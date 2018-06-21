ທ່ານບຸນເນື່ອງ ຫຍອງວົງສິດທິ ພະນັກງານ ຂາຍຊີເມັນ ໃຫ້ແກ່ ບໍລິສັດຊີເມັກສ໌

ທ່ານບຸນເນື່ອງ ຫຍອງວົງສິດທິ ພະນັກງານຂາຍຊີເມັນ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຊີເມັກສ໌
CEMEX ຢູ່ທີ່ເຂດ Bay Area ລັດ California. ທ່ານບຸນເນື່ອງ ໄດ້ປະກອບວິຊາອາ
ຊີບນີ້ ມາໄດ້ 15 ປີແລ້ວ ແຕ່ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງ ຮ້ານອາຫານໄທ ຢູ່ໃນ
ລັດຮາວາຍ ເປັນເວລາ 10 ປີ ຕໍ່ມາໄດ້ຍ້າຍເຂົ້າມາຢູ່ແຜ່ນດິນໃຫຍ່ສະຫະລັດທີ່ລັດຄາ
ລິຟໍເນຍ ແລະເປິດຮ້ານອາຫານໄທອີກເປັນເວລາອີກສາມປີ ຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈ ຢຸດເຊົາ.
ໃນໄລຍະ 15 ປີທີ່ຜ່່ານມານີ້ ທ່ານໄດ້ປະກອບອາຊີບເປັນພະນັກງານຂາຍຊີເມັນ ໃຫ້
ແກ່ບໍລິສັດ CEMEX ຢູ່ເຂດ Bay area ລັດ California. ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳເອົາການ
ໂອ້ລົມກັບທ່ານບຸນເນື່ອງ ວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດ ທ່ານຈຶ່ງໄດ້ປ່ຽນອາຊີບວຽກງານ ມາ
ສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານ ຮູ້ຈັກກັບທ່ານບຸນ
ເນື່ອງ ຫຍອງວົງສິດທິ ລູກບ້ານຫລານເມືອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທ່ານໄດ້ພາຄອບ
ຄົວເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານ ຢູ່ໃນສະຫະລັດໃນປີ 1986. ທ່ານມາຕົກຢູ່ລັດຮາວາຍ ແລະ
ໄດ້ເລີ້ມເຮັດວຽກຢູ່ຮ້ານອາຫານ ຕໍ່ມາໄດ້ເປີດຮ້ານອາຫານໄທເປັນຂອງຕົນເອງ. ທ່ານ
ໄດ້ຕັດສິນໃຈ ຍ້າຍມາຢູ່ແຜ່່ນດິນໃຫຍ່ສະຫະລັດ ທີ່ລັດຄາລິຟໍເນຍ ແລະເປີດຮ້ານອາ
ຫານໄທອີກເປັນເວລາສາມປີຈຶ່ງໄດ້ຢຸດເຊົາ ແລະໃນທີ່ສຸດ ກໍໄດ້ຕັດສິນໃຈຫັນມາປະ
ກອບວິຊາອາຊີບໃໝ່. ປັດຈຸບັນນີ້ ທ່ານບຸນເນື່ອງເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຜະລິດຊີເມັນ
ຊື່ວ່າ ຊິເມັກສ໌ (CEMEX) ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດໃຫຍ່ ມີສາຂາບ່ອນຈຳໜ່າຍຢູ່ໃນທົ່ວສະຫະ
ລັດ ຢູໂຣບ ແລະອາເມຣິກາກາງ. ທ່ານບຸນເນື່ອງຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່່ເຂດເບເອເຣຍ ນະຄອນ
ແຊນແຟຣນຊິສໂກ ໃນລັດຄາລີຟໍເນຍ. ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ CEMEX ພະ
ແນກຂາຍຊິເມັນມາໄດ້ 15 ປີແລ້ວ ທ່ານບຸນເນື່ອງໄດ້ກ່່າວເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່
ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ຊີເມັນແມ່ນວັດຖຸກໍ່ສ້າງທີ່ສຳຄັນ ແລະນຳໃຊ້ໃນການສ້າງເຄຫະສະຖານ ຂົວ ແລະ
ອື່ນໆ. ຄຸນນະພາບຂອງຊີເມັນມີຢູ່ຫຼາຍລະດັບ ການປະສົມເຮັດໃຫ້ແຂງແກ່ນ ແລະ
ທົນທານນັ້ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ນຳໄປໃຊ້ປະສົມໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຫລັກການ ຊຶ່ງທ່ານບຸນເນື່ອງ
ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງນີ້:
ທ່ານບຸນເນື່ອງ ມີຄວາມຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈກັບການປະກອບວຽກງານ ໄປການມາການ
ຕາມເວລາ ແລະມີເວລາພັກຜ່ອນ ໄປຫລິ້ນໄປທ່ຽວ ແລະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນການ
ເຮັດວຽກທີ່ທາງບໍລິສັດມີໄວ້ໃຫ້ ທ່ານໄດ້ກ່າວເຖິງເລື້ອງນີ້ວ່າ:
ທ່ານບຸນເນື່ອງ ອະດີດເຈົ້າຂອງຮ້ານອາຫານຢູ່ໃນລັດຮາວາຍ ແລະຢູ່ລັດຄາລີຟໍເນຍ
ໄດ້ມີປະສົບການກ່ຽວກັບຄວາມຍາກລຳບາກ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ມີການແຂ່ງຂັນ
ກັນຫຼາຍ ແລະບໍ່ມີເວລາເປັນຂອງຕົນ. ທ່ານໄດ້ກ່າວມ້ວນທ້າຍໃນ ໃຫ້ສຳພາດແກ່
ວີໂອເອ ດັ່ງນີ້:
ນັ້ນແມ່ນໂຕຢ່າງ ຜົນສຳເລັດໃນການປະກອບວິຊາອາຊີບ ຂອງທ່ານບຸນເນື່ອງ ຫຍອງ
ວົງສິດທິ ຊາວອາເມຣິກາເຊື້ອສາຍລາວຄົນນຶ່ງຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ. ວີໂອເອ
ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈທີ່ທ່ານໄດ້ແບ່ງປັນປະສົບການຂອງທ່ານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ດ້ວຍ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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