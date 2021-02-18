ທ. ສົມພານ ອິນທະວົງ ຊ່າງແປງເຄື່ອງຈັກ ໃນລັດຈໍເຈຍ ຕິດໂຄວິດ-19 ໃນລະຫວ່າງເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງລັດ

ສາມເດືອນທຳອິດຂອງຕົ້ນປີກາຍນີ້ ເມື່ອມີການແຜ່ລະບາດຢ່າງໜັກຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ ຢູ່ໃນສະຫະລັດຢູ່ນັ້ນ ບໍລິສັດ Zalkin ບ່ອນທີ່ທ່ານສົມພານ ອິນທະວົງ ຫຼືໄມຄ໌ ເຮັດວຽກເປັນຊ່າງຕິດຕັ້ງແລະສ້ອມແປງເຄື່ອງຈັກປິດຝາແກ້ວທຸກຊະນິດ ກໍໄດ້ໃຫ້ພະນັກງານພັກການຢູ່ບ້ານເປັນເວລາສາມເດືອນ ເພື່ອລໍຖ້າໃຫ້ໂຮງງານທັງຫຼາຍຫາທາງວາງຂໍ້ກຳນົດກົດລະບຽບໃນການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດ ຂອງໄວຣັສດັ່ງກ່າວ.
ສາມເດືອນຕໍ່ມາທ່ານສົມພານ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງງານຕ່າງໆ ໃນທົ່ວສະຫະລັດ ແລະໄດ້ເດີນທາງໆອາກາດໄປໂຮງງານຢູ່ເລື້ອຍໆ ໃນທີ່ສຸດທ່ານກໍໄດ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄວິດ-19 ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ດັ່ງທີ່ທ່ານເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:
ທ່ານສົມພານຊຶ່ງເວລານີ້ ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ຊານເມືອງແອັນແລນຕາ ລັດຈໍເຈຍ ກ່າວຕື່ມວ່າ ກໍລະນີຂອງທ່ານນັ້ນແມ່ນເປັນໜັກຍ້ອນວ່າທ່ານເຄີຍເປັນໂຣກ ປອດອັກເສບມາແລ້ວ ການຕິດໂຄວິດ-19 ຂອງແຕ່ລະຄົນນັ້ນ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໄປດັ່ງທີ່ທ່ານເວົ້າໃຫ້ຟັງວ່າ:
ໃນລະຫວ່າງທີ່ນອນຮັກສາໃນຫ້ອງສຸກເສີນຢູ່ນັ້ນ ທ່ານກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ຮັບຢາຕ້ານເຊື້ອແບບດຽວກັນທີ່ທ່ານທຣຳໄດ້ຮັບນັ້ນ ດຽວນີ້ທ່ານແລະພັນລະຍາຜູ້ທີ່ໄດ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັສຈາກທ່ານ ກໍໄດ້ຫາຍດີແລ້ວ ແຕ່ພັນລະຍາຂອງທ່ານຍັງມີອາການຂາດລົດຊາດອາຫານຢູ່. ທ່ານກ່າວໃຫ້ຟັງຕື່ມອີກວ່າ ອີງຕາມປະສົມການແລະຕາມທີ່ໄດ້ຍິນຈາກທ່ານໝໍ ກໍແມ່ນວ່າ ແມ່ຍິງຈະບໍ່ມີອາການປ່ວຍໜັກຈາກໂຄວິດ-19 ຫຼາຍກວ່າພວກຜູ້ຊາຍ.
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