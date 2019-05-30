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ທ່ານ​ແອ​ແກ້ວ ກຸ​ມະ​ນີ​ວົງ ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ ມາ​ອົບ​ຮົມ ກ່ຽວ​ກັບ ການບໍລິ​ຫານ ຈາກ​ກະ​ຊວງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສະ​ຫະ​ລັດ

ທ່ານ​ແອ​ແກ້ວ ແລະ​ພັນ​ລະ​ຍາ ຍາ​ນາງ​​ຣົດ​ຈະ​ນາ ກຸ​ມະ​ນີ​ວົງ ຢ​້ຽມ​ຢາມ​ຫ້ອງ​ຂ່າວ ວີ​ໂອ​ເອ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວ​ຊໍ​ງ​ຕັນ ວັນ​ທີ 7 ພຶດ​ສະ​ພາ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ສະ​ບາຍ​ດີທ່ານ​ຜູ້​ຟັງ​ທີ່​ເຄົາ​ລົບ ໃນ​ລາຍ​ການ​ຊີ​ວິດ​ຊາວ​ລາວ ຂອງວີ​ໂອ​ເອ ປະ​ຈຳ​ແລງ
ວັນພະ​ຫັດ​ມື້​ນີ້ ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຟັງ​ການ​ສຳ​ພາດ ​ກັບທ່ານ​ແອ​ແກ້ວ ​ກຸ​ມະ​ນີ​ວົງ ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​
ການ ​ສູນ​ກາງ​ຄົນ​ເສ​ຍ​ອົງ​ຄະ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ ວຽງ​ຈັນ. ທ່ານແມ່ນຜູ້​ນຶ່ງ​ໃນ​ຈຳ​ນວນ​
ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ຄົນທີ່ໄດ້​ຮັບ​ທຶນຈາກ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ມາ​ອົບຮົມ​ກ່ຽວ
​ກັບ​ການບໍ​ລິ​ຫານ​ວຽກ​ງານ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ຫົກ​ອາ​ທິດ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ. ທ່ານ​ແອ
ແກ້ວ ເປັນ​ຄົນ​ພິ​ການ​ຕາ​ບອດ​ ມ​າ​ແຕ່​ເກີດ ​ແຕ່ສາ​ມາດ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານທີ່​ສຳ​ຄັນ​ໄດ້
​ເໜືອນ​ດັ່ງຄົນ​ທຳ​ມະ​ດາ​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ. ກິ່ງ​ສະ​ຫວັນ ຈະ​ນຳເອົາ​ເລື້ອງນີ້ ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ
ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ກາ​ນ​ສຳ​ພາດ ທ່ານ​ແອ​ແກ້ວ ກຸ​ມະ​ນີ​ວົງ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ຫວ່າງ​ສາມ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ວີ​ໂອ​ເອ ພະ​ແນກ​ພາ​ສາ​ລາວ ໄດ້​ຮັບ​ກຽດ​ຕ້ອນ ຮັບການ
​ມາ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຂອງທ່ານ​ແອແກ້ວ​ ພ້​ອມ​ດ້ວຍ​ພັນ​ລະ​ຍາ ຍາ​ນາງ​ຣົດ​ຈະ​ນາ ກຸ​ມະ​ນີ​ວົງ ຈາກ
ສ​ປ​ປ ລາວ ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ການເດີນ​ທາງ​ມາ​ອົບ​ຮົມບໍ ​ລິ​ຫານວຽກ​ງາ​ນ ​ໂດຍໄດ້​ຮັບທຶນ​ຈາກກະ​ຊວງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ.

