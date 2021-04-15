ຍານາງສຸພາ ໄຊປຣະສິດ ເມ ອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ສະໝັກແຂ່ງຂັນເປັນຜູ້ປົກຄອງລັດອາແກນຊໍ

ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງ ວີໂອເອ ໃນແລງວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະນຳເອົາການໂອ້ລົມກັບ ຍານາງ ສຸພາ ໄຊປຣະສິດ ເມ ຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ທີ່ໄດ້ປະກາດຢ່າງເປັນທາງການ ເພື່ອສະໝັກເຂົ້າແຂ່ງຂັນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນ ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພັກເດໂມແຄຣັດ ສຳລັບຕຳແໜ່ງຜູ້ປົກຄອງລັດອາແກນຊໍ ກ່ອນຈະມີການຕັ້ງທົ່ວໄປໃນເດືອນພະຈິກ 2022. ຍານາງ ສຸພາ ໄຊປຣະສິດ ແມ່ນໃຜ ແລະ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງ ສະໝັກເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ອັນສຳຄັນດັ່ງກ່າວນີ້, ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນໍາການສຳພາດ ມາສະເໜີທ່່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຫວ່າງບໍ່ເທົ່າໃດປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ເປັນທີ່ສັງເກດເຫັນໄດ້ວ່າ ບັນດາແມ່ຍິງຢູ່ໃນ ສະຫະລັດ
ອາເມຣິກາ ໄດ້ພິສູໃຫ້ເຫັນການເຄື່ອນໄຫວເປັນປາກສຽງ ຮຽກຮ້ອງເອົາສິດຄວາມສະ
ເໝີພາບ ຄວາມເທົ່າທຽມກັນຫຼາຍໆດ້ານບໍ່ວ່າຈະເປັນດ້ານ ຜີວພັນ ແລະ ເຊື້ອຊາດ.
ບັດນີ້ເຮົາກຳລັງເຫັນຍານາງ ສຸພາ ໄຊປຣະສິດ ເມ ຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ໄດ້
ປະກາດຢ່າງເປັນທາງການເພື່ອສະໝັກເຂົ້າ ແຂ່ງຂັນເປັນຜູ້ປົກຄອງ (Governor) ລັດ
ອາແກນຊໍ, ຕັ້ງຢູ່ພາກກາງຕອນໃຕ້ ຂອງ ສະຫະລັດ ທີ່ຈະມີການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຂັ້ນ
ຕົ້ນ ຫຼື primary ໃນວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2022 ຈະມາເຖິງນີ້.
ຍານາງ ສຸພາ ໄດ້ຕັ້ງຄໍາຂວັນການໂຄສະນາຫາສຽງວ່າ “Inclusion” ໝາຍເຖິງ“ ການ
ລວມກັນໝົດທຸກຄົນ” ໂດຍບໍ່ມີການໃຈ້ແຍກຜີວພັນ. ລັດອາແກນຊໍ ຢູ່ໃນຈຳນວນ 10
ລັດຂອງ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ທີ່ເປັນລັດທຸກຈົນ ຊຶ່ງຍານາງ ສຸພາກ່າວວ່າ ຈະເປັນຜູ້
ຮັບໃຊ້ທຸກໆຊົນຊາດຢູ່ໃນລັດອາແກນຊໍ ຮວມທັງປະຊາຄົມລາວອາເມຣີກັນ ທີ່ເປັນຊົນກຸ່ມ
ນ້ອຍກວ່າປະຊາຄົມອື່ນໆ ເພຶ່ອຍົກລະດັບການເປັນຢູ່ ການສືກສາ ເສດຖະກິດ ການຄ້າ
ແລະອຸດສາຫະກຳໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ຊຶ່ງຍານາງສຸພາ ໄດ້ແນະນຳຕົນເອງສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ຍານາງສຸພາ ໄດ້ກ່າວຢໍ້າອີກວ່າ “ບໍ່ມີຫຍັງໃນຊີວິດທີ່ຈະຕ້ອງຢ້ານ ມັນເປັນພຽງເລື້ອງ
ທີ່ຈະຕ້ອງເຂົ້າໃຈ. ບັດນີ້ເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ຈະຕ້ອງເຂົ້າໃຈຕື່ມອີກ ເພື່ອພວກເຮົາຈະ
ມີຄວາມຢ້ານກົວໜ້ອຍລົງ.”
ຍານາງສຸພາ ໄຊປຣະສິດ ເມ ພັນລະຍາຂອງ ທ່ານຣິດຈາດ ແອລ ເມ (Richard L.
Mays) ອະດີດຜູ້ພິພາກສາສານສູງສຸດຂອງລັດອາແກນຊໍ ທີ່ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍ
ອະດີດຜູ້ປົກຄອງລັດເວລານັ້ນແມ່ນ ທ່ານບິລ ຄລິນຕັນ (BillClinton,1993-2001)
ທີ່ໄດ້ກາຍມາເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນທີ 42 ຂອງສະຫະລັດ.
ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງ ຍານາງສຸພາ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ອະດີດຜູ້ປົກຄອງ
ລັດອາແຄນຊໍທ່ານຈິມ ກາຍ ທັກເກີຣ (Jim Guide Tucker)
ຍານາງສຸພາ ກ່າວວ່າ “ເວລາໃດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຖືກເລືອກ ຂ້າພະເຈົ້າຈະເປັນແມ່ຍິງເອເຊຍ
ຄົນທຳອິດ ຢູ່ໃນປະຫວັດສາດ ທີ່ຈະຮັບໃຊ້ເປັນຜູ້ປົກຄອງລັດ. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງ
ຄວາມຂອບໃຈມາຍັງອະດີດຜູ້ປົກຄອງລັດອາແຄນຊໍ ທ່ານຈິມ ກາຍ ທັກເກີຣ ພ້ອມດ້ວຍ
ສາມີຂ້າພະຈົ້າ ແລະຍານາງແຈັກກີ ຄັມມິງ ໂກສກີພ້ອມ ຕິດຕາມດ້ວຍຄອບຄົວຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ ແລະບັນດາເພື່ອນຝູງທຸກໆຊົນຊາດ ເນື່ອງໃນວັນປະກາດການສະໝັກເປັນຜູ້
ປົກຄອງລັດອາແກນຊໍ ຢ່າງເປັນທາງກການໃນປະຫວັດສາດ ວັນສຸກ ວັນທີ 26 ມີນາ
2021.”
ຍານາງສຸພາ ກ່າວວ່າ ຍານາງໃຫ້ການສະນັບສະໜູນ ແກ່ພັກການເມືອງທຸກພັກຝ່າຍ
ໂດຍບໍ່ໄດ້ເຈາະຈົງໃສ່ພັກໃດພັກນຶ່ງ ເຫດຜົນກໍເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນທັງ
ໝົດຊຶ່ງຍານາງສຸພາ ໄດ້ກ່າວດັ່ງນີ້:
ລັດອາແກນຊໍ ມີພົນລະເມືອງຢູ່ 3 ລ້ານ 6 ແສນຄົນ ເປັນລັດອຸດສາຫະກໍາ ຊຶ່ງສ່ວນ
ໃຫຍ່ແມ່ນບໍລິສັດໄທສັນ (Tyson) ທີ່ມີຄົນລາວຈຳນວນນຶ່ງ ແລະຊາດອື່ນໆເປັນ
ພະນັກງານປາດຊີ້ນໄກ່ສົ່ງອອກຂາຍທົ່ວປະເທດ. ນອກນັ້ນກໍມີຊາວ ລາວທີ່ມີຟາມລ້ຽງ
ໄກ່ສົ່ງໃຫ້ບໍລິສັດໄທສັນ. ຜູ້ອາວຸໂສທີ່ສຳຄັນທ່ານນຶ່ງ ທີ່ບໍ່ປະສົງ ບອກຊື່ຢູ່ໃນລັດອາ
ແຄນຊໍ ແລະນັກເຄື່ອນໄຫວສັງຄົມອີກຄົນນຶ່ງ ກ່າວວ່າ “ຄົນອາເມຣີກັນເຊື້ອສາຍລາວ
ຢູ່ໃນລັດອາແຄນຊໍ ມີຢູ່ ປະມານ7,000ຫາ 8,000 ພັນຄົນ ໃນຈຳນວນດັ່ງກ່າວປະ
ມານເຄິ່ງນຶ່ງເປັນສັນຊາດອາເມຣີກັນທີ່ມີສິດປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງ. ແຕ່ເທົ່າທີ່ຜ່ານ
ມາຫຼາຍໆຄົນບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນແລະບໍ່ພາກັນລົງທະບຽນໃຊ້ສິດປ່ອນບັດ ນັບແຕ່ຂັ້ນ
ທ້ອງຖິ່ນຂຶ້ນໄປຫາການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ.
ຍານາງສຸພາ ເປັນຄົນອາເມຣີກັນເຊື້ອສາຍລາວ ສະໝັກເປັນຜູ້ປົກຄອງລັດ ອາແກນ
ຊໍ ເພື່ອຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນໂດຍທົ່ວໄປ ຮວມທັງຄົນອາເມຣິກັນ ເຊື້ອສາຍລາວ ຊຶ່ງຍາ
ນາງສຸພາ ກ່າວເຖິງຕອນນີ້ວ່າ:
ຍານາງ ສຸພາ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປະກາດບອກຄົນລາວໄປແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າ
ຮູ້ດີວ່າມີຄົນແມກຊິໂກ ຄົນຂາວ ຄົນດຳ ພວກກະເທີຍ ແລະພວກຊາວໜຸ່ມທີີ່ມີ ຈຳ
ນວນຫຼາຍກວ່າຄົນລາວ. ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວເຂົາເຈົ້າບໍ່ມັກພາກັນໄປປ່ອນບັດ ແລະ
ບໍ່ສົນໃຈ. ນີ້ເປັນເລື້ອງສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງພົວພັນ ເພາະຈະເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດ
ເຂົາເຈົ້າ ພວກເດັກນ້ອຍ ອະນາຄົດ ແລະລັດທີ່ເຂົາເຈົ້າອາໄສຢູ່. ຂ້າພະເຈົ້າຢາກ
ໃຫ້ການສຶກສາແກ່ເຂົາເຈົ້າ ໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມຄວາມສຳຄັນໃນການລົງທະບຽນ
ບ່ອນບັດ ເພາະມັນຈະເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ອະນາຄົດເຂົາເຈົ້າ ນັບຈາກນະໂຍບາຍ
ຄົນເຂົ້າເມືອງ, ການເນລະເທດຄົນອອກປະເທດ, ນະໂຍບາຍກົດໝາຍ ແລະທຸ
ລະກິດເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ.”
