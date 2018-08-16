ອາຫານ ພື້ນເມືອງລາວ ກຳລັງ ເປັນທີນິຍົມ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ

ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງວີໂອເອ ໃນແລງວັນ
ພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະນຳເອົາການໂອ້ລົມ ກັບຍານາງດາວອນ ສຸທຳມະວົງ ແມ່ຄົວໃຫຍ່
ຊ່ຽວຊານດ້ານອາຫານລາວ ແລະໄທ ພ້ອມທັງເປັນເຈົ້າຂອງຮ້ານອາຫານທີ່ມີຊື່ວ່າ
“ສະບາຍດີ” ທີ່ຫາກໍເປີດມາໄດ້ເກືອບນຶ່ງປີແລ້ວຢູ່ຖະໜົນເມົາເພລຊັນ (Mt Pleasant)
ຊຶ່ງແມ່ນຄຸ້ມນຶ່ງຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ. ປັດຈຸບັນນີ້ອາຫານພື້ນເມືອງລາວກຳລັງ
ເປັນທີ່ນິຍົມຊົມຊອບສຳລັບຄົນອາເມຣິກັນ ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ. ອັນດັບຕໍ່ໄປ
ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດ ຂອງການໂອ້ລົມດັ່ງກ່າວ ມາສະເໜີທ່ານ ເຊີນ ຮັບຟັງໄດ້ເລີຍ.
ມີໃຜແດ່ທີ່ຍັງເວົ້າວ່າ ອາຫານລາວບໍ່ຄ່ອຍເປັນທີ່ນິຍົມ ແລະປະເທດລາວກໍບໍ່ເປັນທີ່ຮູ້
ຈັກກັນດີ. ຄຳເວົ້າດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າຜິດພາດ ບັນດານັກຕິຊົມ ແລະຊີມລົດ
ຊາດອາຫານຈາກນິຕະຍະສານທີມີຊື່ສຽງຕ່າງໆຢູ່ໃນສະຫະລັດ ໄດ້ຍ້ອງຍໍອາຫານພື້ນ
ເມືອງລາວຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກເຖິງລົດຊາດ ແລະຄວາມແຊບນົວ. ບັນດານັກຂຽນຕິຊົມ
ກ່ຽວກັບອາຫານພື້ນເມືອງຂອງຊາວໂລກ ໄດ້ພາກັນຊອກຫາເລາະຊີມອາຫານຕ່າງໆ.
ຖ້າຫາກຮ້ານອາຫານໃດ ທີ່ຖືກຍ້ອງຍໍແລ້ວ ຮ້ານນັ້ນກໍຈະໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈ
ແລະພວກລູກຄ້າຈະພາກັນມາທົດລອງດ້ວຍຕົນເອງ.
ເມື່ອສິບກວ່າປີປີກ່ອນ ບໍ່ມີຮ້ານອາຫານລາວ ຢູ່ໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ແຕ່ຕົກ
ມາບັດນີ້ໄດ້ມີເຖິງສີ່ຮ້ານ ຮ້ານທີ່ເປີດຫລ້າສຸດໄດ້ແກ່ຮ້ານ “ສະບາຍດີ” ໂດຍແມ່ຄົວທີ່
ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານອາຫານລາວ ແລະໄທ ຄືຍານາງດາວອນ ສຸທຳມະວົງ ລູກບ້ານ
ຫຼານເມືອງນະຄອນວຽງຈັນ. ແຕ່ກ່ອນຈະມາເປີດຮ້ານເປັນຂອງຕົນເອງນັ້ນ ຍານາງ
ດາວອນ ໄດ້ເປັນແມ່ຄົວໃຫຍ່ປະຈຳຮ້ານອາຫານໄທເປັນເວລາ 13 ປີ ແລະໃນທີ່ສຸດກໍ
ໄດ້ຕັດສິນໃຈເປີດຮ້ານອາຫານເປັນຂອງຕົນເອງ ບໍລິການທັງອາຫານລາວ ແລະໄທ
ເພື່ອໃຫ້ຊາວໂລກໄດ້ຊີມລົດຊາດຂອງອາຫານພື້ນເມືອງລາວ.
ຍານາງດາວອນ ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມສົນໃຈ ແລະຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງອາຫານລາວ
ຈາກພວກລູກຄ້າຕໍ່ ວີໂອເອ ດັ່ງນີ້ :
ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ມີກົດລະບຽບອັນເຄັ່ງຄັດຫຼາຍໆຢ່າງ ຮວມທັງການຂາຍເຫຼົ້າຢູ່
ຕາມຮ້ານອາຫານ ຊຶ່ງບໍ່ເປັນທີ່ງາຍເລີຍ ໃນການຂໍອະນຸຍາດ. ເພາະສະນັ້ນ ຮ້ານອາ
ຫານສະຍາຍດີ ຍັງບໍ່ສາມາດຂາຍເຫຼົ້າໄດ້ເທື່ອ ແຕ່ກໍກຳລັງພະຍາຍາມໃຫ້ໄດ້ໃບອະ
ນຸຍາດໃນອະນາຄົດຂ້າງໜ້ານີ້ ຊຶ່ງຍານາງດາວອນ ໄດ້ກ່າວ ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
ຫຼາຍໆຄົນທີ່ເຄີຍທົດລອງເປີດຮ້ານອາຫານມາກ່ອນພາກັນລົ້ມລຸກຄຸກຄານ ແລະປະ
ສົບກັບບັນຫາຫຼາຍໆຢ່າງ ບໍ່ເປັນດັ່ງຄວາມຝັນທີ່ໄດ້ຄາດຄິດເອົາໄວ້. ວຽກຮ້ານອາຫານ
ເປັນວຽກໜັກ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາໄປທ່ຽວຫຼິ້ນ ສັງສັນຄືດັ່ງ
ຄົນອື່ນໆ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ກ່ອນຈະເປີດຮ້ານອາຫານຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຮັບຮູ້ ຢັ້ງ
ຢືນຫຼາຍຂັ້ນຕອນຈາກເຈົ້າຂອງສະຖານທີ່ເຊົ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີທືນຮອນຫຼາຍເທົ່າ
ໃດກໍຕາມ ຊຶ່ງຍານາງດາວອນໄດ້ກ່າວເຖິງເລື້ອງນີ້ວ່າ:
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ໃນແຕ່ລະເດືອນ ຍານາງດາວອນ ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍຄ່າຕ່າງໆເປັນຕົ້ນ
ວ່າ ຄ່າປະກັນໄພ ຄ່າເຊົ່າ ຄ່ານໍ້າ ຄ່າໄຟ ແລະອື່ນໆທີ່ຈະຕ້ອງຫາເງິນ ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍເທົ່າ
ທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້ ເພື່ອພຽງພໍ ສຳລັບການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່າວໄວ້ນັ້ນ ຊຶ່ງຍານາງດາວອນໄດ້
ກ່າວດັ່ງນີ້:
ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ ຍານາງດາວອນ ກໍໄດ້ສະແດງຄວາມດີໃຈທີ່ສາມາດກ້າວມາ
ຮອດຈຸດນີ້ ໃນການນຳສະເໜີອາຫານລາວ ດ້ວຍການເປີດຮ້ານເປັນຂອງຕົນເອງຊຶ່ງ
ຍານາງກ່າວມ້ວນທ້າຍວ່າ:
ນັ້ນແມ່ນການສຳພາດກັບຍານາງດາວອນ ສຸທຳມະວົງ ເຈົ້າຂອງຮ້ານອາຫານ
ສະບາຍດີ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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