ທ່ານ​ແອ​ແກ້ວ​ ເປັນຄົນພິ​ການ​ຕາ​ບອດ ​ມາ​ແຕ່​ເກີດ ສາ​ມາດໂອ້​ລົມ​ພາ​ສາ​ລາວ ພາ​ອັງ​ກິດ
ແລະມີ​ຄວາມ​ຮູ້ດ້ານວິ​ຊາການ​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ. ນອກ​ນັ້ນ​ທ່ານຍັງ​ສາ​ມາດໃຊ້​ເຄື່ອງ​ອີ​ເລັກ​ໂຕ​ຣ​
ນິກ​ອັນທັນ​ສະ​ໄໝເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃນ​ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ປະ​ຈຳ​ວັນ. ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ຄວາມ​ພິ​ການ​ຕາ
ຂອງ​ທ່ານ ທີ່​ບໍ່ເຄີຍ​ເຫັນ​ໂລກມະ​ນຸດ​ວ່າປະ​ກອບ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຫຍັງ​ແດ່ ແລະ​ຕົນໂຕຮູບຮ່າງຄົນ
ເປັນຢ່າງ​ໃດ​ນັ້ນ. ​ແຕ່ທ່ານ​ແອ​ແກ້ວ ມີສັນ​ຊາດຕະ​ຍ​ານ​ຄື ຫູ​ໄດ້​ຍິນສຽງ ດັງ​ບອກ​ໃຫ້​ຮູ້​ກິ່ນ ​ປາກບອກ​ໃຫ້​ຮູ້ລົດ​ຊາດ ​ແລະ ມັນສະ​ໝອງທີ່ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສະ​ຫຼຽວ​ສະ​ຫຼາດ. ​ທ່ານ
ແອ​ແກ້ວ ແບ່ງ​ປັນ​ປະ​ສົບ​ການ​ຊີ​ວິດ ​ແລະຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງການເດີນ​ທາງມາ​ອົບ​ຮົມ​ຢູ່​ສະ​ຫະ
​ລັດ ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ຕໍ່ ວີ​ໂອ​ເອ​ ຟັງ​ດັ່ງ​ນີ້​:

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ເຊີນ​ຟັງ​ການ​ສຳ​ພາດ ທ່ານ​ແອ​ແກ້ວ ກຸ​ມະ​ນີ​ວົງ
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ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ທ່ານ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ມອງເຫັນ​ຄວາມ​ງົດ​ງານ ຄວາມຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ການ​ຄົມ​ມະ​ນາ
​ຄົມ ຄວາມສັບ​ສົນ​ໃນ​ການ​ໃຊ້​ລົດ​ໄຟ​ໃຕ້​ດິນ​ໄປ​ມາ​ ແລະ​ອື່ນໆ.​ ​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ບໍ່​ໄດ້​ເປັນ​ອຸບ​
ປະ​ສັກ​ໃຫ້​ແກ່​ທ່ານແອ​ແກ້ວເລີຍ. ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່ໄປ​ອີກວ່າ:

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ຊີ​ວິດການ​ເປັນ​ຢູ່​ຄອບ​ຄົວຂອງ​ທ່ານ​ແອ​ແກ້ວ ຈະ​ກາງ​ຕໍ່ນຳ​ລາຍ​ໄດ້​ຈາກ​ອົງ​ການ ທີ່​ທ່ານ​
ເຮັດ​ວຽກ​ໃຫ້​ນັ້ນ ​ແມ່ນ​ບໍ່​ພໍ​ໃຊ້​ພໍ​ຈ່າຍພ​າຍ​ໃນ​ຄອບ​ຄົວ ເພາະ​ສະ​ນັ້ນທ່ານ​ແອ​ແກ້ວ ແລະ​
ພັນ​ລະ​ຍາ​ຈຶ່ງຕ້ອງ​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ເພີ້ມ ​ໂດຍ​ການ​ເປັນ​ໝໍ​ນວດ ​ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ແອ​ແກ້ວ​ໄດ້​ກ່າວໃນ​
ຕອນ​ນີ້​ວ່າ:

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ຍາ​ນາງ​ຣົດ​ຈະ​ນາ ພັນ​ລະ​ຍ​າ​ທ່ານ​ແອ​ແກ້ວ ​ເປັນ​ຄົນ​ພິ​ການ​ເສ​ຍຕາ​ເຊັ່ນ​ກັນ ແຕ່ ຍັງສ​າ​
ມາດມອງ​ເຫັນ​ໄດ້​ໜ້ອຍນຶ່ງ ພໍ​ເປັນຜູ້ນຳ​ພາສາ​ມີ ​ເດີນ​ທາງມາ​ສະ​ຫະ​ລັດ​. ​ຍາ​ນາງໄດ້​ກ່າວ
​ຕໍ່ ວີ​ໂອ​ເອ ດັ່ງ​ນີ້:

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​ທ່ານ​ແອ​ແກ້ວ ແມ່ນຜູ້​ກໍ່​ຕັ້ງ ແລະ​ຜູ້ອ​ຳ​ນວຍ​ການ​ສູນ​ບໍ​ລິ​ການ​ຄົນ​ພິ​ການ ​ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ
ແລະ​ເປັນທີ່​ປຶກ​ສາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄົນ​ພິ​ການ​ໃຫ້​ແກ່ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ.

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

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