ນັກສຶກສາ ອາເມຣິກັນ ເຊື້ອສາຍລາວ ຈາກ ລັດອີລລີນອຍ ຢ້ຽມຢາມ ວໍຊິງຕັນ

ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງ ວີໂອເອ ມື້ນີ້ ເຮົາຈະນຳເອົາ
ການສຳພາດ ກັບຍານາງເພັດ Haverkos ຜູ້ນຳພາ ບັນດານັກສຶກສາອາເມຣິກັນເຊື້ອ
ສາຍລາວ ຈາກມູນນິທິການສຶກສາລົງພື້ນຖານວັດທະນາທຳຕ່າງໆ ຫລື Multi Edu-
cation Outreach Foundation ຫລື MEOF ທີ່ເດີນທາງມາຈາກ ເມືອງ Elgin ລັດ
Illinois ເພື່ອມາທັດສະນະສຶກສາຢູ່ນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ. ມູນນິທິການສຶກສາລົງພື້ນ
ຖານວັດທະນາທຳຕ່າງໆ ສິດສອນເຍົາວະຊົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ໃຫ້ມີກິດຈະ
ການ ແລະຮຽນຮູ້ພື້ນຖານຄວາມເປັນມາຂອງເຂົາເຈົ້າ ຊຶ່ງ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະ
ເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວໃນຕ່າງແດນຂອງວີໂອເອ
ມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະນຳພາທ່ານ ໄປຟັງການສຳພາດກັບ ຍານາງເພັດ Haverkos ຜູ້
ຕາງໜ້າມູນນິທິການສຶກສາລົງພື້ນຖານວັດທະນາທຳຕ່າງໆ ຫລື Multicultural
Education Outreach Foundation ມີຊື່ຫຍໍ້ວ່າ MEOF ນຳພາຄະນານັກສຶກສາ
38 ຄົນຈາກເມືອງ Elgin ລັດ Illinois ສະຫະລັດ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພາກັນເດີນທາງດ້ວຍ
ຂະບວນລົດຕູ້ສີ່ຄັນ ໃນໄລຍະທາງຫຼາຍກວ່າ 700 ໄມລ ແລະໄດ້ໃຊ້ເວລາ 12 ຊົ່ວ
ໂມງ ຈຶ່ງເຖິງນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ.
ການເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມເມືອງເອກຂອງສະຫະລັດ ເປັນເລື່ອງຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ
ຕື່ນເຕັ້ນສຳລັບຜູ້ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ. ຄວາມຈິງແລ້ວ ປະຊາກອນສະຫະລັດຫລາຍລ້ານ
ຄົນຢູ່ທົ່ວປະເທດ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃກ້ ແລະໄກ ຍັງບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ມາເຫັນນະຄອນຫລວງ ແລະເມືອງສຳຄັນຕ່າງໆໃນປະເທດຂອງຕົນກໍມີ. ສາເຫດນຶ່ງກໍແມ່ນເນື່ອງມາຈາກ
ຄວາມກ້ວາງໃຫຍ່ກວງໄກ ຕ້ອງມີຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດ ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍເງິນເດີນ
ທາງຫຼວງຫຼາຍ ຕ້ອງມັກສະແຫວງຫາການສຶກສາ ແລະເພື່ອສັງເກດເບິ່ງຊີວິດການ
ເປັນຢູ່ຂອງຊາວອາເມຣິກັນໃນເຂດຕ່າງໆ.
ລະດູຮ້ອນແມ່ນລະດູໂຮງຮຽນພັກ ພວກນັກຮຽນ ແລະນັກສຶກສາພາກັນຢຸດຮຽນພັກ
ຜ່ອນ ແລະທຳກິດຈະກໍາພິເສດຕ່າງໆ. ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງລະດູຮ້ອນແມ່ນປະເພນີ
ຂອງຊາວອາເມຣິກັນ ທີ່ຈະພາກັນເດີນທາງປະຈຳປີ ໄປທ່ຽວແຫ່ງໃດແຫ່ງນຶ່ງ ບໍ່ວ່າຈະ
ຢູ່ໃນປະເທດ ຫຼືປະເທດອື່ນກໍຕາມ.
