ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານມັລເລີ ສັ່ງ​ໃຫ້ ​ສົ່ງ​ເອກ​ກະສາ​ນ ຈາກ ອົງການຂອງ​ທ່ານ​ທຣໍາ ໄປໃຫ້ທ່ານ

ໄອຍະການພິເສດ ທ່ານໂຣເບີດ ມັລເລີ ອອກມາຈາກການ ລາຍງານຕໍ່ສະມາຊິກສະພາສູງສະຫະລັດ ທີ 21 ມິຖຸນາ 2017.

ໄອ​ຍະ​ການ​ພິ​ເສດ ທ່ານ​ໂຣ​ເບີດ ມັລ​ເລີ ​ໄດ້​ຂະຫຍາຍການ​ສືບສວນ​ຂອງ​ທ່ານ ກວ້າງ
ອອກ​ໄປ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ແຊກ​ແຊງ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະທາ ນາທິບໍດີ​ສະ
ຫະລັດ ​ປີ 2016 ​ໄດ້ສັ່ງ​ໃຫ້​ສົ່ງ​ເອກ​ກະສາ​ນຢູ່​ອົງການຈັດ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ທຣໍາ ທີ່​ເປັນ​ອານາ​
ຈັກທຸລະ​ກິດ ຂອງ​ປະທານ​າທິບໍດີ​ທຣໍາ​ຢູ່​ທົ່ວ​ໂລກ.

ຍັງບໍ່ທັນ​ເປັນ​ທີ່​ແຈ້ງ​ຂາວໃນ​ທັນ​ທີ ກ່ຽວ​ກັບຂອບເຂດຂອງເອກ​ກະສາ​ນທີ່ທ່ານ​ມັລ​ເລີ​
ຕ້ອງການ ​ແຕ່​ໜັງ​ສື​ພິມນິວຢອກໄທມ໌​ ​ລາຍ​ງານວ່າ ຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວຊຶ່ງມີຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງ

ສອງສາມອາທິດ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້ ​ແມ່ນສັ່ງໃຫ້ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣໍາທີ່​ມີ​ຫ້ອງການ​ຢູ່​
ນະຄອນ​ນິວຢອກ ສົ່ງ​ເອກ​ກະສາ​ນທັງ​ໝົດ​ທີ່ທາງບໍລິ ສັດໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບຣັດ​ເຊຍແລະ​ບັນ
ຫາ​ອື່ນ​ໆ ທີ່​ທ່ານ​ມັລ​ເລີ​ກຳລັ​ງສືບສວນໃຫ້ແກ່ ຫ້ອງການຂອງທ່ານ.

ການ​ຮຽກຮ້ອງ​ຂອງ​ທ່ານ​ມັລ​ເລີ​ປາກົດ​ວ່າ​ຈະ​ເຮັດໃຫ້​ການ​ສືບສວນຫຍັບ​ໃກ້​ເຂົ້າຫາໂຕ​
ທ່ານ​ທຣໍາ​ຫຼາຍຂຶ້ນ ​ນອກເໜືອ​ໄປ​ຈາກຜູ້ຊ່ວຍໃນການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ທີ່
ທ່ານ​ມັລ​ເລີ ​ໄດ້ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ໄປ​ແລ້ວ​ນັ້ນຫຼື​ຍອມຮັບ​ຜິດບໍ່​ໃນທາງ​ໃດ ​ກໍ​ທາງ​ນຶ່ງກ່ຽວ​ກັບ​
ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣໍາ​ໃນ​ການແລ່ນ​ເປັນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິບໍດີສີ່​ປີ​ຢູ່​ທຳນຽບຂາວ.

ທ່ານ​ທຣໍາກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ມັລ​ເລີ​ຈະ​ຂ້າມ ”ເສັ້ນແດງ" ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ໄດ້​ເລີ້​ມການ​ສືບ
ສວນ​ການ​ປະຕິບັດ​ງານທຸລະ​ກິດ​ຂອງ​ຄອບຄົວ​ທ່ານ ​ເກີນ​ໄປກວ່າ​ຄວາມ​ສຳພັນ​ກັບ
ຣັດ​ເຊຍ.

