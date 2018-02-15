ຍານາງກົງເດືອນ ຫຼວງຣາດ ຮອງປະທານ ສະມາຄົມສະຕີລາວ ອາເມຣິກັນ ປະຈຳເຂດເບເອເຣຍ

ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ເນື່ອງຈາກວ່າ ວັນທີ 8 ເດືອນມີນາ ຈະມາເຖິງນີ້ ເປັນວັນແມ່ຍິງ
ສາກົນ ເພາະສະນັ້ນ ໃນສອງສາມອາທິດທິດທີ່ຜ່ານມາ ລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງ
ວີໂອເອ ຈຶ່ງໄດ້ນຳເອົາການສຳພາດ ກ່ຽວກັບ ບົດບາດຂອງພວກແມ່ຍິງອາເມຣິກັນເຊື້ອ
ສາຍລາວມາສະເໜີທ່ານ. ສຳລັບວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາໄດ້ໂອ້ລົມກັບ ຍານາງແກົງເດຶອນ
ຫຼວງຣາດ ຮອງປະທານສະມາຄົມສະຕີລາວ ປະຈຳເຂດເບເອເຣຍ ທີ່ລັດຄາລີຟໍເນຍ
ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ມາສະເໜີທ່ານ. ສະມາຄົມດັ່ງກ່າວ
ນີ້ເປັນສະມາຄົມຊ່ວຍຕົນເອງ ອາສາສະໝັກ ແລະບໍ່ສ້າງຜົນກຳໄລ. ສ່ວນວ່າກິດຈະ
ການຂອງສະມາຄົມຍິງລາວມີຄວາມເປັນມາຢ່າງໃດ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ
ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ສັດຕະວັດທີ 21 ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຮົາເຫັນບົດບາດ ຄວາມ
ກ້າວໜ້າ ແລະການປ່ຽນແປງດ້ານການດຳລົງຊີວິດຫລາຍຢ່າງ ເຊັ່ນວ່າຄວາມຈະເລີນ
ດ້ານເທັກໂນໂລຈີ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິງແມ່ນຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວຂອງພວກແມ່
ຍິງສາກົນ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພາກັນລຸກຮືຂຶ້ນ ຢ່າງອົງອາດກ້າຫານ ເວົ້າອອກມາເປັນສຽງ
ດຽວກັນ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງເອົາສິດທິ ແລະຄວາມສະເໜີພາບ ທີ່ໄດ້ຖືກກົດດັນມາເປັນ
ເວລານານ.
ນອກຈາກວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະກອບວິຊາອາຊີບ ປະຕິບັດໜ້າທີອັນສຳຄັນ ແລະເຖິງ
ແມ່ນວ່າ ຈຳນວນນຶ່ງບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນວົງການເມືອງກໍຕາມ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າກໍມີຄວາມສາມາດ
ສ້າງລາຍໄດ້ເທົ່າທ່ຽກັບພວກຜູ້ຊາຍ ແລະຍັງໄດ້ວາງບົດບາດອາສາສະໝັກຮັບໃຊ້່
ຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມຢູ່ຕາມທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆຂອງໃຜລາວຢູ່ໃນສະຫະລັດ.
