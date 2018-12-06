ຂ່າວຊາລືນອງນັນຂອງສື່ມວນຊົນ ໄດ້ສ້າງຄວາມໂມໂຫ ຍ້ອນຄຳສະເໜີແນະ ເລື້ອງ
ການຕັດສິນລົງໂທດຂອງທ່ານ ມັລເລີ ສຳລັບອະດີດທີ່ປືກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ
ທ່ານໄມເກີລ ຟລິນ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫວັງທີ່ວ່າສານຈະພິຈາລະນາຄືນໃໝ່ ໃນກາ
ສືບສວນຂອງໄອຍະການພິເສດ ກ່ຽວກັບການແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍ ໃນການເລືອກ
ຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ປີ 2016.
ສິ່ງທີ່ໂພ່ໂຕຂຶ້ນມາແທນ ຈາກເອກກະສານທີ່ລືບລ້າງໄປນັ້ນ ເປັນການລົງເລິກໄປຢ່າງ
ລຶກລັບ ທັງໄດ້ໃຫ້ຮ່ອງຮອຍໜ້ອຍນຶ່ງ ວ່າການສືບສວນເກືອບ 18 ເດືອນຜ່ານມາ ໄດ້
ກ້າວໄປສູ່ບ່ອນບໍ່ທີ່ແນ່ນອນ ແລະຄາດໝາຍວ່າຈະໄປໃນທິດທາງທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດຄິດ
ມາກ່ອນ.
ຢູ່ໃນບັນທຶກຄວາມຊົງຈຳຂອງການຕັດສິນລົງໂທດໃນສານລັດຖະບານກາງຕອນແລງ
ວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ບັນດາໄອຍະການຂອງທ່ານມັລເລີ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ທ່ານຟລິນ ຜູ້
ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຮ່ວມມືແຕ່ຕົ້ນເປັນພິຍານໃນການສືບສວນຣັດເຊຍນັ້ນ ວ່າບໍ່ໃຫ້ຮັບໂທດ
ຕິດຄຸກ ໃນຖານຕົວະຕົ້ມ FBI ເພາະວ່າທ່ານໄດ້ໃຫ້ “ການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ສຳຄັນ” ໃນ
ການສືບສວນທີ່ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປຢູ່ ນັບແຕ່ໄດ້ສາລະພາບຜິດໃນເດືອນທັນວາປີ
ກາຍນີ້,
ທ່ານຟລິນໄດ້ນັ່ງລົງໃຫ້ສຳພາດ 19 ເທື່ອກັບພວກທະນາຍຄວາມຈາກ ຫ້ອງການ
ໄອຍະການພິເສດ ພ້ອມທັງກະຊວງຍຸຕິທຳ ທີ່ໃຫ້ “ຂໍ້ມູນສົດໆ” ກ່ຽວກັບການພົວພັນ
ກັບທີມຂ້າມຜ່ານຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ແລະພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ
ຣັດເຊຍ ໃນເດືອນທັນວາ 2016 ທີ່ພວກໄອຍະການໄດ້ຂຽນໄວ້.
ເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ຍ້ອງຍໍ “ຄຸນຄ່າເວລາ” ທີ່ທ່ານຟລິນໄດ້ໃຫ້ການຮ່ວມມື ໂດຍກ່າວວ່າ
ໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ບັນດາຜູ້ເຫັນເຫດການໃຫ້ການຮ່ວມມື.
ແຕ່ບັນດາໄອຍະການໄດ້ເປີດເຜີຍເລື້ອງອື່ນໜ້ອຍນຶ່ງ ປິດບັງສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເອກ
ກະສານບັນທຶກຄວາມຊົງຈຳໄວ້ ເນື່ອງຈາກວ່າ “ເປັນຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມລັບກ່ຽວກັບ
ການດຳເນີນການສືບສວນເວລານີ້.”
“ໃນຂະນະທີ່ຊອກຫາເລື້ອງເພີ້ມເຕີມ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ລາຍລະອຽດທີ່ກວ້າງຂວາງ ຂອງ
ຜົນປະໂຫຍດ ທີ່ລັດຖະບານໄດ້ມາຈາກພວກທີ່ຖືກກ່າວຫາໃຫ້ການຊ່ວຍ ເຫຼືອເປັນ
ພິເສດ ຜົນປະໂຫຍດຈຳນວນນຶ່ງ ອາດຈະບໍ່ສຳນຶກໄດ້ ຢ່າງເຕັມທີ່ ໃນເວລານີ້ ເພາະ
ວ່າການສືບສວນທີ່ທ່ານໄດ້ໃຫ້ມາ ຍັງພວມດຳເນີນຢູ່” ອີງຕາມເອກກະສານຄວາມ
ຊົງຈຳດັ່ງກ່າວ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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