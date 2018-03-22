ທ່ານແພງກ້ຽວ ຣາດຊະກຸນ ນັກທຸລະກິດ ຂາຍເນີຍແຂງ ທີ່ລັດຄາລີຟໍເນຍ.

ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງວີໂອເອ ປະຈຳ ແລງວັນພະຫັດ
ມື້ນີ້ ເຮົາຈະນຳພາທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມ ທ່ານແພງກ້ຽວ ຣາດຊະກຸນ ນັກທຸລະກິດຮ້ານ
ຂາຍເນີຍແຂງ ຫຼື cheese ທີ່ເມືອງເບີກເລ ລັດຄາລີຟໍເນຍ. ກ່ອນທີ່ທ່ານແພງກ້ຽວ ຈະ
ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ ກາຍມາເປັນນັກທຸລະກິດຂາຍເນີຍແຂງນັ້ນ ທ່ານໄດ້ຜ່ານການ
ສູ້ຊົນກັບຊິວິດຕ່າງໆນາໆ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ຕໍ່ຄອບຄົວ ແລະປະຊາຄົມອາເມຣິ
ກັນເຊື້ອສາຍລາວ. ເພື່ອຢາກຮູ້ວ່າຄວາມເປັນມາຂອງ ທ່ານແພງກ້ຽວ ເປັນຢ່າງໃດນັ້ນ
ເຮົາຂໍເຊີນທ່ານພົບກັບ ກິ່ງສະຫວັນ ໄດ້ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທ່ານເຄີຍໄດ້ກິນເນີຍແຂງ ຫລືຈິສ cheese ບໍ່? ເນີຍ
ແຂງແມ່ນອາຫານຂອງຊາວຕາເວັນຕົກ ທີ່ນິຍົມກິນກັນຢ່າງແຜ່ຫຼາຍຢູ່ໃນຢູໂຣບ ອາ
ເມລິກາ ແລະຕາເວັນອອກກາງ. ເນີຍແຂງສ່ວນໃຫຽ່ແມ່ນເຮັດດ້ວຍນໍ້ານົມງົວ ທີ່ນຳ
ເອົາມາປະສົມເຣັດໃຫ້ມີລົດຊາດຕ່າງໆ ມີກິ່ນ ທີ່ຜູ້ບໍ່ມັກຈະກ່າວວ່າ “ເໝັນ” ແຕ່ເປັນ
ອາຫານທີ່ມີລົດຊາດໂອຊາແກ່ຜູ້ທີ່ມັກ. ການເຮັດເນີຍແຂງມີເຄັດລັບຂອງໃຜລາວ ໃຊ້
ເວລາຮັກສາໄວ້ເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ ແລະຫຼາຍປີກ່ອນຈະນຳອອກສູ່ຕະຫຼາດ ມີຄຸນ
ນະພາບແຕກຕ່າງ ລາຄາຖືກ ແລະລາຄາແພງ ທີ່ບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັນກັບລາຄາເຫຼົ້າແວງ ທີ່ຕາມທຳມະດາຈະເປັນເຄື່ອງດື່ມຄູ່ກັນໄປກັບເນີຍແຂງ.
ເນີຍມັກຈະຖືກນຳໄປປະສົມກັບອາຫານຕ່າງໆ ຫຼືບໍ່ກໍກິນກັບເຫຼົ້າແວງ ຫຼືກິນລ້າໆກໍ
ໄດ້. ຢູ່ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດໃນສະຫະລັດ ຈະມີຜະແນກວາງຂາຍເນີຍແຂງໂດຍສະເພາະ
ທີ່ເປັນຜະລິດຕະພັນຈາກທ້ອງຖິ່ນ ແລະຈາກປະເທດຕ່າງໆຢູ່ທົ່ວໂລກ.ທ່ານແພງກ້ຽວ
ຣາດຊະກຸນ ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນປະກອບວິຊາອາຊີບການເປັນຊ່າງເທັກນິກເຄື່ອງກະຈາຍສຽງ
ແລະເປີດຕະຫຼາດເອເຊຍ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຜົນສຳເລັດຕາມຄາດໝາຍ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທ່ານກໍ
ໄດ້ຕັດສິນໃຈ ມາເປີດຮ້ານຂາຍເນີຍແຂງໂດຍສະເພາະ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ
ດັ່ງນີ້:
ທ່ານແພງກ້ຽວ ໄດ້ສູ້ຊົນກັບການດຳລົງຊີວິດ ຕັ້ງແຕ່ໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນສະ
ຫະລັດ ສົ່ງພວກລູກຊາຍ ແລະລູກສາວທັງຫ້າຄົນ ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ຮັບໃຊ້ໃນກອງທັບ
ສະຫະລັດ ສຳເລັດປະລິນຍາຕ່າງໆ ແລະຈຳນວນນຶ່ງກໍໄດ້ຕັ້ງຄອບຄົວໄປແລ້ວ. ບັດນີ້
ທ່ານແພງກ້ຽວ ກຳລັງພັກຜ່ອນກິນເບ້ຍບຳນານ ແລະໄດ້ມອບທຸລະກິດໃຫ້ພວກລູກໆ
ດຳເນີນຕໍ່ ເພື່ອເປັນບ່ອນຫາຢູ່ຫາກິນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເຖິງແມ່ນຍັງໃຫ້ການດູແລ
ເບິ່ງແຍງນຳເລັກໆນ້ອຍໆຢູ່ກໍຕາມ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວໃນຕອນນີ້ວ່າ:
ທ່ານແພງກ້ຽວ ເປັນສະມາຊິກສັງຄົມອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ທີ່ຫ້າວຫັນມີຈິດໃຈ
ກວ້າງຂວາງ ແລະຍັງເປັນປະທານສະມາຄົມລາວ-ອາເມຣິກັນ ປະຈຳເຂດເບເອເຣຍ.
ບັດນີ້ທ່ານມີເວລາພົວພັນກັບສັງຄົມລາວອາເມຣິກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ເປັນທີ່ປຶກສາ ແລະໃຫ້
ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນຍາມຄັດສົນຕ່າງໆ ດັ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ທ່ານແພງກ້ຽວ ຣາດຊະກຸນ ແມ່ນອະດີດລັດຖະກອນ ກະຊວງໂຍທາ ອະດີດທະຫານຂ້າລາຊະການ ແລະໄດ້ກາຍມາເປັນທະຫານກອງທັບແຫ່ງພະລາດຊະອານະຈັກລາວ
ທ່ານໄດ້ກ່າວມ້ວນທ້າຍກ່ຽວກັບຊີວິດຂອງທ່ານໃນຕອນນີ້ວ່າ :
ນັ້ນແມ່ນບົດບາດການຕັ້ງຊີວິດໃໝ່ຢ່າງເປັນຜົນສຳເລັດ ຂອງທ່ານແພງກ້ຽວ ຣາດຊະ
ກຸນ ອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຮ້ານຂາຍເນີຍແຂງໃນລັດຄາຟໍເນຍ
ແລະເປັນພົນລະເມືອງດີຄົນນຶ່ງຂອງສະຫະລັດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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