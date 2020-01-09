ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງວີໂອເອ ປະຈຳແລງ
ວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະພາທ່ານໄປພົບກັບ ທ່ານກັນນະລິນ ພະວິໄຊ ນັກທຸລະກິດ ຊ່າງ
ຫລໍ່ແຂ້ວທຽມ ຢູ່ເຂດເມືອງເອກຣອນ (Akron) ໃນລັດ ໂອຮາຍໂອ (Ohio.) ທ່ານກັນ
ນະລິນເປັນຊ່າງຫລໍ່ແຂ້ວທີ່ມີຄວາມຊຳນິນານມາ ໄດ້ກວ່ານຶ່ງທົດສະວັດແລ້ວ. ຜະລິດ
ຕະພັນຂອງທ່ານກັນນະລິນໄດ້ສັ່ງຊື້ຈາກບັນ ດາຄລິນິກປົວແຂ້ວ ຢູ່ໃນເຂດເມືອງ
ເອກຣອນ ບ່ອນທີ່ທ່ານຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ນັ້ນ. ວິຊາອາຊີບແລະທຸລະກິດຊ່າງຫລໍ່ແຂ້ວ ຂອງ
ທ່ານກັນນະລິນ ເປັນມາຢ່າງໃດນັ້ນ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ແຂ້ວເປັນອະໄວຍະວະອັນນຶ່ງທີ່ສຳຄັນໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ເພື່ອມີໄວ້ຫຍ້ຳຫຍ່ອຍ
ອາຫານ ແລະຍີ້ມ ທີ່ເຫັນເຕັມໄປດ້ວຍແຂ້ວຂາວງາມ. ຢູ່ໃນບັນດາ ປະເທດອຸດສາຫະ
ກຳ ເຂົາເຈົ້າພາກັນຮັກສາແຂ້ວຢ່າງລະມັດລະວັງ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ແຂ້ວແມງ ແຂ້ວ
ໂຫວ້ ແລະສູນເສຍແຂ້ວໄປ. ຢູ່ໃນສະຫະລັດການປິ່ນ ປົວແຂ້ວ ໃສ່ແຂ້ວໃໝ່ນັ້ນ ມີລາ
ຄາແພງ. ດ້ວຍເຫດນີ້ ຊາວອາເມຣິກັນຈຶ່ງມັກ ພາກັນ ທຳຄວາມສະອາດແຂ້ວ ລ້າງແຂ້ວ
ຢູ່ເປັນປະຈຳ ທຸກໆສາມສີ່ເດືອນ. ແຕ່ເຖິງປານນັ້ນ ຈຳນວນນຶ່ງກໍຍັງມີບັນຫາໃນການ
ສູນເສຍແຂ້ວໄປ ຍ້ອນບໍ່ຮັກສາບົວລະບັດ.
ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກກັບ ທ່ານກັນນະລິນ ພະວິໄຊ ຄົນອາເມຣິກັນ
ເຊື້ອສາຍລາວ ຢູ່ທີ່ເມືອງເອກຣອນ (Akron) ລັດໂອຮາຍໂອ (Ohio) ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ
ຫລໍ່ແຂ້ວທຽມ ເພື່ອນຳໄປໃສ່ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ເສຍແຂ້ວໄປນັ້ນ. ທ່ານໄດ້ມາເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ໃນ
ສະຫະລັດ ເລີ້ມການສຶກຈາກຂັ້ນປະຖົມ ຕໍ່ມັດທະຍົມແລະ ໄດ້ຮຽນຕໍ່ ຂັ້ນມະຫາວິທະ
ຍາໄລ ກວ່າສອງປີ. ທ່ານກັນນະລິນ ໄດ້ເຂົ້າຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນກອງທັບບົກສະຫະລັດເປັນເວ
ລາຫົກປີ ແລະໄດ້ອອກມາເປັນພົນລະເຮືອນ. ທ່ານມີຄວາມສົນໃຈດ້ານເຮັດແຂ້ວ ໂດຍ
ໃຊ້ທຶນສຶກສາ ກອງທັບສະຫະລັດ ມາ ຮຽນຝ່າຍຫລໍ່ແຂ້ວທຽມ ນັບແຕ່ປີ 2003 ທ່ານ
ກັນນະລິນ ໄດ້ປະກອບວິຊາອາຊີບດັ່ງກ່າວ ມາຈົນເຖິງເທົ້າເຖິງປັດຈຸບັນ. ທ່ານກັນນະ
ລິນ ພະວິໄຊ ໄດ້ກ່າວ ເຖິງເບື້ອງຕົ້ນ ຂອງການປະກອບວິຊາອາຊີບ ສູ່ວີໂອເອຟັງດັ່ງນີ້:
ຫຼັງຈາກທ່ານກັນນະລິນ ໄດ້ເຮັດວຽກເປັນຜູ້ຊ່ວຍໝໍປົວແຂ້ວມາຊົ່ວໄລຍະນຶ່ງ ຕໍ່ມາກໍ
ໄດ້ມາເຮັດແຂ້ວທຽມ ຈົນໄດ້ເລື່ອນຂຶ້ນມາເປັນຫົວໜ້າຄວບຄຸມພະນັກງານເປັນເວລາ
ຫຼາຍປີ ແລະມີປະສົບການ. ໃນທີ່ສຸດ ທ່ານກັນນະລິນ ໄດ້ຕັດສິນໃຈອອກມາຕັ້ງທຸລະ
ກິດເປັນຂອງຕົນເອງ ຢູ່ທີ່ບ້ານ ແລະຮັບເຮັດແຂ້ວທຽມ ທີ່ສັ່ງຈາກຄລິນິກຕ່າງໆ. ທ່ານ
ໄດ້ກ່າວເຖິງຂັ້ນຕອນຂອງການຕັ້ງທຸລະກິດ ຢູ່ໃນເຂດຂອງທ່ານດັ່ງນີ້:
ທ່ານກັນນະລິນ ໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບເລື້ອງແຂ້ວ ແລະເທັກນິກການເຮັດແຂ້ວທຽມ
ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບໂຕຈິງ ຂອງຜູ້ໃສ່ແຂ້ວດັ່ງນີ້:
ທ່ານກັນນະລິນໄດ້ປະກອບວິຊາອາຊີບເຮັດແຂ້ວທຽມມາໄດ້ 17 ປີ ແລ້ວ ແລະນຳ
ລາຍໄດ້ມາສູ່ຄອບຄົວ ຢ່າງເປັນຜົນສຳເລັດ. ການເຮັດທຸລະກິດໃດໆກໍຕາມ ຈະ
ຕ້ອງມີການແຂ່ງຂັນກັນຢູ່ສະເໝີ ຊຶ່ງທ່ານກັນນະລິນ ໄດ້ກ່າວມ້ວນທ້າຍສູ່ຟັງດັ່ງນີ້
ທ່ານກັນນະລິນ ພະວິໄຊ ແມ່ນຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວທີ່ຂະຫຍັນຂັນແຂງ ເຄີຍ
ໄດ້ຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນກອງທັບສະຫະລັດມີຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານ ນອກນັ້ນຍັງເສຍ
ສະຫຼະເວລາ ຮັບໃຊ້ສັງຄົມລາວອາເມຣິກັນອີກດ້ວຍ.
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