ລາຍງານການສືບສວນ ຂອງໄອຍະການພິເສດ ທ່ານໂຣເບີດ ມັລເລີ ກ່ຽວກັບການແຊກ
ແຊງເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງສະຫະລັດໂດຍຣັດເຊຍ ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບທັງໃນ
ອະດີດແລະປັດຈຸບັນ ຂອງສະຫະລັດ ມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ ມັນໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າຖືກຕ້ອງ
ແລ້ວໂດຍໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຈາກໃນສະຫຼຸບຫຼາຍຢ່າງລຸນຫຼັງການເລືອກຕັ້ງໃນປີ 2016.
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ໃນຂະນະດຽວກັນ ບາງຄົນໄດ້ສະເໜີແນະວ່າ ລາຍງານທີ່ນຳອອກ
ເຜີຍແຜ່ ໃນວັນພະຫັດຜ່ານມາ ໂດຍກະຊວງຍຸຕິທຳນັ້ນຄວນໃຊ້ເປັນຄຳເຕືອນໃຫ້ຮູ້ວ່າ
ຄວາມພະຍາຍາມຂອງມົສກູທີ່ຈະທັບມ້າງແລະບ່ອນທຳລາຍ ລະບອບປະຊາທິປະໄຕ
ຂອງອາເມຣິກາແມ່ນໄດ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດດ້ວຍດີເປັນພິເສດນັ້ນ ແມ່ນຍັງດຳເນີນຢູ່
ຕໍ່ມາແບບບໍ່ມີການຫຼຸດລົງແຕ່ປະການໃດ.
ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ອະດີດພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ
ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ຫຼັກຖານຢູ່ໃນລາຍງານ ຂອງໄອຍະການພິເສດ ສະແດງໃຫ້
ເຫັນວ່າ ຣັດເຊຍສາມາດພົບເຫັນແລະສວຍໃຊ້ປະຊາຊົນອາເມຣິກັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຕັມ
ໃຈ ທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມ ວິທີການຂອງມົສກູ ໂດຍກ່າວວ່າ ເປັນໄປ "ແບບກວ້າງຂວາງ
ແລະເປັນລະບົບ” ເພື່ອບັນລຸຜົນໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາປາຖະໜານັ້ນ.
ລາຍງານຂອງທ່ານມັລເລີກ່າວວ່າ "ການສືບສວນໄດ້ພົບເຫັນວ່າລັດຖະບານຣັດເຊຍ
ມອງເຫັນວ່າຕົນຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການໄດ້ເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານ
ທຣຳ ແລະໄດ້ເຮັດວຽກ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ" ແລະເວົ້າຕື່ມວ່າ ຄະນະໂຄ
ສະນາຫາສຽງຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ “ຄາດຫວັງວ່າ ຕົນຈະໄດ້ຮັບຜົນປະ
ໂຫຍດໃນການເລືອກຕັ້ງຈາກຂໍ້ມູນທີ່ຖືກລັກຂະໂມຍມາແລະເປີດເຜີຍໂດຍຄວາມພະ
ຍາຍາມຂອງຣັດເຊຍ.”
ລາຍງານກ່າວວ່າ ເຖິງແມ່ນທັງສອງຝ່າຍ ໄດ້ດຳເນີນການ ເພື່ອຈຸດປະສົງອັນດຽວກັນ
ແຕ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ “ກໍບໍ່ໄດ້ພົບເຫັນວ່າ ສະມາຊິກ ຢູ່ໃນຄະນະໂຄສະນາຫາ
ສຽງ ຂອງທ່ານທຣຳສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ຫຼືປະສານງານ ກັບລັດຖະບານຣັດເຊຍ. ຫຼັກຖານ
ແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ ທີ່ຈະສະໜັບສະໜຸນການກ່າວຫາໃນການກະທຳຄວາມຜິດດັ່ງກ່າວ.”
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ບາງຄົນ ໄດ້ສວຍໂອກາດກ່າວຢ້ຳເຖິ ງການຢືນ
ຢັນຂອງ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບການພົບເຫັນໃນຂັ້ນຕົ້ນຂອງປະຊາຄົມສືບລັບສະຫະລັດ.
ທ່ານອາລີ ຊູຟານ ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ FBI ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນທວີດເຕີ້ວ່າ "ຈື່ໄດ້ບໍ
ການຊັ່ງຊາຂອງປະຊາຄົມສືບລັບ ປີ 2017 ກ່ຽວກັບການແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍ?
ເວລານີ້ ພວກເຮົາຮູ້ ຢ່າງເປັນການແນ່ນອນແລ້ວວ່າ ມັນເປັນຄວາມຈິງ."
ໃນເດືອນມັງກອນ ປີ 2017 ການຊັ່ງຊາ ຂອງອົງການສືບລັບ CIA ອົງການສັນຕິບານ
ກາງ FBI ແລະອົງການຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດທີ່ໄດ້ອອກລຸນຫຼັງການ
ເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ສະຫຼຸບວ່າ ຣັດເຊຍ ໄດ້ແນເປົ້າໝາຍ ທີ່ຈະບ່ອນທຳລາຍ ຕໍ່
ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ມີຕໍ່ຂັ້ນຕອນປະຊາທິປະໄຕ ໃນສະຫະລັດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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