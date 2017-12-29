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ໄຟໄໝ້ຕຶກການຄ້າ ໃນນະຄອນມູມບາຍ ຂອງອິນເດຍ ເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍ 15 ຄົນເສຍຊີວິດ

ຮູບພາບທົ່ວໄປ ຂອງຮ້ານອາຫານ ທີ່ຖືກທຳລາຍຍ້ອນໄຟໄໝ້ ໃນນະຄອນມູມບາຍ ປະເທດອິນເດຍ ໃນຕອນເດິກໆ ຂອງວັນທີ 28 ທັນວາ 2017.

ຢ່າງໜ້ອຍ 15 ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີວິດ ​ແລະ​ອີກ​ຫລາຍ​ໆຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ ຫລັງ​ຈາກ​ໄຟ​
ໄໝ້​ຢູ່​ຕຶກ​ສີ່​ຊັ້ນ ​ໃນ​ນະຄອນມຸມ​ບາຍ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ນະຄອນຫຼວງດ້ານ​ການ​ເງິນຂອງ​ອິນ​ເດຍ
ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້.

ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີວິດ​ແມ່ນ​ແມ່ຍິງ.

​ໄຟ​ໄດ້​ເລີ້ມໄໝ້ຢູ່​ຮ້ານ​ອາຫານ​ຢູ່​ຊັ້ນ​ເທິງສຸດ​ໃນ​ເວລາປະມານ 1 ​ໂມງເຊົ້າ ຕາ​ມ​ເວລາ
​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ​ແລະ​ໄດ້​ໄໝ້​ລາມ​ໄປ​ທົ່ວ​ຕຶກ​ຢ່າງ​ໄວ.

ປະທານາທິບໍດີ​ອິນ​ເດຍ ທ່ານ​ແຣມ ນາສ ​ໂກ​ວິນ ​ໄດ້​ສົ່ງຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງ​ທາງ Twitter
​ເພື່ອສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເສົ້າ​ສະຫລົດ​ໃຈຂອງ​ທ່ານ​ຕໍ່ບັນດາ​ຄອບຄົວຂອງ​ຜູ້ໄດ້​ຮັບເຄາະ​ຮ້າຍ ​ແລະອວຍພອນ​ໃຫ້​ຜູ້​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ຫາຍ​ເຊົາ​ໄວ​.

ອີງ​ຕາມ​ສື່​ມວນ​ຊົນ​ອິນ​ເດຍ, ຮ້ານ​ອາຫານ​ຫລູຫລາຫລາຍ​ຮ້ານ​ໄດ້ຍົກ​ຍ້າຍ​ເຂົ້າ​ໄປ​ຢູ່​ໃນ​
ຕຶກ ທີ່ຕັ້ງ​ຢູ່ໃຈກາງຂອງນະຄອນ​ມຸມບາຍ ​ໃນ​ສອງ​ສາມ​ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້ມັນ
​ກາຍ​ເປັນຈຸດ​ທີ່ຄົນ​ນິຍົມ​ຊົມ​ຊອບ​ທີ່​ຈະອອກ​ໄປ​ທ່ຽວ​ໃຊ້​ເວລາໃນຕອນ​ກາງ​ຄືນ​ໃນ​ທີ່​ນັ້ນ.

ໄຟໄໝ້ຕຶກຫລາຍຊັ້ນ ຢູ່ອິນເດຍ ໃນຕອນເດິກໆ ຂອງວັນທີ 28 ທັນວາ 2017.
ໄຟໄໝ້ຕຶກຫລາຍຊັ້ນ ຢູ່ອິນເດຍ ໃນຕອນເດິກໆ ຂອງວັນທີ 28 ທັນວາ 2017.

ອົງການ​ສື່​ມວນ​ຊົນ​ຫລາຍ​ແຫ່ງຍັງ​ໄດ້​ໃຊ້​ຕຶຶກ​ດັ່ງກ່າວ ​ແລະ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍສໍານັກງານ​ຂອງ ຂ່າວໂທລະພາບສາມ​ຊ້ອງ ຕ້ອງ​ໄດ້​ປິ​ດ
ລາຍການ​ຂອງ​ຕົນລົງ ອີງ​ຕາມ​ການ​ລາຍ​ງານ ​ແມ່ນ​ເປັນ​ຍ້ອນ​ວ່າ ​ອຸ​ບປະ​ກອນຂອງ
ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມເສຍ​ຫາຍ.

ລົດ​ດັບ​ເພີງ​ 8 ​ຄັນ ​ໄດ້​ປະຕິບັດ​ງານ​ດົນ​ກວ່າ​ຫ້າ​ຊົ່ວ​ໂມງ ເພື່ອ​ມອດ​ໄຟນັ້ນ.

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອິນ​ເດຍກ່າວ​ວ່າ ຍັງ​ມີສືບ
ສວນ​ເຖິງສາ​ເຫດ​ຂອງ​ໄຟ​ໄໝ້ຢູ

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