ຍານາງແສງດາຣາ ກ່າວວ່າ ວຽກການ ດ້ານສັງຄົມສົງເຄາະ ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບທຶນ ທີ່ໄດ້ຮັບ

ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ເນື່ອງໃນວັນສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນ ວັນພະຫັດທີ 8 ເດືອນມີນາ
ມື້ນີ້ ລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງ ວີໂອເອ ໄດ້ຕິດຕາມນຳເອົາການສຳພາດ ກ່ຽວກັບ
ຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງບັນດາແມ່ຍິງອາເມຣິກັນ ເຊື້ອສາຍລາວ ມາມາສະເໜີທ່ານ ໄດ້
ຫຼາຍອາທິດແລ້ວ ແລະສຳລັບມື້ນີ້ເຮົາຈະນຳເອົາການ ສຳພາດ ກັບຍານາງແສງດາຣາ
ມີແກ້ວ ນັກສັງຄົມສົງເຄາະ ທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ອົງການຕັ້ງຖິ່ນຖານອົບພະຍົບທີ່ເດີນ
ທາງເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດຈາກທົ່ວໂລກ ຢູ່ທີ່ລັດເທັກຊັສ. ອັນດັບຕໍ່ໄປ ກິ່ງສະຫວັນຈະ
ນຳເອົາການໂອ້ລົມ ກັບຍານາງແສງດາຣາ ມາສະເໜີທ່ານ.
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງບັນດາແມ່ຍິງອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍ
ລາວໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າຫຼາຍໆຢ່າງ ມີຄວາມມາ ນະອົດທົນ ສະຫລຽວສະຫຼາດ ໄດ້ຮັບສິດເສລີພາບຕ່າງໆ ຖ້າປຽບທຽບໃສ່ບັນ ດາແມ່ຍິງ ທີ່ຍັງຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້
ການຖືກກີດກັ້ນ ໃນຫລາຍໆປະເທດ ທົ່ວໂລກ. ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນ
ຢູ່ຕະຫຼອດມາເຖິງອິດສະລະພາບ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນພວກແມ່ຍິງອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍ
ລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາສູງ ແລະໄດ້ປະກອບວິຊາອາຊີບຕ່າງໆເຊັ່ນວ່າ ເປັນທະຫານ
ຕຳຫລວດ ທະນາຍ ຄວາມ ນາຍແພດ ນັກການເມືອງ ນັກວິສະວະກອນແລະອື່ນໆເຫຼົ່າ
ນີ້ເປັນຕົ້ນ.
ບັນດາແມ່ຍິງອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວກໍແມ່ນກຸ່ມນຶ່ງ ທີ່ເປັນຜູ້ໂຊກດີມີໂອກາດໄດ້ວາງ
ບົດບາດຮັບໃຊ້ສັງຄົມຢູ່ໃນທຸກໆຂະແໜງການ. ຍານາງແສງດາຣາ ມີແກ້ວ ອະດີດນັກ
ສຶກສາດົງໂດກ ອະດີດນາຍຄູ ຢູ່ໂຮງຮຽນເອກກະຊົນ ທີ່ປະເທດລາວ ບັດນີ້ໄດ້ກາຍມາ
ເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ສັງຄົມສົງເຄາະ ແນະນຳການຕັ້ງຖິ່ນຖານແກ່ບັນດາອົບພະຍົບຈາກທົ່ວ
ໂລກ ທີ່ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນສະຫະລັດ.
ຍານາງແສງດາຣາ ມີແກ້ວ ແມ່ນສະມາຊິກສັງຄົມລາວທີ່ຮູ້ກັນດີຢູ່ໃນປະຊາຄົມອາເມຣິ
ກັນເຊື້ອສາຍລາວ ຢູ່ເຂດເມືອງ Ft. Worth ລັດເທັກຊັສ ຍານາງໄດ້ກ່າວເຖິງວຽກການ
ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການຊ່ວຍເຫຼືອອົບພະຍົບ ຕໍ່ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ຍານາງແສງດາຣາ ໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ ອົງການຕັ້ງຖິ່ນຖານອົບພະຍົບທີ່ມີຊື່ວ່າ Hmong American Planning and Development Center ທີ່ເປັນອົງການເອກກະຊົນ ບໍ່
ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະຍານາງໄດ້ອະທິບາຍສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ໃນນາມເຈົ້າໜ້າທີ່ສັງຄົມສົງເຄາະແລະເປັນທີ່ຮູ້ດີກັນຢູ່ໃນວົງສັງຄົມ ເນື່ອງຈາກວ່າມື້
ນີ້ເປັນວັນແມ່ຍິງສາກົນ ຍານາງແສງດາຣາ ໄດ້ເຫັນຄວາມກ້າວໜ້າໂດຍສະເພາະ
ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງບັນດາແມ່ຍິງອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ຊຶ່ງຍານາງໄດ້ໃຫ້ຂໍ້
ສັງເກດຕໍ່ ວີໂອເອ ດັ່ງນີ້
ນອກນັ້ນຍານາງແສງດາຣາ ຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າຂອງບັນດາເຍົາວະຊົນ
ອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ຜູ້ເປັນລູກຫລານທີ່ໄດ້ມາເກີດໃໝ່ໃຫຍ່ລຸນ ບັດນີ້ເຂົາເຈົ້າ
ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດດ້ານການສຶກສາ ເປັນພົນລະເມືອງດີ ແລະຮັບໃຊ້ສັງຄົມຊຶ່ງ
ຍານາງແສງດາຣາ ກ່າວໃນຕອນນີ້ວ່າ:
ຍານາງແສງດາຣາ ມີແກ້ວ ໄດ້ກ່າວມ້ວນທ້າຍກ່ຽວກັບກິດຈະການປະຊາສຳພັນ
ດັ່ງນີ້:
ຄະນະຈັດທຳລາຍການພາກພາສາລາວ ວີໂອເອ ຂອງສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງ
ຍານາງແສງດາຣາ ມີແກ້ວ ໃນວາລະໂອກາດສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນ ທີ່ໄດ້ແບ່ງ
ປັນປະສົບການຂອງທ່ານໃນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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