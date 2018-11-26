ວັນຈັນມື້ນີ້ເປັນຂີດໝາຍສິບປີຂອງການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍນະຄອນມູມບາຍ. ຈາກວັນ
ທີ 26 ເດືອນພະຈິກ ຫາ ວັນທີ 29, 2008 ສິບສ່ວນບຸກຄົນທີ່ພົວພັນກັບກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ
ລາສກາຣ ອີ ເຕຢິບາ (LeT) ໄດ້ໂຈມຕີໂຮງແຮມຫລູຫລາ ທີ່ເປັນສູນກາງຢີວ ແລະສະ
ຖານີລົດໄຟທີ່ໜາແໜ້ນໃນສູນການຄ້ານະຄອນຫຼວງອິນເດຍ.
ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຕ໌ ພອມພຽວ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການໃນ
ວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາວ່າ “ຄວາມປ່າເຖື່ອນ” ຂອງການໂຈມຕີ “ໄດ້ຕື່ນ ຕົກໃຈແກ່ໂລກ.”
ທ່ານພອມພຽວກ່າວວ່າ “ເປັນການດູໜິ່ນແກ່ບັນດາຄອບຄົວຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຫຼັງຈາກ
ສິບປີ ພວກທີ່ຜູ້ວາງແຜນການໂຈມຕີມູມບາຍ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກລົງໂທດຕໍ່ການພົວພັນ
ຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໂຄງການໃຫ້ລາງວັນຍຸຕິທຳ (RFJ) ກຳລັງໃຫ້ລາງວັນ
ເຖິງ 5 ລ້ານໂດລາຕໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ນຳໄປການຈັບກຸມ ຫຼືລົງໂທດສວນບຸກຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ພົວພັນ
ໃນການວາງແຜນ ຫຼືທຳການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍປີ 2008 ທີ່ມູມບາຍ.
ລາງວັນ 5 ລ້ານໂດລາເປັນລາງວັນ RFJ ທີສາມ ທີ່ສະເໜີຊອກຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜູ້ກໍ່
ການຮ້າຍໂຈມຕີມູມບາຍ.
ທ່ານພອມພຽວ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຮ້ອງຫາປະເທດທັງໝົດ ໂດຍສະເພາະປາກິສຖານ
ເພື່ອໃຫ້ນັບຖືສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສະຫະປະຊາຊາດຂອງເຂົາ
ເຈົ້າ ທີ່ນຳປະຕິບັດຕ້ານເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສໃຫ້ແກ່ພວກກໍ່ການຮ້າຍ ທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່
ຄວາມໂຫດຮ້າຍດັ່ງກ່າວ.
ຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການໃຫ້ລາງວັນສາມາດພົບເຫັນໄດ້ທີ່ www.rewardsforjustice.net.
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