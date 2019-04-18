ນຶ່ງໃນບັນດາເລື້ອງຕ່າງໆ ທີ່ຄອບງຳໃນໄລຍະສອງປີ ແຫ່ງການເປັນປະທານາທິບໍດີ
ຂອງທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ພວມມຸ້ງໜ້າເຂົ້າສູ່ຂັ້ນຕອນໃໝ່ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ໂດຍການ
ເປີດເຜີຍສູ່ສາຍຕາມະຫາຊົນ ການສືບສານຂອງໄອຍະການພິເສດ ທ່ານໂຣເບີດ ມັລ
ເລີ້ ເລື້ອງຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ວ່າ ມີການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ໃນການເລືອກຕັ້ງ ແລະຂັດຂວາງຂະ
ບວນການຍຸຕິທຳນັ້ນ.
ມີກຳນົດວ່າ ທ່ານ ວິລລຽມ ບາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ຈະໃຫ້ຄວາມເຫັນ ກ່ຽວ
ກັບລາຍງານ ຂອງທ່ານມັລເລີ້ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ ໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດມື້
ນີ້ ພ້ອມດ້ວຍສຳນວນ ທີ່ຖືກສົ່ງໄປ ໃນເວລາບໍ່ດົນຕໍ່ມາ ໃຫ້ແກ່ສະພາ ແລ້ວກໍອອກ
ເຜີຍແຜ່ທາງອອນລາຍນັ້ນ.
ທັງສະພາແລະມະຫາຊົນອາເມຣິກັນ ຈະໄດ້ເຫັນເປັນເທື່ອທຳອິດດ້ວຍຕົວຂອງເຂົາ
ເຈົ້າເອງ ລາຍລະອຽດທີ່ວ່າ ສິ່ງທີ່ທ່ານມັລເລີ້ ໄດ້ສັງເກດເຫັນ ແລະ ທີມງານ ຂອງ
ພວກນັກສືບສວນ ລັດຖະບານກາງ ໄດ້ພາກັນເຮັດວຽກມາ ເພື່ອລົງຄວາມ ເຫັນວ່າ ການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣຳ ຫລືພວກຮ່ວມງານຂອງເພິ່ນໄດ້ ເຮັດວຽກກັບ
ຣັດເຊຍ ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອເຂົ້າແຊກແຊງໃນການເລືອກຕັ້ງ ປີ 2016 ທີ່ນຳ
ເອົາທ່ານທຣຳເຂົ້າມາກຳອຳນາດຫລືບໍ່.
ອົງການສືບລັບຕ່າງໆຂອງສະຫະລັດ ໃນຕົ້ນປີ 2017 ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ຣັດເຊຍ ໃນການ
ປະຕິບັດຄຳສັ່ງຂອງປະທານາທິບໍດີ ລາດິເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ສ້າງຄວາມສັບສົນໃຫ້ແກ່ການ
ລົງຄະແນນສຽງດັ່ງກ່າວ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ທ່ານທຣຳຈະໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ. ພວກຜູ້ຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບລາຍງານ 400 ຮ້ອຍໜ້າ ຂອງທ່ານມັລເລີ້ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເວົ້າ
ກັບໜັງສືພິມ ວໍຊິງຕັນໂພຕສ໌ ແລະນິວຢອກທາຍມ໌ກ່າວວ່າ ເອກະສານທີ່ນຳອອກເຜີຍ
ແຜ່ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ຈະຖືກຕັດອອກແດ່ເລັກນ້ອຍ ແຕ່ກໍຈະມີລາຍລະອຽດຫລາຍກ່ຽວ
ກັບຂໍ້ກ່າວຫາຕ່າງໆໃນເລື້ອງການຂັດຂວາງຂະບວນການຍຸຕິທຳຂອງທ່ານທຣຳຕໍ່ການ
ສືບສວນຂອງ ລັດຖະບານກາງ ກ່ຽວກັບເລື້ອງຣັດເຊຍ ເຂົ້າຫຍຸ້ງກ່ຽວໃນກິດຈະການທີ່
ພົວພັນ ກັບການເລືອກຕັ້ງນັ້ນ.
ທ່ານວິລລ້ຽມ ບາ ລັດຖະມົນຕີຍຸຕິທຳ ໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໄປແລ້ວ ເອກະສານສັ້ນໆ ທີ່ສະຫລຸບການພົບເຫັນຂອງທ່ານມັລເລີ້ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າ ການໂຄສະນາຫາ
ສຽງຂອງທ່ານທຣຳ ບໍ່ໄດ່ມີການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ກັບຣັດເຊຍ ແລະຕາມແນວຄິດ ຂອງ
ທ່ານບາແລ້ວແມ່ນວ່າ ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານມັລເລີ້ ບໍ່ໄດ້ມີການສະໜັບສະໜູນພຽງພໍ ຕໍ່ຂໍ້
ກ່າວຫາທີ່ວ່າ ປະທານາທິບໍດີໄດ້ຂັດຂວາງຂະບວນການຍຸຕິ ທຳ.
ລາຍງານຂອງທ່ານມັລເລີ້ ຈະໃຫ້ລາຍລະອຽດຢ່າງໃຫຍ່ ເຖິງແມ່ນຈະບໍ່ມີຈົດໝາຍ
ມາຈາກທ່ານບາ ກໍຕາມ ແຕ່ຫລາຍໆຄົນ ຈະພາກັນຊອກຫາວ່າ ບົດສະຫລຸບຂອງ
ເພິ່ນຈະປາກົດເປັນແນວໃດເມື່ອສົມທຽບໃສ່ກັບລາຍງານອັນຄົບຖ້ວນກວ່າເກົ່າ ທີ່
ເນັ້ນໜັກຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ເມື່ອຕົກມາເຖິງສາຍຕາຂອງມະຫາຊົນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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