22 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນຢຽບກັນຕາຍ ຢູ່ຂົວ ທາງລົດໄຟ ໃນນະຄອນມູມໄບ

ການຢຽບກັນຕາຍ ຢູ່ຂົວທາງລົດໄຟແຫ່ງນຶ່ງ ໃນນະຄອນ Mumbai ທີ່ເປັນສູນກາງ
ດ້ານການເງິນຂອງອິນເດຍ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ 22 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະຫລາຍກວ່າ 20 ຄົນ
ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ລະຫວ່າງຊົ່ວໂມງເຂົ້າໃນການຕອນເຊົ້າວັນສຸກມື້ນີ້.
ໂຕເລກຜູ້ເສຍຊີວິດ ຄາດວ່າຈະເພີ້ມຂຶຶ້ນຕື່ມ ນັ້ນຄືຄຳເຕືອນຂອງໂຄສົກການລົດໄຟ
ອິນເດຍ.
ຫລາຍສິບຄົນໄດ້ພາກັນລີ້ຢູ່ເທິງຂົວ ຢູ່ສະຖານີລົດໄຟໃຫຍ່ Elphinstone ຂອງນະ
ຄອນດັ່ງກ່າວ ລະຫວ່າງເກີດຝົນຕົກໜັກ ໃນທັນທີທັນໃດ.
ສາເຫດຂອງການຢຽບກັນຕາຍຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງ ເຖິງແມ່ນມີລາຍງານຂ່າວລືວ່າຂົວອາດ
ຈະຫັກພັງລົງ ຫລັງຈາກກ້ອນຊິມັງຕົກລົງມາເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນພາກັນຟ້າວແລ່ນໜີອອກ
ຈາກຂົວ.
ຂົວຕໍ່ກັບສະຖານີ Elphinston ແລະສະຖານີ Parel ຢູ່ທາງຝັ່ງທະເລຕາເວັນຕົກ
ຂອງຫົວເມືອງທາງພາກໃຕ້ອິນເດຍ.
ຂົວດັ່ງກ່າວມັກຈະແອອັດໃນເວລາເຂົ້າການຕອນເຊົ້າ ໃນຂະນະທີ່ບໍລິການເປັນທາງ
ອອກໃຫ້ແກ່ຜູ້ໂດຍສານ ທີ່ອອກມາຈາກລົດໄຟ ຢູ່ສະຖານີລົດໄຟຢູ່ທີ່ໃກ້ໆນັ້ນ.
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