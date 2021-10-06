ທ່ານເພັດ ດາຣາ ອະທິບາຍໃຫ້ຟັງ ເຖິງກົດລະບຽບ ການລ່າກວາງ ຢູ່ລັດອໍເຣກັນ

ປັດຈຸບັນນີ້ ອາກາດກຳລັງເລີ້ມເຢັນລົງ ໂດຍສະເພາະຢູ່ທາງພາກກາງຂຶ້ນໄປ ຫາພາກເໜືອຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງບົ່ງບອກເຖິງລະດູໃບໄມ້ຫລົ່ນ ໄດ້ໝູນວຽນ ມາເຖິງແລ້ວ. ໃບໄມ້ກຳລັງເລີ້ມຈະປ່ຽນຈາກສີຂຽວ ມາເປັນສີແດງ ສີເຫຼືອງ ສີສົ້ມ ແລະສີຊໍ້າຕ່າງໆຢ່າງງົດງາມ. ບັດນີ້ ແມ່ນລະດູລ່າເນື້ອ ທີ່ພວກນາຍ ພານໄດ້ລໍຖ້າ ໃຫ້ໂອກາດນີ້ມາເຖິງ ແລະເຂົາເຈົ້າພາກັນຫ້າງຫາປືນຜາໜ້າ ກະບອກທີ່ຈະເຂົ້າປ່າລ່າກວາງ.
ໃນແຕ່ລະປີມີຫຼາຍພັນຄົນພາກັນລົງທະບຽນຂໍອະນຸຍາດລ່າກວາງ ເພາະສະນັ້ນ ທາງການ
ໄດ້ຈັດລະບົບການຈົກສະຫຼາກ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໂຊກດີ ສາມາດຍິງ ກວາງໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນເຂົາ
ເຈົ້າຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຫຼາຍໆຢ່າງ ເຊັ່ນ ເສຍຄ່າທຳນຽມ ຮຽນຮູ້ຄວາມປອດໄພ
ໃນການໃຊ້ປືນ ຮຽນຮູ້ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສຳຄັນທີ່ສຸດນັ້ນຄືຕ້ອງຮູ້ວ່າ ທາງການອະນຸຍາດ
ໃຫ້ຍິງກວາງ ໂຕຜູ້ ຫຼືຍິງກວາງແມ່.
ທ່ານເພັດ ດາຣາ ຢູ່ທີ່ລັດອໍເຣກັນ ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງ ສະຫະລັດ
ແມ່ນນັກລ່າເນື້ອຄົນນຶ່ງທີ່ຮູ້ກ່ຽວກັບລະບຽບການຕ່າງໆຊຶ່ງ ທ່ານ ໄດ້ກ່າວສູ່ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ການອະນຸຍາດໃຫ້ຍິງກວາງໃນແຕ່ລະປີ ກໍເພື່ອຄວບຄຸມພົນລະເມືອງກວາງ ບໍ່ໃຫ້ອອກແມ່
ແຜ່ລູກຫຼາຍເກີນໄປ ແລະກໍຂຶ້ນຢູ່ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະລັດ.
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