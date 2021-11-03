ຍານາງ ລໍາພູນ ຈັນທະຄຳ ກຳລັງລໍຖ້າ ສັກຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ລູກຊາຍ ອາຍຸ 7 ປີ

ປັດຈຸບັນນີ້ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ທຸກຄົນທີີ່ມີອາຍຸແຕ່ 12 ປີ ຂຶ້ນໄປສາມາດໄດ້ຮັບ ການສັກ
ຢາວັກຊີນຕ້ານໂຄວິດ-19. ບັດນີ້ສູນກາງປ້ອງກັນ ແລະຄວບຄຸມ ພະຍາດ ຫລື CDC
ກຳລັງພິຈາລະນາການອະນຸມັດວັກຊີນຟາຍເຊີ-ໄບໂອ ເອັນເທັກ (Pfizer-BioNTech)
ຂັ້ນສຸດທ້າຍສໍາລັບເດັກນ້ອຍ. ທຳນຽບຂາວກໍກຳລັງກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການດໍາ
ເນີນການສັກຢາວັກຊີນເຂັມ ທໍາອິດ ໃຫ້ເດັກນ້ອຍອາຍຸລະຫວ່າງ 5-11 ປີພາຍໃນ
ທ້າຍອາທິດນີ້.
ຂະນະທີ່ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງຈຳນວນນຶ່ງຍັງຮູ້ສຶກບໍ່ແນ່ໃຈກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ແຕ່ພໍ່ແມ່ອີກຈຳ
ນວນນຶ່ງໄດ້ພາກັນລໍຖ້າໂອກາດນີ້ມາເຖິງດ້ວຍໃຈຈົດຈໍ່ ເພື່ອຈະປ້ອງກັນລູກຂອງເຂົາ
ເຈົ້າຈາກການຕິດໂຄວິດ-19. ຍານາງລຳພູນ ຈັນທະຄຳ ແມ່ຂອງທ້າວຫຼ້ານ້ອຍ ອາຍຸ 7
ປີ ໄດ້ກ່າວສູ່ວີໂອເອຟັງກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
ໃນມື້ວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ, ອົງການອາຫານ ແລະຢາສະຫະລັດໄດ້ອະນຸມັດແບບ ສຸກເສີນ
ແກ່ການແຈກຢາຍຈຳນວນໂດສຂອງຢາວັກຊີນຟາຍເຊີກັນໂຄວິດ-19 ສໍາລັບເດັກນ້ອຍ.
ທ່ານເຈັຟ ຊຽນທ໌ (Jeff Zients) ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ປະ ສານງານໃນການຮັບມືກັບໂຄວິດ-
19 ຂອງທຳນຽບຂາວກໍກ່າວວ່າຂະນະທີ່ລໍຖ້າການອະນຸມັດຈາກ CDC ຢູ່ນີ້, ເດັກນ້ອຍ
ອາດສາມາດໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນດັ່ງກ່າວໃນວັນພຸດມື້ນີ້ກໍເປັນໄດ
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