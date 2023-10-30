ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສົດ
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນຈັນ, ໓໐ ຕຸລາ ໒໐໒໓
ໂລກ

ຊຸມຊົນເຂດສະລໍາໃນ ມຸມໄບ ມີຄວາມກັງວົນ ກ່ຽວກັບ ການສູນເສຍ ຊີວິດການເປັນຢູ່

ກຸ່ມຄົນ ພາກັນຍົກປ້າຍຄໍາຂັວນ ເພື່ອຄັດຄ້ານການພັດທະນາຂອງເມືອງ ດາຣາວີ (Dharavi), ເຊິ່ງເປັນນຶ່ງໃນສະລໍາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນເອເຊຍ, ໂດຍຜ່ານ Adani Groupໃນລະຫວ່າງການປະທ້ວງໃນນະຄອນມຸມໄບ, ອິນເດຍ, ວັນທີ 9 ສິງຫາ 2023. ພວກປະທ້ວງ ຕ້ອງການໃຫ້ລັດຖະບານ ຖອດຖອນໂຄງການຈາກກຸ່ມ Adani.
ກຸ່ມຄົນ ພາກັນຍົກປ້າຍຄໍາຂັວນ ເພື່ອຄັດຄ້ານການພັດທະນາຂອງເມືອງ ດາຣາວີ (Dharavi), ເຊິ່ງເປັນນຶ່ງໃນສະລໍາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນເອເຊຍ, ໂດຍຜ່ານ Adani Groupໃນລະຫວ່າງການປະທ້ວງໃນນະຄອນມຸມໄບ, ອິນເດຍ, ວັນທີ 9 ສິງຫາ 2023. ພວກປະທ້ວງ ຕ້ອງການໃຫ້ລັດຖະບານ ຖອດຖອນໂຄງການຈາກກຸ່ມ Adani.

ໃນ​ຊອຍ​ແຄບໆ​ຢູ່ຊຸມ​ຊົນ​ແອ​ອັດ ດາ​ຣາ​ວີ ຫຼື ສະ​ລຳໃນ​ນະ​ຄອນ ມຸ​ມ​ໄບ, ຈັກ​ຫຍິບ​ຜ້າ​ແມ່ນ​ດັງ​ກ້ອງ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ກຳ​ມະ​ກອນ​ໃນ​ຮ້ານ​ຕັດ​ຫຍິບເສືອ​ຜ້າ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ​ຂອງ​ທ່ານ ອັບ​ດຸ​ລ ກາ​ເດຍ ອານ​ຊາ​ຣີ ຫຍິບ​ເຄື່ອງ​ສຳ​ລັບ​ແມ່​ຍິງ. ທ່ານ ອານ​ຊາ​ຣີ ມີ​ຄວາມ​ປາ​ຖະ​ໜາ​ທີ່​ຈະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຮ້ານ​ທີ່​ມີ​ອາ​ຍຸ 4 ປີ​ຂອງ​ລາວ​ໃຫ້​ກາຍ​ເປັນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່.

ແຕ່​ໃນ​ແຜນ​ການ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ທະ​ເຍີ​ທານ​ຍານ​ມູນ​ຄ່າ 3 ພັນ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາເຂດສະ​ລຳ​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ​ນັ້ນ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາວ​ເປັນ​ຫ່ວງ. ທ່ານ ອາ​ຊາ​ຣີ ກ່າວ​ວ່າ “ຮ້ານ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ຢູ່​ທີ່ນີ້​ຈະ​ຕ້ອງ​ຖືກ​ປິດ​ເວ​ລາ​ຕຶກ​ຕ່າງໆ​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ. ຂ້ອຍບໍ່​ຮູ້​ວ່າ​ຂ້ອຍ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ພື້ນ​ທີ່ເພື່ອ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂອງ​ຂ້ອຍຫຼືບໍ່.”

ວິວຂອງສະລໍາດາຣາວີ ໃນນະຄອນມຸມໄບ, ອິນເດຍ, ວັນທີ 16 ມີນາ 2023.
ວິວຂອງສະລໍາດາຣາວີ ໃນນະຄອນມຸມໄບ, ອິນເດຍ, ວັນທີ 16 ມີນາ 2023.

ລັດ​ຖະ​ບານ, ເຊິ່ງ​ໄດ້​ມີ​ແຜນ​ທີ່​ຈະ​ປັບ​ປຸງເຂດສະ​ລຳ ດາ​ວາ​ຣີ ເປັນ​ເວ​ລາ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ແລ້ວ​ນັ້ນ, ໄດ້​ມອບ​ສັນ​ຍາ​ໃຫ້​ກຸ່ມ ອາ​ດາ​ນີ ເພື່ອ​ທັບ​ມ້າງ​ຕູບ​ທີ່​ສັ່ນ​ຄອນ​ທີ່​ແຜ່​ກະ​ຈາຍ​ໃນ​ພື້ນ​ທີ່ 250 ເຮັກ​ຕາ​ໃນ​ໃຈ​ກາງ​ຂອງ​ນະ​ຄອນ ມຸມ​ໄບ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ຕຶ​ກ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ. ​ເຂດສະ​ລຳ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ທີ່​ຖືກ​ຖ່າຍ​ໃນ​ຮູບ​ເງົາ Slumdog Millionaire ແມ່ນ​ບ້ານ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ນຶ່ງ​ລ້ານ​ຄົນ, ເຊິ່ງຫຼາຍ​ຄົນ​ໃນ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຜູ້​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ຖານ ທີ່​ຫຼາ​ຍ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ແລ້ວ​ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ມາ​ເມືອງ​ຫຼວງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ຂອງ ອິ​ນ​ເດຍ ເພື່ອ​ທຳ​ມາ​ຫາ​ກິນ​ໃນ​ເມືອງ​ນັ້ນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

Back to top
XS
SM
MD
LG