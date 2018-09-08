ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງ MRC ຈະຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຄັ້ງທີ່ 1 ສຳລັບ
ໂຄງການເຂື່ອນປາກລາຍໃນວັນທີ 20 ຫາ 21 ກັນຍາ ສ່ວນອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະ
ບານຫຼື NGOs ໃນໄທ ແລະສາກົນກໍຈະຄັດຄ້ານຢ່າງສຸດກຳລັງຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນນັກ
ຂ່າວວີໂອເອ ຈະມີລາຍງານຈາກບາງກອກ ມາສະເໜີທ່ານ.
ຄະນະປະຕິບັດງານຮ່ວມຂອງຄະນະກຳມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງ (MRC) ທີ່ປະກອບ
ດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າຂອງລັດຖະບານລາວ ໄທ ກຳປູເຈຍ ແລະຫວຽດນາມ ໄດ້ມີມະຕິຕົກ
ລົງຮັບຮອງເອົາໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າປາກລາຍເທິງແນວແມ່ນໍ້າຂອງໃນລາວ
ເຂົ້າສູ່ຂະບວນການປຶກສາຫາລືຂອງ MRC ກ່ອນທີ່ຈະລົງ ມືກໍ່ສ້າງໃນພາກປະຕິບັດ
ໂຕຈິງເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ໂດຍການປຶກສາຫາລື ດັ່ງກ່າວ ຈະໃຊ້ເວລາ 6 ເດືອນເພື່ອເປີດ
ໂອກາດໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະປະກອບ
ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະບັນດາຂໍ້ກັງວົນໃຈຕ່າງໆທີ່ມີຕໍ່ໂຄງການຢ່າງເປີດກວ້າງ.
ທັງນີ້ໂດຍທ່ານເຕ ນາວຸດ ປະທານຄະນະປະຕິບັດງານຮ່ວມຂອງ MRC ຢືນຢັນວ່າ
ການປຶກສາຫາລືຈະປະກອບດ້ວຍການປະຊຸມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານລະດັບຊາດ
ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະບັນທຶກຂໍ້ກັງວົນຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ມີຕໍ່ໂຄງການເຂື່ອນ
ປາກລາຍ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 6 ເດືອນຕໍ່ໜ້າ ແລະຈະມີການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາ
ລືໃນລະດັບພາກພື້ນ 2 ຄັ້ງ ໂດຍຄັ້ງທີ 1 ກໍໄດ້ກຳນົດຈະມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 20 ຫາ 21 ກັນ
ຍາ 2018 ນີ້ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສ່ວນຄັ້ງທີ 2 ກໍຈະໄດ້ກຳນົດໃນໂອກາດຕໍ່ໄປ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປຶກສາຫາລືເສັດສົມບູນ ພາຍໃນເດືອນມີນາ 2019 ແຕ່ຖ້າຫາກການ
ປຶກສາຫາລືດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ໄດ້ຂໍ້ສະຫລຸບ ຫຼືບໍ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງປະເທດສະມາຊິກຂອງ
MRC ດ້ວຍກັນກໍສາມາດທີ່ຈະຂະຫຍາຍເວລາຕໍ່ໄປໄດ້ອີກຕາມຄວາມເໝາະສົມ ຊຶ່ງ
ໝາຍຄວາມວ່າການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນປາກລາຍ ຈະສາມາດດໍາເນີນການໄດ້ນັ້ນຈະຕ້ອງໄດ້
ຮັບການເຫັນຊອບຈາກປະເທດສະມາຊິກຂອງ MRC ຢ່າງຄົບຖ້ວນເສຍກ່ອນນັ້ນເອງ.