ມູນນິທິການສຶກສາລົງພື້ນຖານວັດທະນາທຳຕ່າງໆ ຫລື MEOF ມີຈຸດປະສົງນຳພາເຍົາ
ວະຊົນອາເມຣິກັນເຊື້ອລາວ ຊຶ່ງໃນນັ້ນມີເຍົາວະຊົນລູກຊອດ ຊຶ່ງພໍ່ ຫລືແມ່ໄດ້ແຕ່ງງານ
ກັບຄົນເຊື້ອຊາດອື່ນເຊັ່ນວ່າ ອາເມຣິກັນຜີວຂາວ ຜີວດຳ ເຢຣະມັນ ສະເປນ ແລະອື່ນໆ. ເຍົາວະຊົນເຫລົ່ານີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນນັກສຶກສາຂັ້ນມັດທະຍົມ ຊຶ່ງຍານາງເພັດ Haverkos ຫົວໜ້າຜູ້ນຳພາໄດ້ເລົ່າສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ທ້າວ Landon ຫລວງສົມຄໍາ ມີຄວາມສົນໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງກັບໂຄງການ ມູນນິທິ
ການສຶກສາລົງພື້ນຖານວັດທະນາທຳຕ່າງໆ ແລະໄດ້ປະກອບສ່ວນມາ ໄດ້ສີ່ປີແລ້ວ
Landon ໄດ້ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອວ່າ:
“ຂະນ້ອຍຊື່ວ່່າທ້າວ Landon ຫລວງສົມຄໍາ ອາຍຸ 18 ປີ ຫາກໍຮຽນຈົບຈາກມັດ
ທະຍົມແລະຈະເຂົ້າເປັນທະຫານຮັກສາດິນແດນ ຫລື National Guard. ຫລັງ
ຈາກຂ້ານ້ອຍຈົບການເຝິກແອບແລ້ວ ຂ້ານ້ອຍຈະໄປເຂົ້າມະຫາວິທະຍາຢູ່ໃກ້ໆ
ບ້ານ ຈະຮຽນກ່ຽວກັບວິຊະວະກຳ ຫລັງຈາກນັ້ນຂ້ານ້ອຍຈະຍ້າຍໄປຮຽນຢູ່
ມະຫາວິທະຍາໄລ Lewis ທີ່ເມືອງ Romeoville ໃນລັດ Illinois. ຂ້າ ນ້ອຍເກີດ
ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ໃນປີ 1998 ຂ້ານ້ອຍບໍ່ເຄີຍໄປເມືອງລາວຈັກເທື່ອ ແຕ່ກໍຢາກໄປ
ຢ້ຽມຢາມ. ເວລາຂ້ານ້ອຍເປັນທະຫານຮັກສາດິນແດນ ຂ້ານ້ອຍຈະເຮັດວຽກກ່ຽວ
ກັບຂໍ້ມູນ ຫລື IT ແລ້ວຫລັງຈາກອອກມາເປັນພົນລະເຮືອນຂ້ານ້ອຍຈະເຮັດວຽກ
ເປັນນັກວິຊະວະກອນ. ຂ້ານ້ອຍຈະບໍ່ເປັນທະຫານຮັກສາດິນແດນເຕັມເວລາ ແຕ່
ຈະຮັບໃຊ້ອາທິດນຶ່ງຕໍ່ເດືອນເປັນເວລາສີ່ປີ ຫລັງຈາກນັ້ນຈະຮັບໃຊ້ແບບບໍ່ເປັນ
ປະຈຳເປັນເວລາສອງປີ. ເຫດຜົນທີ່ຂ້ານ້ອຍຢາກຮັບໃຊ້ເປັນທະຫານຮັກສາດິນ
ແດນກໍເພາະວ່າ ຢາກຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດ ອີກຢ່າງນຶ່ງກໍເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າຈະຊ່ວຍ
ໃຊ້ຈ່າຍຄ່າໂຮງຮຽນໃຫ້ ແລະຊ່ວຍດ້ານການເງິນຫລາຍຢ່າງ. ເນື່ອງຈາກວ່າຂ້າ
ນ້ອຍຮັບໃຊ້ເດືອນນຶ່ງເທື່ອນຶ່ງ ແລະສອງອາທິດໃນລະດູຮ້ອນ ເພາະສະນັ້ນຂ້າ
ນ້ອຍຈຶ່ງສາມາດໄດ້ຢູ່ບ້ານ ແລະຮັບໃຊ້ປະເທດ ແລະພ້ອມດຽວກັນກໍໄປໂຮງ
ຮຽນນຳ. ຂ້ານ້ອຍຕ້ອງຮັບໃຊ້ເປັນທະຫານຮັກສາດິນແດນເປັນເວລາທັງ
ໝົດຫົກປີ ."
