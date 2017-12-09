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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຄະນະສືບສວນ ທ່ານມັນເລີ ມອບເອກກະສານ ໃຫ້ຄະນະປ້ອງກັນ ທ. ມານາຟອຣທ໌ໍ

ທ່ານພອລ ມານາຟອດທ໌ ພວມຍ່າງອອກຈາກ ສານເຂດ ລັດຖະບານກາງ ທີ່ວໍຊິງຕັນ (30 ຕຸລາ 2017)

ໄອຍະການຂອງສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ອະດີດຜູ້ຈັດການຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງ
ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ທ່ານພອລ ມານາຟອຣທ໌ ອາດໄດ້ລະເມີດ ຕໍ່ຄຳສັ່ງຂອງສານ ທີ່ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວໂອ້ລົມຫຼືຂຽນກ່ຽວກັບຄະດີໂດຍໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ບົດຄວາມເຫັນໃນ
ໜ້າໜັງສືພິມພາສາອັງກິດຢູ່ປະເທດຢູເຄຣນ ໃນວັນພະຫັດຜ່ານມານີ້.

ຫລັກຖານດັ່ງກ່າວແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງຫຼັກຖານຫຼາຍໆຢ່າງທີ່ເກັບກຳມາໂດຍຄະນະ
ປະຕິບັດງານທາງກົດໝາຍ ຂອງໄອຍະການພິເສດ ທ່ານໂຣເບີດ ມັນເລີ ຊຶ່ງເປັນຜູ້
ຮັບຜິດຊອບນຳການສືບສວນກ່ຽວກັບຄວາມປັນໄປໄດ້ທີ່ວ່າອາດມີການພົວພັນລະ
ຫວ່າງຣັດເຊຍ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ.

ທ່ານມານາຟອຣທ໌ ແລະທີ່ປຶກສາຂອງຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງທ່ານທຣຳ ທ່ານຣິກ
ເກດສ໌ ໄດ້ຮ້ອງຮຽນຕໍ່ສານວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມຜິດ ໃນການຟ້ອງ 12 ກະທົງ ໃນ
ຖານະທີ່ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການສືບສວນ ໂດຍທ່ານມັນເລີ ກ່ຽວກັບການກ່າວຫາທີ່
ວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີປີ 2016​ ແລະອາດ
ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ກັບຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງ ຂອງທ່ານທຣຳ. ພວກເຂົາເຈົ້າຖືກກ່າວ
ຫາວ່າ ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອທຳການຟອກເງິນ ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຕໍ່ຕ້ານສະຫະລັດ ແລະ
ບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນ ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຕ່າງປະເທດ ຂອງອະດີດລັດຖະບານ ທີ່ນິຍົມຣັດ
ເຊຍໃນຢູເຄຣນນັ້ນ.

ທ່ານຣິກ ເກດສ໌
ທ່ານຣິກ ເກດສ໌

ສຳນວນຟ້ອງໄດ້ຍື່ນເພື່ອໃຫ້ເປັນການສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍທີ່ວ່າ ລັດຖະບານຈະສະ ໜອງຫລັກຖານທີ່ໄອຍະການເກັບກຳມາ ໃຫ້ແກ່ຄະນະກົດໝາຍຂອງຈຳເລີຍ ເພື່ອໃຫ້
ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດຈັດຕັ້ງການຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນ.

ເອກກະສານຂອງສານກ່າວວ່າ ຫລັກຖານໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ 4 ຊຸດ ຄືຊຸດທຳອິດໃນວັນທີ
17 ພະຈິກ ແລະຊຸດຫລ້າສຸດແມ່ນໃນວັນສຸກວານນີ້ແມ່ນປະກອບດ້ວຍຫຼາຍກວ່າ 400
ພັນສະບັບ ຮວມທັງປະຫວັດການເງິນ ປະຫວັດບໍລິສັດແລະການຕິດຕໍ່ທາງອີແມລ.

ປະມານ 2,000 ສະບັບຂອງເອກກະສານເຫຼົ່ານັ້ນ ແມ່ນຖືກລະບຸໂດຍລັດຖະບານວ່າ
“ຮ້ອນ” ໝາຍຄວາມວ່າ ເປັນເອກກະສານ ທີ່ສຳຄັນເປັນພິເສດ. ຄະນະສືບສວນກ່າວ
ວ່າ ເຂົາເຈົ້າລະບຸເອກກະສານເຫຼົ່ານັ້ນ ຍ້ອນມີເອກກະສານເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທີ່
ເຂົາເຈົ້າເກັບກຳມາໄດ້ທັງໝົດ.

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