ຍານາງສຸພາ ກ່າວມ້ວນທ້າຍວ່າ "ນີ້ແມ່ນການສ້າງປະວັດສາດ ແມ່ນແຕ່ໄດ້
ຜ່ານການ ສະໝັກແຂ່ງຂັນຂັ້ນຕົ້ນ ຫຼື primary ຊຶ່ງມີພັກເດໂມແຄຣັດ ຣີພັບ
ບລິກັນ ແລະ ພັກອິດສະລະ. ແຕ່ລະພັກຕ້ອງມີແຕ່ຜູ້ດຽວທີ່ຈະຖືກເລືອກ ໃຫ້
ຜ່ານຂັ້ນຕົ້ນ ຫຼືprimary ໃນເດືອນພຶດສະພາປີ 2022 ຈະມາເຖິງນີ້ ເພື່ອເປັນ
ຜູ້ຕາງໜ້າພັກຂອງໃຜລາວຢູ່ເວທີການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປໃນ ເດືອນພະຈິກ ປີ
2022 ຄື ປີໜ້ານີ້. ສຳລັບພັກເດໂມແຄຣັດຂອງຂ້າພະເຈົ້າມີຢູ່ສາມຄົນ ແລະ
ອີກຫ້າຫົກຄົນແມ່ນຢູ່ພັກຣີພັບບລິກັນ ພວກເຮົາໄດ້ສົນທະນາກັນກັບ ທ່ານ
ອາລ ຊາບຕັນ(Al Charpton) ນັກເຄື່ອນໄຫວສິດທິມະນຸດ ທີ່ຈະປາກົດໂຕຢູ່
ໂທລະພາບ Face the Nation ແລະນີ້ແມ່ນເລື້ອງໃຫຍ່ ຢາກໃຫ້ຄົນລາວ
ເຮົາເຂົ້າໃຈ."
ຍານາງສຸພາ ແມ່ນຄົນພື້ນຖານດັ້ງເດີມໃນເມືອງ ລິເຕີນ ຣັອກ (Little Rock)
ເມືອງເອກຂອງລັດອາແກນຊໍ ທີ່ຍານາງພັດ ໄຊປຣະສິດ ແມ່ຂອງ ຍານາງສຸພາ
ແລະເອື້ອຍສາມຄົນ ໄດພາກັນເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານກັບຄອບຄົວໃນປີ 1975
ເວລານັ້ນຍານາງ ສຸພາ ອາຍຸໄດ້ 6 ປີ. ຍານາງ ສຸພາ ເປັນນັກທຸລະກິດ ທີ່ປະສົ
ບຜົນສຳເລັດ ແລະເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີ ຢູ່ໃນບັນດາບໍລິສັດ ທີີ່ມີຊື່ສຽງຂອງ ອາເມຣິກາ
Fortune 500. ຍານາງສຸພາ ມີປະສົບການດ້ານການບໍລິຫານ ມາເປັນເວລາ
25 ປີ, ເປັນຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ຂອງ (CEO) ວາລະສານ Inclusion magazine.
ນອກນັ້ນຍັງກຳກັບໃກ້ຊິດກັບແຟຊັນ ພະແນກປະຊາສຳພັນ ຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດຂົນຂວາຍຊອກຫາແຮງງານ ທີ່ເປັນນັກສຶກສາຫາກໍຮຽນຈົບຈາກມະຫາ
ວິທະຍາໄລຕ່າງໆ ເພື່ອນຳມາເຝິກຫັດ ວຽກງານ ຮຽນຮູ້ພັດທະນາກ່ຽວກັບສິນຄ້າ
ແລະນະໂຍບາຍຮ້ານຄ້າຫຍ່ອຍຕ່າງໆ. ຍານາງ ສຸພາ ສາມາດປາກພາສາລາວ
ໄທ ສະແປນິສ ແລະ ອັງກິດ. ຍານາງສຸພາ ອາຍຸ 49 ປີ ມີລູກຊາຍສາມຄົນ ແລະ
ລູກສາວນຶ່ງຄົນ.
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