ຕິດຕາມມານຳຄະນະອີກຜູ້ນຶ່ງກໍມີ ນາງ Lyann ພິລາວົງ ອາຍຸ 18 ປີ ຫາກໍຮຽນຈົບ
ມັດທະຍົມ ແລະຈະໄປຮຽນຕໍ່ຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລຝ່າຍການຄ້າ. Lyann ສາມາດ
ປາກພາສາລາວໄດ້ດີສົມຄວນ ແລະໄດ້ວ່າ ເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບການມາຢ້ຽມ
ຢາມນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ຕໍ່ ວີໂອເອວ່າ:
ບັນດານັກຮຽນຕ່າງໆກໍພາກັນໄດ້ຮັບຄວາມມ່ວນຊື່ນຈາກການເຂົ້າຮ່ວມ ມູນນິທິການ
ສຶກສາລົງພື້ນຖານວັດທະນາທຳ ຊຶ່ງທ້າວ Landon ແລະນາງ Lyann ໄດ້ກ່າວມ້ວນ
ທ້າຍດັ່ງນີ້.
“ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມ່ວນຫລາຍ ມ່ວນອີຫລີ ມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ ເປັນປະຊາຄົມ ທີ່
ໄດ້ມີໂອກາດພົບພໍ້ຫລາຍຜູ້ຫລາຍຄົນ ກຸ່ມພວກເຮົາເປັນກຸ່ມໃຫຍ່ ຂ້ານ້ອຍໄດ້ເລີ່ມ
ເຂົ້າມາພົວພັນ ອາສາສະມັກຮັບໃຊ້ມາແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນເມື່ອສີ່ປີກ່ອນ.”
“ຂ້ານ້ອຍໄດ້ມາຮ່ວມຕັ້ງແຕ່ລະດູຮ້ອນປີກາຍນີ້ ຍັງເຫັນວ່າໃໝ່ຢູ່ ແລະໄດ້ພົວພັນ.
ຂ້ານ້ອຍຄິດວ່າເປັນການສອນທີ່ດີໃຫ້ພວກເດັກນ້ອຍ ຣູ້ບ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າມາຈາກ
ເພາະວ່າບໍ່ມີບ່ອນຮຽນຮູ້ ແລະຊອກຫາບໍ່ໄດ້ງ່າຍ. ຢູ່ໃນປະຊາຄົມຂອງພວກເຮົາ
ພວກເຮົາມີຄວາມໃກ້ຊິດ ແລະຮູ້ກັນດີ. ມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະສິດ ສອນກັນ
ເພາະວ່າພວກຂ້ານ້ອຍເປັນລຸ້ນທຳອິດທີ່ມາເກີດຢູ່ທີ່ນີ້ ພວກຂ້ານ້ອຍກໍຍັງຮຽນ
ຄືກັບພວກເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ຮູ້ວ່າເຂົາເຈົ້າມາຈາກໃສ ແລະເຂົາເຈົ້າບໍ່ເວົ້າ ກ່ຽວກັບ
ເລື່ອງນັ້ນ ເພາະສະນັ້ນພວກຂ້ານ້ອຍຈຶ່ງລົງພື້ນຖານໄປຫາເຂົາເຈົ້າ ແລະເຮັດ
ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າມາຫາ. ຍັງມີພວກເດັກນ້ອຍຫລາຍຄົນທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ເຂົ້າມາຮ່ວມ
ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຊິເຮັດຢ່າງໃດ ແລະນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກຂະນ້ອຍໄດ້ເຂົ້າ
ມາຊ່ວຍ."
ຄະນະນັກຮຽນລະດູຮ້ອນຂອງ ມູນນິທິການສືກສາລົງພື້ນຖານປະເພນີຕ່າງໆ ຫລື
MEOF ໄດ້ມາທັດສະນະສຶກສາ ທ່ຽວຊົມນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ເປັນເວລາ
ສາມວັນ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າຊົມຫໍພິພິດທະພັນ ພົບເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງການຄ້າ
ຜະແນກເອເຊຍ ຢ້ຽມຢາມສະຖານທູດ ສປປ ລາວ ແລະຫ້ອງຂ່າວ ວີໂອເອ. ຫລັງ
ຈາກນັ້ນກໍໄດ້ຂັບຂະບວນລົດກັບຄືນບ້ານໄປດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ແລະເຕັມໄປ
ດ້ວຍຄວາມຊົງຈໍາ ແລະອະນຸສອນຕ່າງໆ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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