ທາງດ້ານທ່ານນາງພຽນພອນ ດີເທດ ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍຈັດການກິດຈະກຳຂອງອົງ
ການແມ່ນໍ້າສາກົນ (International Rivers) ປະຈຳປະເທດໄທ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
ແນວທາງການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສະແດງການຄັດຄ້ານໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເທິງແນວ
ແມ່ນໍ້າຂອງ ໃນໄລຍະໃໝ່ ຈະເນັ້ນໜັກຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດຕໍ່ບັນຫາຜົນກະທົບ ທີ່
ມີລັກສະນະຂ້າມພົມແດນລະຫວ່າງປະເທດໃນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງດ້ວຍກັນ ໂດຍການ
ເຄື່ອນໄຫວໃນແນວທາງນີ້ໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງແລ້ວເມື່ອປາກົດວ່າສານປົກຄອງ
ສູງສຸດຂອງໄທໄດ້ຮັບຮອງການຟ້ອງຮ້ອງຂອງເຄືອຂ່າຍປະຊາຊົນໄທ ທີ່ຄັດຄ້ານການ
ຮັບຊື້ກະແສໄຟຟ້າຈາກໂຄງການເຂື່ອນໄຊຍະບູລີເທິງແນວແມ່ນໍ້າຂອງໃນລາວທີ່ມີ
ການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ ກຟຜ ເປັນຜູ້ຊື້ນັ້ນ ດັ່ງທີ່ ທ່ານນາງພຽນພອນ
ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ສານປົກຄອງສູງສຸດກໍມີຄຳສັ່ງຮັບຟ້ອງກໍລະນີທີ່ເຄື່ອຂ່າຍປະຊາຊົນໄທ 8 ຈັງຫວັດ
ລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ໄດ້ຍື່ນຟ້ອງ ກຟຜ. ກໍລະນີທີ່ໄປຮັບຊື້ໄຟຟ້າຈາກເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ ເ
ປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ສານປົກຄອງມີການຮັບຮອງໃນປະເດັນຜົນກະທົບຂ້າມພົມແດນ
ວ່າມີຈິງ ແລ້ວກໍຕ້ອງການໃຫ້ໜ່ວຍງານລັດຂອງໄທ ທີ່ໄປສະໜັບສະ ໜູນໂຄງການ
ຂ້າມພົມແດນ ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍໄທ.”
ທ່ານນາງພຽນພອນ ຢືນຢັນວ່າ ການຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ສານປົກຄອງຂອງໄທໃນລັກສະນະ
ດຽກັນນີ້ ຍັງຈະຮວມເຖິງໂຄງການເຂື່ອນປາກລາຍເທິງແນວແມ່ນໍ້າ ຂອງໃນແຂວງ
ໄຊຍະບູລີ ທີ່ທາງການລາວໄດ້ສະເໜີເຂົ້າສູ່ການປຶກສາຫາລືຂອງ MRC ດັ່ງກ່າວ
ດ້ວຍ ເນື່ອງຈາກວ່າເປັນໂຄງການທີ່ມີລັກສະນະດຽວກັນກັບໂຄງການເຂື່ອນໄຊຍະບູ
ລີນັ້ນເອງ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ເຄືອຂ່າຍປະຊາຊົນໄທ ເພື່ອການອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດໃນ
ແມ່ນໍ້າຂອງກໍໄດ້ຮ່ວມກັນເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອຄັດຄ້ານໂຄງການເຂື່ອນປາກ ແບງເທິງ
ແນວແມ່ນໍ້າຂອງໃນແຂວງອຸດົມໄຊຂອງລາວ ແລະກໍໄດ້ຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ສານປົກຄອງໃນ
ໄທ ເພື່ອຂໍໃຫ້ມີຄຳສັ່ງບັງຄັບໃຫ້ລັດຖະບານໄທຕ້ອງສະແດງການ ຄັດຄ້ານໂຄງການ
ດັ່ງກ່າວໃນ MRC ດ້ວຍເຊັ່ນກັນ.
ທັງນີ້ກໍເນື່ອງຈາກວ່າໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນເທິງແນວແມ່ນໍ້າຂອງໃນລາວນັ້ນຈະສົ່ງ
ຜົນກະທົບຕໍ່ການອົບພະຍົບຂອງປາ ແລະລະບົບນິເວດທຳມະຊາດໃນເຂດຕອນລຸ່ມ
ຂອງແມ່ນໍ້າຂອງດ້ວຍ ຫາກແຕ່ກໍເປັນການຍາກທີ່ຈະຄັດຄ້ານໂຄງ ການເຂື່ອນດັ່ງກ່າວ
ໄດ້ໂດຍທາງການໄທ ເພາະວ່າເປັນໂຄງການທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດອະທິປະໄຕຂອງລາວ
ດ້ວຍເຫດນີ້ ປະເທດສະມາຊິກໃນ MRC ດ້ວຍກັນ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເຂົ້າໄປເແຊກ
ແຊງໄດ້ນອກຈາກການພິຈາລະນາຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ທາງການລາວໄດ້ນຳສະເໜີຕໍ່ MRC
ເທົ່ານັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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