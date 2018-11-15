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ຊີວິດຊາວລາວ

ທ່ານ​ບຸນ​ເຍືອງ ອຸດ​ທະ​ວົງ ຄົນ​ຂັບ​ລົດບັນ​ທຸກ ຂ້າມ​ປະ​ເທດ

ທ່ານ​ບຸນ​ເຍືອງ ອຸດ​ທະ​ວົງ ຢືນ​ຢູ່​ກັບ​ຫົວ​ລົດຂົນ​ສົ່ງ​ຂອງ​ທ່ານ ຢູ່ທີ່​ລັດ​ເທັກ​ຊັ​ສ ສະ​ຫະ​ລັດ ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ສະ​ບາຍ​ດີ​ທ່ານ​ຜູ້​ຟັງ​ທີ່​ເຄົາ​ລົບ ໃນ​ລາຍ​ການ​ຊີ​ວິດ​ຊາວ​ລາວ ຂອງວີ​ໂອ​ເອ ​ປະ​ຈຳ​ແລງ
ວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້​ນີ້ ເຮົາ​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ການ​ສຳ​ພາດ​ກັບ ທ່ານ​ບຸນເຍືອງ ອຸດ​ທະ​ວົງ ຄົນ​ຂັບ​ລົດ
​ຂົນ​ສົ່ງ 10 ລໍ້​ ຢູ່​ເມືອງ​ຊາ​ກິ​ນໍ​ ​ລັດ​ເທັກ​ຊັ​ສ. ທ່ານ​ບຸນເຍຶອງ ແມ່ນ​ອະ​ດີດ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ລາວ​
ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນຊຸ​ມປີ 1960 ແລະ​ໄດ້ຕົກ​ຄ້າງຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ. ​ທ່ານ​ໄດ້​ປະ​ກອບ
​ວິ​ຊາອ​າ​ຊີບ​ຫຼາຍໆ​ຢ່າງ ​ກ່ອນ​ທີ່ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ໃ​ຈ​ມາ​ເປັນ​ຄົນ​ຂັບ​ລົດ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າຂະ​ໜາດ​
ໃຫຍ່ ​ຫຼື​ລົດ 10 ລໍ້ ແລ່ນ​ຢູ່ຕາມ​ທາງ​ຮາຍ​ເວ​ຂ້າມ​ປະ​ເທດ. ຊີ​ວິດທ່ານ​ບຸນເຍືອງ ເປັນມາ
ຢ່າງ​ໃດນັ້ນ ກິ່ງ​ສະ​ຫວັນ ຈະ​ນຳ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ກ​າ​ນ​ສ​ໍ​າ​ພາດ ທ່ານ​ບຸນ​ເຍືອງ ອຸດ​ທະ​ວົງ.
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ການ​ປ່ຽນ​ວິ​ຊາ​ອາ​ຊີບ​ເປັນ​ປະ​ຈຳ ຢູ່​ໃນສະ​ຫະ​ລັດນັ້ນ ​ເປັນຂອງ​ທຳ​ມະ​ດາ ເນື່ອງ​ຈາກ
​ເຫດ​ຜົນ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ. ​ຫຼາຍໆ​ຄົນຢາກ​ເປັນ​ນາຍ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​ຄື​ດັ່ງ​ທ່ານ​ບຸນເຍືອງ ອຸດ​ທະ​
ວົງ ​ຢູ່ເມືອງ​ຊາ​ກີ​ນໍ ລັດ​ເທັກ​ຊັ​ສ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງ​ພາກ​ກາງທາງ​ໃຕ້ ສຸດຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ.
ທ່ານ​ບຸນເຍືອງ ໄດ້​ເລີ້ມ​ຕົ້ນຊີວິດວຽກງານ ໂດຍ​ການ​ເປັນ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ​ຮ້າ​ນ​ອາ​ຫານ​ ຕໍ່
​ມາ​ໄດ້​ເປັນ​ຜູ້​ຮັບ​ເໝົາ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ ຊຶ່ງ​ມີ​ພະ​ນັກ​ງານ​ຢູ່​ປະ​ມານ 50 ຄົນ ​ບົວ​ລະ​
ບັດ​ຢູ່​ຕາມ​ໂຮງ​ການ​ຕ່າງໆເປັນ​ເວ​ລາ 20 ປີ ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ກໍໄດ້​ເປັນ​ຜູ້​ຂາຍ​ປະ​ກັນ​ໄພ
​ບ້າ​ນເຮືອນ ແລະ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ຊີ​ວິດ. ໃນ​ທີ່​ສຸດ​ທ່ານກໍໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ໃຈມາ​ເປັນ​ຄົນ​ຂັບ​ລົດ​ຂົນ
​ສົ່ງ​ເປັນ​ເວ​ລາຫຼາຍກວ່າ 15 ປີ ຈົນ​ເຖິງ​ເທົ້າ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ.

