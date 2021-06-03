ໂອ້ລົມກັບທ່ານຈັນທະຄອນ ອິນທະວົງ ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ຕິດຕັ້ງໂຕະ ແລະຕູ້ໃນເຮືອນຄົວ

ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງວີໂອເອ ໃນວັນພະຫັດ
ມື້ນີ້ ເຮົາຈະນຳເອົາການໂອ້ລົມກັບທ່ານຈັນທະຄອນ ອິນທະວົງ ນາຍຊ່າງຜູ້ຊໍານານ ໃນ
ການຕິດຕັ້ງຕູ້ ໃສ່ເຄື່ອງເຮືອນຄົວ ໂຕະຄົວກິນ ແລະ ການຕົກແຕ່ງດ້ວຍໄມ້ຂອບເພດານ
ໃນເຮືອນຊານມາສະເໜີທ່ານ ໂດຍ ກິ່ງສະຫວັນ.
ຫຼາຍໆທ່ານມີພອນສະຫວັນດ້ານສີມືຕ່າງໆເຊັ່ນວ່າ ນາຍຊ່າງແປງລົດ ນາຍຊ່າງຕິດຕັ້ງ
ຄອມພິວເຕີ ນາຍຊ່າງຕິດຕັ້ງຕູ້ໃສ່ເຄື່ອງ ຢູ່ຕາມບ້ານເຮືອນ ພ້ອມດ້ວຍນາຍຊ່າງອື່ນໆທີ່
ໃຊ້ມື ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນຜູ້ສະຫຼຽວສະຫຼາດແລະສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ ຫຼາຍແສນໂດລາ
ໃນແຕ່ລະປີ.
ທ່ານຈັນທະຄອນ ອິນທະວົງ ແຕ່ກ່ອນເປັນນາຍຊ່າງຈອດຫຼື welder ຢູ່ໂຮງ ຈັກໂຮງງານ
ໃນເວລາຕໍ່ມາທ່ານໄດ້ປ່ຽນວິຊາອາຊີບມາເປັນນາຍຊ່າງຕິດຕັ້ງ ຕູ້ໃສ່ເຄື່ອງໃຊ້ ຢູ່ຕາມຝາ
ເຮືອນຄົວ ແລະເສີມການຕົກແຕ່ງຕ່າງໆຢູ່ໃນເຮືອນ. ວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້ຮັບເໝົາມາຈາກ
ບໍລິສັດປຸກສ້າງເຮືອນຊານ ບໍລິສັດປະກັນໄພສ້ອມແປງເຮືອນຊານ ແລະບັນດາສ່ວນບຸກ
ຄົນ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງເຮືອນ.
ທ່ານຈັນທະຄອນ ເຈົ້າຂອງບໍລິສັດຢູນິກຄາວເຕີທັອບ (Unique Countertop) ໄດ້ອະທິ
ບາຍ ການບໍລິຫານວຽກງານບໍລິສັດຂອງທ່ານ ສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ທຸລະກິດຕິດຕັ້ງຄາບີແນັດ (cabinet) ແລະຄາວເຕີທັອບ (countertop) ແມ່ນ ບໍລິສັດ
ຂະໜາດນ້ອຍມີພະນັກງານພຽງແຕ່ສີ່ຫ້າຄົນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມີວຽກເຮັດງານ ທຳຢູ່ຕະຫຼອດ
ປີ. ທ່ານຈັນທະຄອນ ໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບ ການຮັບເອົາວຽກມາ ເຮັດສູ່ ວີໂອເອ ຟັງຕໍ່
ໄປອີກວ່າ:
ບໍລິສັດຢູນິກຄາວເຕີທັອບ ເປັນບໍລິສັດຂະໜາດນ້ອຍຂອງອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ຢູ່
ໃນລັດຈໍເຈຍ (Georgia) ບໍລິສັດນີ້ ໄດ້ສ້າງຊື່ສຽງ ແລະຄວາມໄວ້ວາງ ໃຈໄວ້ກັບພວກ
ລູກຄ້າມາເປັນເວລາດົນນານ. ບໍລິສັດຢູນິກຄາວເຕີທອບ ມີການ ໃຊ້ຈ່າຍເກີນກວ່າ 1
ລ້ານໂດລາ ໃນແຕ່ລະປີ ແລະກໍສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ຫຼັງ ຈາກຄ່່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ທີ່ເປັນ
ລາຍໄດ້ເຂົ້າ ຕົກເປັນຈຳນວນເງິນປີນຶ່ງປະມານ 5 ແສນໂດລາ ຊຶ່ງທ່ານຈັນທະຄອນ ໄດ້
ກ່າວມ້ວນທ້າຍສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ທ່ານຈັນທະຄອນ ອິນທະວົງ ອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ກໍແມ່ນອີກຄົນນຶ່ງ ທີ່ມີພອນສະ
ຫວັນດ້ານຝີມື ເຮັດໃຫ້ບັນດາລູກຄ້າໄວ້ເນື້ອເຊືອໃຈ ແລະເປັນເຈົ້າຂອງ ບໍລິສັດຂະ
ໜາດນ້ອຍ ທີ່ສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ດີສົມຄວນ ຢູ່ໃນແຕ່ລະປີ.
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