ຍານາງຈັນທະພອນ ນາຍຄູສອນ ນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ຢູ່ເມືອງອາມາຣິນໂລ ລັດເທັກຊັສ

ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງວີໂອເອ ໃນແລງວັນພະ
ຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະພາທ່ານໄປຮູ້ຈັກກັບຍານາງຈັນທະພອນ ໄຊຍະກຸມມານ ຊຶ່ງຮູ້ກັນໃນອີກ
ຊື່ນຶ່ງວ່າ ເທຍ. ຍານາງເປັນຄູສອນນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ຢູ່ເມືອງອາມາຣິນໂຣ ລັດເທັກຊັສ.
ຍານາງເທຍໄດ້ຖືກພໍ່ແມ່ແນະນຳໃຫ້ພົວພັນກັບກິດຈະກຳສັງຄົມລາວ ບ່ອນທີ່ຍານາງໄດ້
ເຫັນສະພາບຄວາມຕ້ອງການຂອງ ເດັກນ້ອຍອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ທີ່ໄດ້ເປັນສາເຫດ
ພາໃຫ້ນາງມາເປັນນາຍ ຄູສອນຢູ່ຊັ້ນປະຖົມ ຊຶ່ງ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳເອົາການໂອ້ລົມມາ
ສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ການນຳພາເຮັດກິດຈະການຊ່ວຍສັງຄົມ ຂອງຜູ້ນຳຄອບຄົວ ມີຜົນໃນທາງ ບວກຫຼາຍຢ່າງ
ຕໍ່ບັນດາລູກເຕົ້າ. ເມືອງອາມາຣິນໂຣ ລັດເທັກຊັສ ເປັນບ່ອນຕັ້ງປະຊາຄົມລາວອາເມຣິກັນ
ທີ່ສຳຄັນ ມາເປັນເວລາກວ່າ ສີ່ທົດສະວັດ. ບັນດາສະ ມາຊິກປະຊາຄົມລາວອາເມຣິກັນຢູ່
ຂົງເຂດແຫ່ງນີ້ປະກອບວິຊາອາຊີບຕ່າງໆ ມີທຸລະກິດການຄ້າ ມີວັດວາອາຮາມ ເປັນສູນ
ກາງເຕົ້າໂຮມສັງຄົມ ບັນດາຜູ້ອາວຸ ໂສໄດ້ນຳພາລູກຫລານ ຮັກສາຮິດຄອງປະເພນີ ແລະ
ສະຫຼອງບຸນປະປະຈຳປີຕ່າງໆ.
ຍານາງເທຍ ໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ໃນບັນຍາກາດສິ່ງແວດລ້ອມດັ່ງກ່າວນີ້ແລະໄດ້ເຫັນຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ ໃນການເປັນນາຍຄູ. ຍານາງເທຍ ສຳເລັດປະລິນ ຍາຕີ ຝ່າຍບໍລິ
ຫານ ຫຼື Business Administration ແລະປະລິນຍາໂທຝ່າຍ ສື່ສານ ຫຼື
communication ແລະສຳເລັດຫຼັກສູດການສອນ ຊຶ່ງຍານາງເທຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ:
ນອກຈາກເປັນຄູສອນເດັກນ້ອຍທົ່ວໄປ ຢູ່ຊັ້ນປະຖົມແລ້ວ ຍານາງເທຍຍັງເປັນ ຄູສອນພາ
ສາອັງກິດ ESL (English as a Second Language) ຫຼືພາສາ ອັງກິດເປັນພາສາທີ
ສອງ ທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສາກຳເນີດ ໃຫ້ແກ່ພວກຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມາຈາກຕ່າງປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມ
າມາດປາກເວົ້າ ອ່ານ ແລະຊ່ວຍໃນວຽກການສົນທະນາເຮັດວຽກງານ. ນອກນັ້ນກໍມີພວກ
ນັກຮຽນຜູ້ໃຫຍ່ ຈາກຕ່າງປະເທດຕຽມສອບເສັງທຽບເທົ່າຂັ້ນມັດທະຍົມ (GED) ແລະຕຽມ
ເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລ ຊຶ່ງຍານາງເທຍ ໄດ້ອະທິບາຍາສູ່ຟັງວ່າ:
ບັນດາເດັກນ້ອຍນັກຮຽນທີ່ຍານາງເທຍ ສິດສອນມາຈາກພື້ນຖານ ໂດຍທົ່ວໄປ ພ້ອມທັງ
ພໍ່ແມ່ເປັນຄົນລາວອາເມຣິກັນ ລູກຊອດ ແລະເດັກນ້ອຍທີ່ພໍ່ແມ່ມາຈາກ ປະເທດຕ່າງໆ
ຊຶ່ງຍານາງເທຍ ໄດ້ເລົ່າເຖິງປະສົບການຕອນນີ້ສູ່ຟັງວ່າ:
ຍານາງເທຍ ໄດ້ສັງເກດເຫັນບັນດາຊາວໜຸ່ມລຸ້ນນ້ອງໆທີ່ເຕີບໃຫຍ່ ພາກັນມີ ຄວາມກ້າວ
ໜ້າດ້ານການສຶກ ເຂົາເຂົ້າມີໜ້າທີ່ວຽກການ ເປັນນັກວິຊາການຢູ່ ໃນຫຼາຍໆຂະແໜງ ຊຶ່ງ
ຍານາງເທຍ ໄດ້ກ່າວມ້ວນທ້າຍສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ນັ້ນແມ່ນໂຕຢ່າງດ້ານການສຶກສາຂອງ ຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວລຸ້ນໃໝ່ ທີ່ບັນດາພໍ່
ແມ່ຜູ້ປົກຄອງໄດ້ສູ້ທົນຊຸກຍູ້ ປູທາງໃຫ້ພວກລູກເຕົ້າ ປະສົບຜົນສຳ ເລັດ ແລະເປັນພົນລະ
ເມືອງດີຊອງປະເທດ.
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