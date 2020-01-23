ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງວີໂອເອ ປະຈຳແລງ
ວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະພາທ່ານໄປພົບປະໂອ້ລົມ ກັບຍານາງນິນີ ສີຫາປັນຍາ ຜູ້ກວດ
ຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ Georgia-Pacific ຢູ່ທີ່ລັດແມັສຊາຈູແຊັສ.
ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວນີ້ຜະລິດບ່ວງ ສ້ອມແລະມີດ ປລາສຕິກ ທີ່ໃຊ້ຢູ່ຕາມໂຮງຮຽນ ບ່ອນປິກ
ນິກ ແລະຫ້ອງອາຫານຕ່າງໆ. ຍານາງນິນີ ໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດນີ້ ມາເປັນເວລາ
12 ປີແລ້ວເລີ້ມຈາກຂັ້ນຕົ້ນ ໄດ້ຖືກເລື່ອນຊັ້ນ ຂຶ້ນມາເປັນລຳດັບ ຈົນເຖິງຂັ້ນຜູ້ກວດກາ
ຄຸນນະພາບ. ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳເອົາການໂອ້ລົມດັ່ງກ່າວ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບ
ຕໍ່ໄປ.
ການປະກອບວິຊາອາຊີບ ຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ ມີຢູ່ຫຼາຍໆຮູບແບບ ແລະຫຼາຍໆ
ໜ້າທີ່ຊຶ່ງບັນດາພະນັກງານໄດ້ສະແດງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຂົາເຈົ້າອອກມາຢ່າງ
ຂະຫຍັນຂັນແຂງ ແລະມີໂອກາດຖືກເລື່ອນຊັ້ນຂຶ້ນໄປຕາມລຳດັບ ທີ່ຮັບຮູ້ວ່າ ເປັນຜູ້ມີ
ປະສົບການ ແລະໜ້າສັນລະເສີນ.
ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກກັບ ຍານາງນິນີ ສີຫາປັນຍາ ຜູ້ກວດກາຄຸນນະ
ພາບຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ສຳເລັດແລ້ວ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຍານາງນິນີ ກໍຄືກຳ
ກັບການກວດຜະລິດຕະພັນບ່ວງ ສ້ອມ ແລະມີດ ທີ່ເຮັດດ້ວຍປລາສຕິກ ຊຶ່ງເປັນຊະນິດທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ໂຍນຖີ້ມພ້ອມ. ຍານາງນິນີ ໄດ້ພົວພັນກັບໜ້າທີ່ວຽກງານດັງກ່າວນີ້ ມາ
ເປັນລຳດັບ ກວ່ານຶ່ງທົດສະວັດແລ້ວ ຊຶ່ງຍານາງນິນີ ໄດ້ເລົ່າສູ ວີໂອເອ ຟັງວ່າ:
ວຽກງານຢູ່ໃນສະຫະລັດ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໂຮງຈັກໂຮງງານບ່ອນຜະລິດສິນຄ້າ ຕ່າງໆ
ທີ່ໃຊ້ແຮງງານຄົນ. ບັນດາວຽກເຫລົ່ານີ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢູ່ໃນລະດັບຕ່າງກັນ. ເພາະ
ສະນັ້ນຖ້າຫາກພະນັກງານຄົນໃດບໍ່ຢາກເຮັດວຽກຢູ່ໜ້າທີ່ເກົ່າເຂົາເຈົ້າສາມາດສະໝັກ
ຂໍເລື່ອນຊັ້ນໄດ້ ຫຼືບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າຫາກຫົວໜ້າເຫັນວ່າ ມີຄວາມສາມາດ ພະນັກງານຄົນດັ່ງ
ກ່າວກໍຈະຖືກສະເໜີໃຫ້ເລື່ອນໜ້າທີ່ ຊຶ່ງຍາ ນາງ ນິນີ ໄດ້ກ່າວເຖິງປະສົບການໃນຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບທີ່ຜ່ານມາດັ່ງນີ້:
ກ່ຽວກັບດ້ານການຫາຢູ່ຫາກິນແລະວຽກງານຂອງບັນດາສະມາຊິກສັງຄົມລາວຢູ່ຂົງ
ເຂດທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງສະຫະລັດ ບ່ອນທີ່ຍານາງນິນີຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່
ໃນລັດແມັສຊາຈູແຊັສ ຊຶ່ງເປັນລັດໃກ້ຄຽງກັບລັດຄອນເນັກຕິກັດແລະ ໂຣດໄອແລນນັ້ນ
ຍານາງນິນີ ໄດ້ກ່າວເຖິງຊີວິດການເປັນຢູ່ດັ່ງນີ້:
ການສຶກສາເປັນສິ່ງສຳຄັນສຳລັບອະນາຄົດຂອງພວກລູກໆ ເພາະສະນັ້ນບັນດາພໍ່ແມ່ຜູ້
ປົກຄອງ ຕ້ອງໄດ້ກະກຽມ ທ້ອນຫອມເງິນຄຳ ເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການຮຽນ ການຢູ່ກິນ ແລະ
ໃຊ້ສອຍອື່ນໆ ໃນໄລຍະທີ່ພວກລູກໆຮຽນຢູ່ຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລ ຊຶ່ງຍານາງນິນີ ໄດ້
ກ່າວມ້ວນທ້າຍຕໍ່ວີໂອເອຟັງດັ່ງນີ້.
ປັດຈຸບັນນີ້ ຍານາງນິນີ ພ້ອມດ້ວຍສາມີ ກຳລັງເຮັດວຽກການແລະປະຕິບັດໜ້າທີ່ປະຈຳ
ວັນຢ່າງຫ້າວຫັນເພື່ອຄວາມສຸກຂອງຄອບຄົວ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
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