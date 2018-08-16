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ຊີວິດຊາວລາວ

ອາຫານ ພື້ນເມືອງລາວ ກຳລັງ ເປັນທີນິຍົມ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ

ຍານາງດາວອນ ສຸທຳມະວົງ ກຳລັງເຮັດໝູກອບ ນຶ່ງໃນບັນດາ ອາຫານຍອດນິຍົມ ຢູ່ຮ້ານອາຫານ ສະບາຍດີ ໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ວັນທີ 14 ສິງຫາ 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ສະບາຍດີທ່ານ​ຜູ້​ຟັງ​ທີ່​ເຄົາລົບ ໃນ​ລາຍການ​ຊີວິດ​ຊາວ​ລາວຂອງວີ​ໂອ​ເອ ​ໃນ​ແລງ​ວັນ​
ພະ​ຫັດ​ມື້​ນີ້ ​ເຮົາ​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ການ​ໂອ້ລົມ ກັບຍານາງ​ດາວ​ອນ ສຸ​ທຳ​ມະ​ວົງ ແມ່ຄົວ​ໃຫຍ່
ຊ່ຽວຊານ​ດ້ານ​ອາຫານ​ລາວ ​ແລະ​ໄທ ພ້ອມທັງ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ຮ້ານ​ອາຫານທີ່ມີ​ຊື່ວ່າ
“ສະບາຍດີ” ທີ່​ຫາ​ກໍ​ເປີດ​ມາ​ໄດ້ເກືອບ​ນຶ່ງ​ປີແລ້ວຢູ່​ຖະໜົນ​ເມົາເພລຊັນ (Mt Pleasant)
ຊຶ່ງ​ແມ່ນ​ຄຸ້​ມນຶ່ງ​ຢູ່​ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິ​ງຕັນ. ປັດຈຸ​ບັນ​ນີ້ອາຫານ​ພື້ນ​ເມືອງ​ລາວ​ກຳລັງ
ເປັນ​ທີ່​ນິຍົມ​ຊົມ​ຊອບສຳລັບຄົນອາ​ເມຣິກັນ ​ໃນ​ນະຄອນຫຼວງວໍຊິ​ງຕັນ. ອັນດັບຕໍ່ໄປ
ກິ່ງ​ສະຫວັນ ຈະ​ນຳ​ເອົາລາຍລະອຽດ ຂອງການໂອ້ລົມດັ່ງກ່າວ ມາສະ​ເໜີ​ທ່ານ ​ເຊີນ ຮັບຟັງໄດ້ເລີຍ.

ຍານາງດາວອນ ສຸທຳມະວົງ ແມ່ຄົວໃຫຍ່ ແລະເຈົ້າຂອງຮ້ານອາຫານສະບາຍດີ.
ຍານາງດາວອນ ສຸທຳມະວົງ ແມ່ຄົວໃຫຍ່ ແລະເຈົ້າຂອງຮ້ານອາຫານສະບາຍດີ.

ລິງໂດຍກົງ

ມີໃຜ​ແດ່​ທີ່​ຍັງ​ເວົ້າ​ວ່າ ອາຫານ​ລາວ​ບໍ່ຄ່ອຍ​ເປັນ​ທີ່​ນິຍົມ ​ແລະ​ປະ​ເທດ​ລາວ​ກໍບໍ່​ເປັນ​ທີ່​ຮູ້
ຈັກ​ກັນ​ດີ. ຄຳ​ເວົ້າ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້​ໄດ້​ພິສູດ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ຜິດພາດ ບັນດາ​ນັກ​ຕິ​ຊົມ ​ແລະຊີ​ມລົດ
​ຊາດ​ອາຫານ​ຈາກນິຕະ​ຍະ​ສານ​ທີ​ມີ​ຊື່​ສຽງ​ຕ່າງ​ໆ​ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ຍ້ອງຍໍ​ອາຫານ​ພື້ນ​
ເມືອງ​ລາວຊໍ້າ​ແລ້​ວຊໍ້​າອີກ​ເຖິງ​ລົດຊາດ​ ​ແລະຄວາມ​ແຊບນົວ. ​ບັນດານັກ​ຂຽນ​ຕິ​ຊົມ
ກ່ຽວ​ກັບ​ອາຫານພື້ນ​ເມືອງ​ຂອງ​ຊາວ​ໂລກ ​ໄດ້​ພາກັນ​ຊອກ​ຫາເລາະ​ຊີມ​ອາຫານ​ຕ່າງໆ.
ຖ້າ​ຫາກ​ຮ້ານ​ອາຫານໃດ ​ທີ່​ຖືກ​ຍ້ອງຍໍ​ແລ້ວ ຮ້ານ​ນັ້ນ​ກໍຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມໄວ້​ວາງ​ໃຈ ​
ແລະ​ພວກ​ລູກ​ຄ້າ​ຈະ​ພາກັນມາທົດ​ລອງ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ.

​ເມື່ອ​ສິບກ​ວ່າ​ປີ​ປີ​ກ່ອນ ບໍ່​ມີ​ຮ້ານ​ອາຫານ​ລາວ​ ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ນະຄອນຫຼວງ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ​ແຕ່ຕົກ
ມາ​ບັດ​ນີ້ໄດ້​ມີ​ເຖິງ​ສີ່​ຮ້ານ ຮ້ານ​ທີ່​ເປີດ​ຫລ້າ​ສຸດ​ໄດ້​ແກ່​ຮ້ານ “ສະບາຍດີ” ​ໂດຍ​ແມ່ຄົວ​ທີ່​
ມີຄວາມ​ຊຳ​ນິຊຳນານ​ອາຫານລາວ ​ແລະ​ໄທ ​ຄື​ຍານາງ​ດາ​ວອນ ສຸ​ທຳ​ມະ​ວົງ ລູກບ້ານ
ຫຼານ​ເມືອງນະຄອນ​ວຽງ​ຈັນ. ​ແຕ່ກ່ອນ​ຈະ​ມາ​ເປີດ​ຮ້ານ​ເປັນ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​ນັ້ນ ຍານາງ
​ດາ​ວອນ ໄດ້​ເປັນ​ແມ່ຄົວ​ໃຫຍ່​ປະຈຳ​ຮ້ານ​ອາຫານ​ໄທ​ເປັນ​ເວລາ 13 ປີ ​ແລະ​ໃນ​ທີ່​ສຸດ​ກໍ
​ໄດ້​ຕັດສິນ​ໃຈ​ເປີດ​ຮ້ານ​ອາຫານ​ເປັນ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ ບໍລິການ​ທັງ​ອາຫານ​ລາວ ​ແລະ​ໄ​ທ
​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຊາວ​ໂລກ​ໄດ້​ຊີມ​ລົດ​ຊາດຂອງອາຫານ​ພື້ນ​ເມືອ​ງລາວ.

ຍານາງ​ດາວ​ອນ ​ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງຄວາມສົນ​ໃຈ ​ແລະ​ຮຽກຮ້ອງ​ຕ້ອງການ​ຂອງອາຫານ​ລາວ
ຈາກ​ພວກ​ລູກ​ຄ້າຕໍ່ ວີ​ໂອ​ເອ ດັ່ງນີ້ :

ຄຳຍ້ອງຍໍຈາກ ໜັງສືພິມວໍຊິງຕັນໂພຕທ໌.
ຄຳຍ້ອງຍໍຈາກ ໜັງສືພິມວໍຊິງຕັນໂພຕທ໌.

ລິງໂດຍກົງ

ນະຄອນຫຼວງ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ມີ​ກົດ​ລະບຽບອັນ​ເຄັ່ງ​ຄັດ​ຫຼາຍ​ໆຢ່າງ ​ຮວມທັງ​ການ​ຂາຍ​ເຫຼົ້າ​ຢູ່​
ຕາມ​ຮ້ານ​ອາຫານ​ ຊຶ່ງບໍ່​ເປັນ​ທີ່​ງາຍເລີຍ ​ໃນ​ການຂໍອະນຸຍາດ​. ​ເພາະສະ​ນັ້ນ ຮ້ານ​ອາ
ຫານ​ສະ​ຍາຍ​ດີ ​ຍັງ​ບໍ່​ສາມາດ​ຂາຍ​ເຫຼົ້າ​ໄດ້​ເທື່ອ ​ແຕ່​ກໍ​ກຳລັງ​ພະຍາຍາມ​ໃຫ້​ໄດ້​ໃບອະ
ນຸຍາດ​ໃນ​ອະນາ​ຄົດ​ຂ້າງ​ໜ້າ​ນີ້ ຊຶ່ງ​ຍານາງ​ດາວ​ອນ ​ໄດ້​ກ່າວ ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ນີ້ວ່າ:

ຍານາງດາວອນ ກຳລັງເຮັດໝູກອບ.
ຍານາງດາວອນ ກຳລັງເຮັດໝູກອບ.