ທ່ານ​ອາລັນ ຟູ​ເຕີ​ຣຟາ​ສ ທະນາຍຄວາມ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ ຂອງ​ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງທ່າ​ນທຣໍາ ກ່າວ
​ວ່າ “ນັບ​ແຕ່​ເດືອນ​ກໍລະກົດ 2017 ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້ແນະນຳ​ຕໍ່​ສາທາລະນະ​ວ່າ ການຈັດ​
ຕັ້ງ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣໍາ ​ໃຫ້ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຢ່າງ​ເຕັມທີ່​ກັບ​ການ​ສືບສວນ​ທັງ​ໝົດ ຮວມທັງ​ໄອ
ຍະ​ການ​ພິ​ເສດ ​ແລະສະໜອງ​ຕອບ​ຕໍ່​ຄຳຮຽກຮ້ອງ​ຂອງ​ເຂົາເຈົ້າ. ນີ້​ເປັນ​ຂ່າວ​ເກົ່າ ​
ແລະ​ໃຫ້ກາ​ນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ​ແລະ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ກັບ​ການ​ສືບສວນ​ຕ່າງໆ​
ຍັງ​ຄົງ​ເໝືອນ​ເດີ​ມ ​ເຖິງປັດ​ຈຸ​ບັນ.”

ທ່ານເອຣິກ ທຣໍາ (ຊ້າຍ) ແລະທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ຈູເນຍ (ຂວາ) ຮອງຜູ້ບໍລິຫານການຈັດຕັ້ງທຣຳ ທີ່ນະຄອນນິວຢອກ ທີ 5 ມີຖຸນາ 2017.
ທ່ານເອຣິກ ທຣໍາ (ຊ້າຍ) ແລະທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ຈູເນຍ (ຂວາ) ຮອງຜູ້ບໍລິຫານການຈັດຕັ້ງທຣຳ ທີ່ນະຄອນນິວຢອກ ທີ 5 ມີຖຸນາ 2017.

ປາກົດ​ວ່າ ຫວ່າງ​ສອງສາມອາ​ທິດ​ຜ່ານ​ມານີ້ ຄະນະ​ສືບສວນ​ຂອງ​ທ່ານ​ມັລ​ເລີ ​ໄດ້
ເພັ່ງເລັງໃສ່​ບົດບາດ​ການ​ງິນທີ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ງານ​ທາງການ​ເມືອງ​ຂອງ​ທ່ານ​
ທຣໍາ ​ໃນ​ນາມ​ມະຫາ​ເສດຖີ ທີ່​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ການ​ເຮັດ​ທຸລະ​ກິດ​ອະສັງຫາ
ລິມະ​ຊັບ​ອັນ​ໃຫຍ່​ຫຼວງ ພ້ອມ​ກັບ​ຜະລິດ​ຕະພັນສຳລັບ​ຜູ້​ບໍລິ​ໂພ​ກຢູ່​ຂ້າງ​ນອກ ທີ່​ບໍລິ
ສັດ​ສະ​ເໜີ​ດ້ານ​ເຄື່ອງນຸ່ງ​ຫົ່ມ ​ເຫຼົ້າ​ແວງ ຊີ້ນສະ​ເຕັກ​ສ໌ ​ແລະ​ອື່ນໆ​ອີກ ທີ່ລົງສະໝັກ
​ຮັບ​ໃຊ້​ສາທາລະນະ ​ເປັນເ​ທື່ອທຳ​ອິດ.

​ໃນ​ອີກ​ດ້ານ​ນຶ່ງ​ນັ້ນ ບັນດາ​ຜູ້​ສືບສວນ​ຂອງ​ທ່ານ​ມັລ​ເລີ ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້​ໄດ້​ຖາມ​ທີ່​ປຶກ
ສາ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ ຂອງສະຫະລັດ​ ອາຣັບ ​ເອ​ເມີ​ເຣັສ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເງິນຂອງສະ
ຫະລັດ ອາຮັບ ເອເມີເຣັສ ​ເຂົ້າ​ສູ່​ສະຫະລັດ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG