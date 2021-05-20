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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານໂຕ້ນ ຈັນທະນາຄອນ ນັກທຸລະກິດ ຊຶ້ຂາຍ ສ້ອມແປງລົດ ທີ່ເກີດຈາກອຸປະຕິເຫດ

ລົດທີ່ນຳມາສ້ອມແປງຫຼັງຈາກເກີດອຸປະຕິເຫດ.

ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວ ໃນຕ່າງແດນແລງວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະນຳເອົາການສຳພາດກັບທ່ານໂຕ້ນ ຈັນທະນາຄອນ ທີ່ເມືອງອາມາຣິນໂລ ລັດເທັກຊັສ ຊຶ່ງທ່ານເປັນຄົນປະມູນຊື້ລົດ ທີ່ຖືກອຸປະຕິ ເຫດຕຳກັນ ແລະລົດເຫຼົ່ານີ້ເພພັງແຕ່ກໍສາມາດນຳມາສ້ອມແປງໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ ຫຼັງ ຈາກນັ້ນກໍນຳໄປຂາຍເອົາກຳໄລ. ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳເອົາການສຳພາດດັ່ງກ່າວ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ເຊີນຟັງການສຳພາດ ທ່ານໂຕ້ນ ຈັນທະນາຄອນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ ແຕ່ລະວັນມີອຸປະຕິເຫດລົດຕຳກັນຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງຮາຍ
ເວແລະຟຣີເວ ປີນຶ່ງມີຢູ່ປະມານ 6 ລ້ານຄັນ ຊຶ່ງມີຄົນໄດ້ ຮັບບາດເຈັບ ເສຍຊີວິດໄປກວ່າ
42 ພັນກວ່າຄົນ ຕໍ່ປີ ພ້ອມທັງຊັບສິນເສຍ ຫາຍນຳດ້ວຍ. ເພາະສະນັ້ນ ລົດຄັນໃດທີ່ເຫັນ
ວ່າສາມາດນຳມາແປງຄືນໃໝ່ ໄດ້ນັ້ນ ບໍລິສັດປະກັນໄພລົດໄດ້ນຳເອົາບັນດາລົດເຫຼົ່ານີ້
ມາວາງປະມູນຂາຍ ເປັນກຸ່ມລະ 6-7 ຄັນຢອງໃສ່ລົດຂົນສົ່ງມາໃຫ້ພວກປະມູນເລາະເບິ່ງ
ແລ້ວຕີ ລາຄາຊື້ຂາຍກັນ.

ທ່ານໂຕ້ນ ຈັນທະນະຄອນ ກໍແມ່ນນັກທຸລະກິດຄົນນຶ່ງ ທີີ່ມີຮ້ານສ້ອມແປງລົດ ແລະຊື້ລົດທີ່ເພພັງເຫຼົ່ານີ້ ມາສ້ອມແປງ ແລ້ວນຳໄປຂາຍເພື່ອເອົາກຳໄລ ຊຶ່ງ ທ່ານໂຕ່ນ ໄດ້ກ່າວສູ່ ວີໂອເອ ຟັງເຖິງວິທີການວ່າ ລົດຊະນິດໃດ ແລະຢູ່ໃນ ສະພາບຢ່າງໃດ ທີ່ທ່ານຊຶ້ມາສ້ອມແປງ ສູ່ ວີໂອເອ ດັ່ງນີ້:

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ທ່ານໂຕ້ນ ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງພິກໄຫວ ຄວາມແຕກຕ່າງການຊື້ຂາຍລົດ ເປັນຄັນ ຂາຍເປັນກຸ່ມ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ປຽບທຽບ ແລະນໍາມາສ້ອມແປງສູ່ຟັງດັ່ງນີ້ :

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ການສ້ອມແປງລົດມີຄວາມສະລັບສັບຊ້ອນ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບເລື້ອງເຄື່ອງຈັກ. ທ່ານໂຕ້ນ ມີຄວາມຊຳນານໃນການສັງເກດເບິ່ງລົດແຕ່ລະຄັນວ່າ ລົດຄັນໃດ ຄວານສ້ອມແປງບ່ອນໃດ ແບບໃດ ແລະຈະມີການໃຊ້ຈ່າຍເງິນຫຼາຍປານໃດດັ່ງທີ່ທ່ານໂຕ້ນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ:

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ທ່ານໂຕ້ນ ໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບການຂົນເອົາລົດ ທີ່ຊຶ້ນັ້ນກັບມາບ້ານ ໂດຍມີການຕໍ່ລອງກັບ ບັນດາເຈົ້າຂອງລົດແກ່ທັງຫຼາຍ ທີ່ພາກັນຈອດລໍຖ້າຢູ່ນັ້ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານໂຕ້ນໄດ້ກ່າວມ້ວນທ້າຍດັ່ງນີ້ :

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ທ່ານໂຕ້ນ ຈັນທະນາຄອນ ແມ່ນນັກທຸລະກິດປະມູນລົດທີ່ເພພັງຈາກອຸບັດເຫດ ລົດຕຳກັນເພື່ອສ້ອມແປງຂາຍເອົາກຳໄລ ທ່ານມີຫຸ້ນສ່ວນຮ້ານອາຫານ ພ້ອມທັງເປັນຜູ້ກວ້າງຂວາງ ແລະນັກອາສາສະໝັກຮັບໃຊ້ປະຊາຄົມ ຢູ່ໃນລັດເທັກຊັສ.

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