ລິງໂດຍກົງ

ຫຼາ​ຍໆຄົນ​ທີ່​ເຄີ​ຍ​ທົດ​ລອງເປີດ​ຮ້ານ​ອາຫານມາ​ກ່ອນພາກັນ​ລົ້ມລຸກຄຸກ​ຄານ ແລະ​ປະ
​ສົບ​ກັບ​ບັນຫາ​ຫຼາຍໆຢ່າງ ບໍ່​ເປັນດັ່ງ​ຄວາມຝັນ​ທີ່​ໄດ້ຄາດຄິດ​ເອົາ​ໄວ້. ວຽກ​ຮ້ານ​ອາຫານ
​ເປັນ​ວຽກ​ໜັກ ມີ​ຄວາມ​ຮັບຜິ​ດຊອບ​ສູງ ​ແລະບໍ່​ຄ່ອຍ​ມີ​ເວລາໄປທ່ຽວ​ຫຼິ້ນ ສັງ​ສັນຄື​ດັ່ງ​
ຄົນອື່ນໆ​. ນອກຈາ​ກນັ້ນ​ແລ້ວ ກ່ອນ​ຈະ​ເປີດ​ຮ້ານ​ອາຫານຕ້ອງໄດ້​ຜ່ານ​ການ​ຮັບ​ຮູ້ ຢັ້ງ
ຢືນ​ຫຼາຍ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ຈາກ​ເຈົ້າ​ຂອງສະຖານ​ທີ່ເຊົ່າ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ຈະມີ​ທືນຮອນ​ຫຼາ​ຍ​ເທົ່າ
​ໃດກໍ​ຕາມ ຊຶ່ງ​ຍານາງ​ດາ​ວອນ​ໄດ້​ກ່າວເຖິງເລື້ອງ​ນີ້​ວ່າ:

ຮ້ານອາຫານສະບາຍດີ ຕັ້ງຢູ່ເລກທີ່ 3211 Mt. Pleasant St. NW, Washington D.C.
ຮ້ານອາຫານສະບາຍດີ ຕັ້ງຢູ່ເລກທີ່ 3211 Mt. Pleasant St. NW, Washington D.C.

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​ຍິ່ງ​ໄປ​ກວ່າ​ນັ້ນ ໃນ​ແຕ່ລະ​ເດືອນ ຍາ​ນາງ​ດາວ​ອນ ຕ້ອງ​ໄດ້​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຄ່າຕ່າງໆ​ເປັນຕົ້ນ​
ວ່າ ຄ່າ​ປະກັນ​ໄພ ຄ່າ​ເຊົ່າ ຄ່າ​ນໍ້າ ຄ່າ​ໄຟ ​ແລະ​ອື່ນໆທີ່ຈະຕ້ອງ​ຫາ​ເງິນ ​ໃຫ້​ໄດ້ຫຼາຍເທົ່າ
​ທີ່​ຈະ​ຫຼາຍ​ໄດ້ ​ເພື່ອ​ພຽງພໍ ສຳລັບການໃຊ້​ຈ່າຍທີ່ກ່າວໄວ້ນັ້ນ ​ຊຶ່ງ​ຍານາງ​ດາວ​ອນ​ໄດ້
ກ່າວ​ດັ່ງນີ້:

ການຕົກແຕ່ງພາຍໃນຮ້ານອາຫານສະບາຍດີ.
ການຕົກແຕ່ງພາຍໃນຮ້ານອາຫານສະບາຍດີ.

ລິງໂດຍກົງ

ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ ຍານາງດາວອນ ກໍໄດ້ສະແດງຄວາມດີໃຈທີ່ສາມາດກ້າວມາ
ຮອດຈຸດນີ້ ໃນການນຳສະເໜີອາຫານລາວ ດ້ວຍການເປີດຮ້ານເປັນຂອງຕົນເອງຊຶ່ງ
ຍານາງກ່າວມ້ວນທ້າຍວ່າ:

ແໜມເຂົ້າ ນຶ່ງໃນຈຳນວນວນອາຫານຍອດນິຍົມຂອງ ຮ້ານອາຫານສະບາຍດີ.
ແໜມເຂົ້າ ນຶ່ງໃນຈຳນວນວນອາຫານຍອດນິຍົມຂອງ ຮ້ານອາຫານສະບາຍດີ.

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ນັ້ນ​ແມ່ນ​ການ​ສຳພາດກັບ​ຍານາງ​ດາວ​ອນ ສຸ​ທຳ​ມະ​ວົງ ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ຮ້ານ​ອາຫານ
​ສະບາຍດີ ທີ່​ນະຄອນຫຼວງ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ.

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