ຍານາງແກ້ວກົງເດືອນ ຫຼວງຣາດ ສະຕີອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວທີ່ຫ້າວຫັນ ແມ່ນ
ໂຕຢ່າງນຶ່ງຄົນນຶ່ງ ທີ່ໜ້າສັນລະເສີນ. ຍານາງເປັນຮອງປະທານສະມາຄົມສະຕີລາວ
ປະຈຳເຂດເບເອເຣຍ ຢູ່ທີ່ລັດຄາລີຟໍເນຍ ແລະໄດ້ຮັບໃຊ້ປະຊາຄົມລາວອາເມຣິກັນ
ມາໄດ້ສາມສະໄໝແລ້ວ. ຍານາງແກ້ວກົງເດືອນ ໄດ້ເລົ່າປະສົບການຂອງການເປັນ
ຜູ້ນຳສັງຄົມລາວອາເມຣິກັນ ຢູ່ເຂດເບເອເຣຍ ສູ່ວີໂອເອຟັງດັ່ງນີ້:
ບັນດາຊາວໜຸ່ມຜູ້ເກີດໃຫຍ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ພາກັນໄດ້ຮັບການສຶກສາສູງ ແລະມີໜ້າ
ທີ່ວຽກການອັນສຳຄັນຫລາຍໆຢ່າງ. ເພື່ອຊ່ວຍແປງທາງປ້ອງກັນຜູ້ເກີດໃໝ່ໃຫຍ່ລຸ່ນ
ໃຫ້ຢູ່ໃນລະບຽບວິໃນ ແລະຫລີກເວັ້ນບັນຫາຕ່າງໆ ຍານາງແກ້ວກົງເດືອນ ໄດ້ກ່າວ
ເຖິງກິດຈະການໃຫ້ແກ່ພວກຊາວໜຸ່ມໄດ້ຮຽນຮູ້ດັ່ງນີ້:
ການດຳລົງຊີວິດໂດຍທົ່ວໆໄປແລ້ວແມ່ນເປັນຂອງທຳມະດາ ທີ່ບາງຄັ້ງບາງຄາວກໍຈະ
ຫລີກເວັ້ນບັນຫາສັງຄົມ ແລະບັນຫາສ່ວນໂຕບໍ່ໄດ ເຊັ່ນວ່າບັນຫາຜົວເມຍ ລູກເຕົ້າ
ແລະເພື່ອນຝູງ ຊຶ່ງຍານາງແກ້ວກົງເດືອນໄດ້ກ່າວເຖິງຕອນນີ້ວ່າ :
ກ່ຽວກັບດ້ານສັງຄົມສົງເຄາະ ສະມາຄົມສະຕີລາວ ໄດ້ພາກັນປຸ້ມລຸ່ມເບິ່ງແຍງກັນເທົ່າ
ທີ່ຄວນ ໂດຍສະເພາະການຊ່ວຍເຫລືອໃນເວລາເກີດມີການເສຍຊີວິດຂອງສະມາຊິກ
ສະມາຄົມ ຊຶ່ງຍານາງແກ້ວກົງເດືອນ ໄດ້ກ່າວເຖິງການບໍລິການດ້ານນີ້ວ່າ:
ຊີວິດຂອງບັນດາຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ ຕ້ອງໄດ້ເປັນທີ່ເບິ່ງແຍງຢ່າງ
ໃກ້ຊິດເປັນພິເສດ ໂດຍສະເພາະດ້ານການໄປມາ ແລະພະຍາບານ. ເຖິງແມ່ນວ່າ
ປະຊາກອນລາວ ຈະໄດ້ມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ຕ່າງປະເທດເປັນເວລາດົນກວ່າສີ່ທົດສະວັດ
ແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ກໍຍັງໄດ້ມີການພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ຊາວລາວຍັງມີຄວາມກະຕັນຍູຮູ້ບຸນ
ຄຸນຕໍ່ພໍ່ແມ່ເຖົ້າແກ່ຢູ່ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຖິ້ມຮີດໃຫ້ໝອງຄອງໃຫ້ເສົ້າ. ຫລາຍໆຄອບຄົວ ທີ່ມີພໍ່
ແມ່ເຖົ້າແກ່ຢູ່ນໍາ ຕ້ອງໄດ້ຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບເປັນພິເສດ ແທນທີ່ ຈະນຳເອົາພໍ່
ແມ່ໄປຝາກໄວ້ທີ່ເຮືອນບົວລະບັດຜູ້ເຖົ້າ ຄືດັ່ງປະເພນີອາເມຣິກັນທົ່ວໆໄປ ຊຶຶ່ງຍານາງ
ແກ້ວກົງເດືອນ ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຕອນນີ້ວ່າ:
ການມີປະກັນໄພສຸຂະພາບ ແລະປະກັນໄພຊີວິດຢູ່ໃນສະຫະລັດ ເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນ
ແຕ່ວ່າ ປະຊາຊົນສະຫະລັດຫລາຍໆຄົນ ຍັງບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້. ເພາະສະນັ້ນ ຈະ
ຕົກເປັນພາລະ ຂອງປະຊາຄົມສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ຈະເບິ່ງແຍງກັນເອງ. ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້
ຍານາງແກ້ວກົງເດືອນກ່າວວ່າ:
ນັ້ນແມ່ນໂຕຢ່າງນຶ່ງ ຂອງການວາງບົດບາດການເປັນຜູ້ນຳຂອງສັງຄົມ ຂອງຍານາງ
ແກ້ວກົງເດືອນ ສະຕີລາວອາເມຣິກັນ ຢູ່ເຂດເບເອເຣຍ ລັດຄາລີຟໍເນຍ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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