ້ມີແຜນທີ່ຈະປັບປຸງເຂດສະລຳ ດາວາຣີ ເປັນເວລາທົດສະວັດແລ້ວນັ້ນ, ໄດ້ມອບສັນຍາໃຫ້ກຸ່ມ ອາດານີ ເພື່ອທັບມ້າງຕູບທີ່ສັ່ນຄອນທີ່ແຜ່ກະຈາຍໃນພື້ນທີ່ 250 ເຮັກຕາໃນໃຈກາງຂອງນະຄອນ ມຸມໄບ ແລະ ພັດທະນາຕຶກທີ່ທັນສະໄໝ. ເຂດສະລຳດັ່ງກ່າວທີ່ຖືກຖ່າຍໃນຮູບເງົາ Slumdog Millionaire ແມ່ນບ້ານຂອງປະຊາຊົນນຶ່ງລ້ານຄົນ, ເຊິ່ງຫຼາຍຄົນໃນນັ້ນແມ່ນຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ທີ່ຫຼາຍທົດສະວັດແລ້ວໄດ້ເດີນທາງມາເມືອງຫຼວງດ້ານການເງິນຂອງ ອິນເດຍ ເພື່ອທຳມາຫາກິນໃນເມືອງນັ້ນ.