ຢູ່ໃນ​ຂົງ​ເຂດເມືອງຊາ​ກິ​ນໍ ​ລັດ​ເທັກ​ຊັ​ສ​ນີ້​ ມີປະ​ຊາ​ຄົ​ມ​ລາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ຫຼາຍ​ສົມ​ຄວນ
ທີ່ພາ​ກັນ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນຖານ​ປະ​ກອບ​ວິ​ຊາ​ອາ​ຊີບຕ່າງໆນາໆ. ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງພາ​ກັນ​ເປັນ​ຄົນ
​ຂັບ​ລົດບັນ​ທຸກຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່​ຮ້ອງວ່າລົດ​ຂົນ​ສົ່ງ 10 ລໍ້ ​ທີ່ໃຫຍ່​ສຸດເພື່ອ ນຳສົ່ງສິນ
​ຄ້າ​ຕ່າງໆຂ້າມ​ປະ​ເທດໃນ​ແຕ່​ລະ​ວັນ. ທ່ານ​ບຸ​ນເຍືອງ​ໄດ້​ເລົ່າເຖິງ​ຊີ​ວິດ ການ​ລິ​ເລີ້ມ​
ມາເປັນຄົນ​ຂັບ​ລົດບັນ​ທຸກ​ສິນ​ຄ້າ​ສູ່​ຟັງ​ດັ່ງ​ນີ້:

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ເຊີນ​ຟັງ​ການ​ສຳ​ພາດ ທ່ານ​ບຸນ​ເຍືອງ ອຸດ​ທະ​ວົງ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ຫຼັງ​ຈາກ​ຂັບ​ລົດ​ຂົນ​ສົ່ງໃຫ້ແກ່ບໍ​ລິ​ສັດ​ເອກ​ກະ​ຊົນ​ມາເປັນ​ເວ​ລ​າ​ສີ່​ປີແລ້ວ ບັດ​ນີ້ທ່ານ
ບຸນ​ເຍືອງ ແລະພັນ​ລະ​ຍາ ຍາ​ນາງ​ສອນ​ດາ​ລີ ຕ່າງ​ກໍ​ພາ​ກັນ​ຊື້​ລົດ​ຂົນ​ສົ່ງຄົນ​ລະຄັນ
ເປັ​ນຂອງ​ຕົນເອງ. ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງລະ​ບົບ​ການ​ໃຊ້​ລົດ ແລະ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກກັບການ
ປະກອບ​ວິ​ຊາ​ອາ​ຊີ​ບ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ວ່າ:

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​ເຊີນ​ຟັງ​ການ​ສຳ​ພາດ ທ່ານ​ບຸນ​ເຍືອງ ອຸດ​ທະ​ວົງ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ການ​ເປັ​ນ​ເຈົ້າ​ຂອງລົດ​ບັນ​ທຸກ ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຢູ່​ຫຼາຍ​ຢ່າງເຊັ່ນ​ວ່າ ຕ້ອງມີ​ປະ​ກັນ
ໄພ​ລົດ ຮັກ​ສາ​ລົດ​ໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາບ​ດີ ພະ​ຍາ​ຍາມຫລີກ​ຫລ່ຽງ​ອຸ​ບັດ​ເຫດ ແລະຕ້ອງ
​ເສຍ​ພາ​ສີ​ລາຍ​ໄດ້​ປະ​ຈຳ​ປີ ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ບຸນ​ເຍືອງ​ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງ​ເລື້ອງ​ນີ້ວ່າ:

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ເຊີນ​ຟັງ​ການ​ສຳ​ພາດ ທ່ານ​ບຸນ​ເຍືອງ ອຸດ​ທະ​ວົງ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ​ບຸນ​ເຍືອງ ແມ່ນ​ໂຕ​ຢ່າງ​ຄົນ​ນຶ່ງທີ່ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ ​ໃນ​ການປະ​ກອບ​ວິ​ຊາ​ອາ​ຊີບ​
ແລະ​ສ້າງ​ລາຍ​ໄດ້ດີເປັນ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ການ​ເປັນ​ຄົນ​ຂັບລົດ​ຂົນ​ສົ່ງ. ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດອັນ​ໃກ້​ໆ
ນີ້ ເຮົາ​ຈະ​ຕິດ​ຕາມ​ນຳ​ເອົາ​ການ​ສຳ​ພາດກັບ ຍາ​ນາງສອນ​ດາ​ຣີ ນັກ​ຂັບ​ລົດ​ຂົນ​ສົ່ງແມ່​ຍິງ
ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນເຊື້ອ​ສາຍ​ສາ​ລາວ ທີ່​ຫາ​ຍາກມາ ແລະ​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ​ ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ ກະ​ລຸ​ນາ
​ຕິດ​ຕາມ​ຟັງ.

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

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