ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວ ປະຈຳແລງ ວັນພະຫັດ
ຂອງວີໂອເອ ມື້ນີ້ ເຮົາຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກກັບ ທ່ານທະວີ ທຳມະສຸກ ເຈີນ ນັກສະ
ຖາປະນິກອອກແບບບ້ານເຮືອນ ຮ້ານຄ້າ ແລະເຄຫາສະຖານຕ່າງໆ. ນອນນັ້ນ ທ່ານ
ຍັງເປັນນັກບັນເທີງ ສະແດງເປັນນັກຮ້ອງ ທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງສະຫະລັດ ຄື ມື້ລາງທ່ານ
“ແອລວິສ ແພຣັສລີ.” ປັດຈຸບັນນີ້ທ່ານ ທະວີ ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ເມືອງພອດແລນ ລັດອໍເຣ
ກັນທາງພາກພາຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງສະຫະລັດ. ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳເອົາການ
ໂອ້ລົມກັບທ່ານທະວີ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ການກໍ່ສ້າງອາຄານ ບ້ານເຮືອນ ເຄຫາສະຖານ ແລະຮ້ານຄ້າຕ່າງໆເປັນເລື່ອງທີ່ມີ
ຄວາມສັບສົນ ໃຊ້ຄວາມຊຳນິຊຳນານ ໃນການວັດແທກ ແລະອອກແບບ ໃຫ້ເຂົ້າກັບ
ເນື້ອທີ່ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ. ນີ້ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງ ທ່ານທະວີ ທຳມະ
ສຸກ ເຈີນ ນັກສະຖາປະນິກ ທີ່ໄດ້ປະກອບວິຊາອາຊີບດັ່ງກ່າວມາເປັນເວລາກວ່າສາມ
ທົດສະວັດແລ້ວ ຢູ່ທີ່ນະຄອນພອດແລນ ລັດອໍເຣກັນ. ການປຸກສ້າງໃດໆກໍຕາມຢູ່ໃນ
ສະຫະລັດ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນເຂດເທດສະບານ ຈະຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການກວດກາທຸກໆ
ຂັ້ນຕອນຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ເພື່ອໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຫລັກການ ແລະກົດດລະບຽບແຜນຜັງ
ຂອງເມືອງ ດັ່ງທ່ານທະວີ ໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນ ການກໍ່ສ້າງສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ທ່ານທະວີ ໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບກົດລະບຽບການກໍ່ສ້າງ ແລະຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ
ເຄຫະສະຖານຕ່າງໆ ໃຫ້ຖືກກັບກົດລະບຽບຂອງເຂດເມືອງຕໍ່ໄປອີກວ່າ:
ທ່ານທະວີ ໄດ້ປະກອບວິຊາອາຊີບເປັນນັກວິສະວະກອນໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ BENNER
STANGE ASSOCIATES ARCHITECTS, INC ຢູ່ທີ່ລັດອໍເຣກັນມາເປັນເວ
ລາກວ່າສາມທົດສະວັດແລ້ວ ປັດຈຸບັນນີ້ທ່ານກຳລັງອາສາສະໝັກອອກແບບ ການກໍ່
ສ້າງຫໍພິພິດທະພັນ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມລາວ ທີ່ຈະສ້າງຂຶ້ນຢູ່ໃນລັດໃດລັດນຶ່ງ ໃນສະຫະ
ລັດ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວເຖິງແຜນການກໍ່ສ້າງດັ່ງກ່າວ ສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ນອກຈາກເປັນນັກສະຖາປະນິກອາຊີບແລ້ວ ທ່ານທະວີ ຍັງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີຢູ່ໃນ
ສັງຄົມລາວອາເມຣິກັນ ໂດຍສະເພາະການສະແດງເປັນນັກຮ້ອງ ມື້ລາງ ສິນລະປີນ
ອາເມຣິກັນ ທີ່ມີຊື່ສຽງຄື ທ່ານແອລວິສ ແພຣັສລີ ຊຶ່ງທ່ານທະວີ ໄດ້ກ່າວມ້ວນທ້າຍກ໋ຽວ
ກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ
ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານທະວີ ໄດ້ປະກອບວິຊາອາຊີບເປັນສະຖາປະນິກຢ່າງເປັນຜົນສຳ
ເລັດ ແລະໄດ້ກ່ອມອາລົມໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສັງຄົມລາວອາເມຣິກັນ ມາໄດ້ກວ່າສາມ
ທົດສະວັດແລ້ວກໍຕາມ ທ່ານທະວີກໍຍັງບໍ່ລົດລະທີ່ຈະດຳເນີນຄວາມມັກຮັກກັບການ
ໃຊ້ຊີວິດດັ່ງກ່າວນີ້ ຢູ່ຕໍ່ໄປອີກ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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