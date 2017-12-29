ໄຟໄໝ້ຕຶກການຄ້າ ໃນນະຄອນມູມບາຍ ຂອງອິນເດຍ ເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍ 15 ຄົນເສຍຊີວິດ

ຢ່າງໜ້ອຍ 15 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະອີກຫລາຍໆຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫລັງຈາກໄຟ
ໄໝ້ຢູ່ຕຶກສີ່ຊັ້ນ ໃນນະຄອນມຸມບາຍ ຊຶ່ງເປັນນະຄອນຫຼວງດ້ານການເງິນຂອງອິນເດຍ
ໃນວັນສຸກວານນີ້.
ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດແມ່ນແມ່ຍິງ.
ໄຟໄດ້ເລີ້ມໄໝ້ຢູ່ຮ້ານອາຫານຢູ່ຊັ້ນເທິງສຸດໃນເວລາປະມານ 1 ໂມງເຊົ້າ ຕາມເວລາ
ທ້ອງຖິ່ນ ແລະໄດ້ໄໝ້ລາມໄປທົ່ວຕຶກຢ່າງໄວ.
ປະທານາທິບໍດີອິນເດຍ ທ່ານແຣມ ນາສ ໂກວິນ ໄດ້ສົ່ງຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງທາງ Twitter
ເພື່ອສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈຂອງທ່ານຕໍ່ບັນດາຄອບຄົວຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ ແລະອວຍພອນໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຫາຍເຊົາໄວ.
ອີງຕາມສື່ມວນຊົນອິນເດຍ, ຮ້ານອາຫານຫລູຫລາຫລາຍຮ້ານໄດ້ຍົກຍ້າຍເຂົ້າໄປຢູ່ໃນ
ຕຶກ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງຂອງນະຄອນມຸມບາຍ ໃນສອງສາມປີທີ່ຜ່ານມາ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນ
ກາຍເປັນຈຸດທີ່ຄົນນິຍົມຊົມຊອບທີ່ຈະອອກໄປທ່ຽວໃຊ້ເວລາໃນຕອນກາງຄືນໃນທີ່ນັ້ນ.
ອົງການສື່ມວນຊົນຫລາຍແຫ່ງຍັງໄດ້ໃຊ້ຕຶຶກດັ່ງກ່າວ ແລະຢ່າງໜ້ອຍສໍານັກງານຂອງ ຂ່າວໂທລະພາບສາມຊ້ອງ ຕ້ອງໄດ້ປິດ
ລາຍການຂອງຕົນລົງ ອີງຕາມການລາຍງານ ແມ່ນເປັນຍ້ອນວ່າ ອຸບປະກອນຂອງ
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ.
ລົດດັບເພີງ 8 ຄັນ ໄດ້ປະຕິບັດງານດົນກວ່າຫ້າຊົ່ວໂມງ ເພື່ອມອດໄຟນັ້ນ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ອິນເດຍກ່າວວ່າ ຍັງມີສືບ
ສວນເຖິງສາເຫດຂອງໄຟໄໝ້ຢູ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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